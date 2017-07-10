|Делегация Ярославской области
принимает участие в VIII международной промышленной выставке «Иннопром-2017», которая
проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Мероприятие организовано Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Свердловской области.
– На выставке мы не просто
представляем богатый промышленный потенциал Ярославской области. Мы ставим себе
задачу наладить прямые контакты с мировыми и российскими производителями промышленной
продукции, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области
Максим Авдеев, возглавляющий делегацию региона. – Мы нацелены на привлечение новых
партнеров и расширение сотрудничества с уже существующими. Безусловно, полезным
будет и обмен опытом в международном и межотраслевом промышленном пространстве.
Потенциал региона представлен
на коллективном стенде в рамках специализированной выставки «Машиностроение и производство
компонентов для машиностроительной отрасли». Здесь можно получить информацию об
АО «Сатурн – Инструментальный завод», ЗАО «НИР», ОАО «ТМЗ», ООО «Завод ПСМ», ООО
«ОП «Эксмаш», ООО «ПСЦ «Электроника», ООО «Завод дорожных машин», ПАО «ОДК-Сатурн».
Основная тема выставки
«Иннопром» в 2017 году – «Умное производство: глобальный подход». Ввиду этого ключевой
темой оформления стенда стало развитие передовых производственных технологий, приоритетных
направлений рынков будущего, производство высокотехнологичной продукции, реализация
региональной программы Национальной технологической инициативы.
В рамках выставки официальная
делегация Ярославской области планирует провести встречи с представителями органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководством промышленных
предприятий России и зарубежья. В их числе – АО «Вертолеты России», АО(Н) «Вольво
Восток», ОАО «Свердловский инструментальный завод», АО «Швабе», АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей» и др.
Максим Авдеев также примет
участие в работе тематических представительских площадок. Среди них – российско-японский
промышленный форум «Оптимизация торгово-промышленных связей», круглый стол «Развитие
промышленной кооперации по модели «умного» контрактного производства», российско-корейский
промышленный форум, международная конференция «Производственная кооперация между
российскими и японскими малыми и средними предприятиями», а также заседание стратегического
совета по инвестициям в новые индустрии и корсовета по промышленности под председательством
министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Справка
Международная промышленная
выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.
«Иннопром-2017» объединяет
главные секторы промышленности на одной площадке: «Индустриальная автоматизация
и IoT», «Иннопром. Металлообработка», «Технологии для энергетики», «Машиностроение
и производство компонентов для машиностроительной отрасли».
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