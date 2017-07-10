​Делегация Ярославской области

принимает участие в VIII международной промышленной выставке «Иннопром-2017», которая

проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Мероприятие организовано Министерством

промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Свердловской области.

– На выставке мы не просто

представляем богатый промышленный потенциал Ярославской области. Мы ставим себе

задачу наладить прямые контакты с мировыми и российскими производителями промышленной

продукции, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области

Максим Авдеев, возглавляющий делегацию региона. – Мы нацелены на привлечение новых

партнеров и расширение сотрудничества с уже существующими. Безусловно, полезным

будет и обмен опытом в международном и межотраслевом промышленном пространстве.

Потенциал региона представлен

на коллективном стенде в рамках специализированной выставки «Машиностроение и производство

компонентов для машиностроительной отрасли». Здесь можно получить информацию об

АО «Сатурн – Инструментальный завод», ЗАО «НИР», ОАО «ТМЗ», ООО «Завод ПСМ», ООО

«ОП «Эксмаш», ООО «ПСЦ «Электроника», ООО «Завод дорожных машин», ПАО «ОДК-Сатурн».

Основная тема выставки

«Иннопром» в 2017 году – «Умное производство: глобальный подход». Ввиду этого ключевой

темой оформления стенда стало развитие передовых производственных технологий, приоритетных

направлений рынков будущего, производство высокотехнологичной продукции, реализация

региональной программы Национальной технологической инициативы.

В рамках выставки официальная

делегация Ярославской области планирует провести встречи с представителями органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководством промышленных

предприятий России и зарубежья. В их числе – АО «Вертолеты России», АО(Н) «Вольво

Восток», ОАО «Свердловский инструментальный завод», АО «Швабе», АО «Концерн ВКО

«Алмаз-Антей» и др.

Максим Авдеев также примет

участие в работе тематических представительских площадок. Среди них – российско-японский

промышленный форум «Оптимизация торгово-промышленных связей», круглый стол «Развитие

промышленной кооперации по модели «умного» контрактного производства», российско-корейский

промышленный форум, международная конференция «Производственная кооперация между

российскими и японскими малыми и средними предприятиями», а также заседание стратегического

совета по инвестициям в новые индустрии и корсовета по промышленности под председательством

министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Справка

Международная промышленная

выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.

«Иннопром-2017» объединяет

главные секторы промышленности на одной площадке: «Индустриальная автоматизация

и IoT», «Иннопром. Металлообработка», «Технологии для энергетики», «Машиностроение

и производство компонентов для машиностроительной отрасли».​

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