|8 июля в Пошехонье
прошел региональный праздник «День рыбака».
Мероприятие
началось с заседания круглого стола «Развитие аквакультуры в Ярославской области.
Формы государственной поддержки аквакультуры (рыбоводства) на федеральном и региональном
уровнях». В обсуждении приняли участие заместитель председателя Правительства области
Валерий Холодов, председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, заведующая
лабораторией экобиотехнологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской
химии им. В.Н. Ореховича» Марина Михайлова, представители органов исполнительной
и законодательной власти, муниципальных районов, предприятий аквакультуры, федеральных
профильных образовательных и научных учреждений.
– Глава региона
Дмитрий Миронов поставил задачу в рамках реализации стратегии «10 точек роста» развивать
новые направления в АПК, – подчеркнул Валерий Холодов. – Ярославская область является
перспективной территорией для аквакультуры в связи с наличием большого количества
водных объектов – это озера, обводненные карьеры, гидротехнические сооружения. Благодаря
мерам господдержки в регионе уже реализуются три инвестиционных проекта по выращиванию
рыбы на установках замкнутого водоснабжения, крестьянское хозяйство Михаила Атаманова
также работает в этом направлении. И это лишь начало. Потенциал для развития аквакультуры
есть, и он начинает раскрываться.
Участники круглого
стола обсудили направления и перспективы развития аквакультуры Ярославской области.
Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся Рыбинского водохранилища, мероприятий
по борьбе с незаконным ловом водных биологических ресурсов в период нереста, подготовки
новых кадров для отрасли.
В День рыбака
в Пошехонском районе также прошли презентации муниципальных районов, их главы представили
экспозиции в рыбацком стиле. А затем среди районов состоялся конкурс на самую вкусную
уху. Победителем стал Пошехонский МР, второе место заняла команда городского округа
Рыбинск, третье – мэрия Ярославля.
Кроме того,
в рамках праздника были организованы соревнования по рыбной ловле. Участвовало 17
команд, 49 любителей и профессионалов.
Гости Дня рыбака
смогли посетить ярмарку местных производителей «Рыбный привоз», праздничное представление
«Чудо-рыбина», концертные программы. Ярким событием стал парад водных видов спорта:
байдарки, каноэ, каяки, парусные катамараны, сапборды, парусные яхты «Луч», а
также увлекательная игра в кануполо и выступление флайбордиста.
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