​8 июля в Пошехонье



прошел региональный праздник «День рыбака».



Мероприятие



началось с заседания круглого стола «Развитие аквакультуры в Ярославской области.



Формы государственной поддержки аквакультуры (рыбоводства) на федеральном и региональном



уровнях». В обсуждении приняли участие заместитель председателя Правительства области



Валерий Холодов, председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, заведующая



лабораторией экобиотехнологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской



химии им. В.Н. Ореховича» Марина Михайлова, представители органов исполнительной



и законодательной власти, муниципальных районов, предприятий аквакультуры, федеральных



профильных образовательных и научных учреждений.



– Глава региона



Дмитрий Миронов поставил задачу в рамках реализации стратегии «10 точек роста» развивать



новые направления в АПК, – подчеркнул Валерий Холодов. – Ярославская область является



перспективной территорией для аквакультуры в связи с наличием большого количества



водных объектов – это озера, обводненные карьеры, гидротехнические сооружения. Благодаря



мерам господдержки в регионе уже реализуются три инвестиционных проекта по выращиванию



рыбы на установках замкнутого водоснабжения, крестьянское хозяйство Михаила Атаманова



также работает в этом направлении. И это лишь начало. Потенциал для развития аквакультуры



есть, и он начинает раскрываться.



Участники круглого



стола обсудили направления и перспективы развития аквакультуры Ярославской области.



Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся Рыбинского водохранилища, мероприятий



по борьбе с незаконным ловом водных биологических ресурсов в период нереста, подготовки



новых кадров для отрасли.



В День рыбака



в Пошехонском районе также прошли презентации муниципальных районов, их главы представили



экспозиции в рыбацком стиле. А затем среди районов состоялся конкурс на самую вкусную



уху. Победителем стал Пошехонский МР, второе место заняла команда городского округа



Рыбинск, третье – мэрия Ярославля.



Кроме того,



в рамках праздника были организованы соревнования по рыбной ловле. Участвовало 17



команд, 49 любителей и профессионалов.



Гости Дня рыбака



смогли посетить ярмарку местных производителей «Рыбный привоз», праздничное представление



«Чудо-рыбина», концертные программы. Ярким событием стал парад водных видов спорта:



байдарки, каноэ, каяки, парусные катамараны, сапборды, парусные яхты «Луч», а



также увлекательная игра в кануполо и выступление флайбордиста.