​Делегация Ярославской области



принимает участие в VIII международной промышленной выставке «Иннопром-2017», которая



проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Мероприятие организовано Министерством



промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Свердловской области.



– На выставке мы не просто



представляем богатый промышленный потенциал Ярославской области. Мы ставим себе



задачу наладить прямые контакты с мировыми и российскими производителями промышленной



продукции, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области



Максим Авдеев, возглавляющий делегацию региона. – Мы нацелены на привлечение новых



партнеров и расширение сотрудничества с уже существующими. Безусловно, полезным



будет и обмен опытом в международном и межотраслевом промышленном пространстве.



Потенциал региона представлен



на коллективном стенде в рамках специализированной выставки «Машиностроение и производство



компонентов для машиностроительной отрасли». Здесь можно получить информацию об



АО «Сатурн – Инструментальный завод», ЗАО «НИР», ОАО «ТМЗ», ООО «Завод ПСМ», ООО



«ОП «Эксмаш», ООО «ПСЦ «Электроника», ООО «Завод дорожных машин», ПАО «ОДК-Сатурн».



Основная тема выставки



«Иннопром» в 2017 году – «Умное производство: глобальный подход». Ввиду этого ключевой



темой оформления стенда стало развитие передовых производственных технологий, приоритетных



направлений рынков будущего, производство высокотехнологичной продукции, реализация



региональной программы Национальной технологической инициативы.



В рамках выставки официальная



делегация Ярославской области планирует провести встречи с представителями органов



исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководством промышленных



предприятий России и зарубежья. В их числе – АО «Вертолеты России», АО(Н) «Вольво



Восток», ОАО «Свердловский инструментальный завод», АО «Швабе», АО «Концерн ВКО



«Алмаз-Антей» и др.



Максим Авдеев также примет



участие в работе тематических представительских площадок. Среди них – российско-японский



промышленный форум «Оптимизация торгово-промышленных связей», круглый стол «Развитие



промышленной кооперации по модели «умного» контрактного производства», российско-корейский



промышленный форум, международная конференция «Производственная кооперация между



российскими и японскими малыми и средними предприятиями», а также заседание стратегического



совета по инвестициям в новые индустрии и корсовета по промышленности под председательством



министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.



Справка



Международная промышленная



выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.



«Иннопром-2017» объединяет



главные секторы промышленности на одной площадке: «Индустриальная автоматизация



и IoT», «Иннопром. Металлообработка», «Технологии для энергетики», «Машиностроение



и производство компонентов для машиностроительной отрасли».​