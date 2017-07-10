​8 июля в Пошехонье

прошел региональный праздник «День рыбака».

Мероприятие

началось с заседания круглого стола «Развитие аквакультуры в Ярославской области.

Формы государственной поддержки аквакультуры (рыбоводства) на федеральном и региональном

уровнях». В обсуждении приняли участие заместитель председателя Правительства области

Валерий Холодов, председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, заведующая

лабораторией экобиотехнологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской

химии им. В.Н. Ореховича» Марина Михайлова, представители органов исполнительной

и законодательной власти, муниципальных районов, предприятий аквакультуры, федеральных

профильных образовательных и научных учреждений.

– Глава региона

Дмитрий Миронов поставил задачу в рамках реализации стратегии «10 точек роста» развивать

новые направления в АПК, – подчеркнул Валерий Холодов. – Ярославская область является

перспективной территорией для аквакультуры в связи с наличием большого количества

водных объектов – это озера, обводненные карьеры, гидротехнические сооружения. Благодаря

мерам господдержки в регионе уже реализуются три инвестиционных проекта по выращиванию

рыбы на установках замкнутого водоснабжения, крестьянское хозяйство Михаила Атаманова

также работает в этом направлении. И это лишь начало. Потенциал для развития аквакультуры

есть, и он начинает раскрываться.

Участники круглого

стола обсудили направления и перспективы развития аквакультуры Ярославской области.

Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся Рыбинского водохранилища, мероприятий

по борьбе с незаконным ловом водных биологических ресурсов в период нереста, подготовки

новых кадров для отрасли.

В День рыбака

в Пошехонском районе также прошли презентации муниципальных районов, их главы представили

экспозиции в рыбацком стиле. А затем среди районов состоялся конкурс на самую вкусную

уху. Победителем стал Пошехонский МР, второе место заняла команда городского округа

Рыбинск, третье – мэрия Ярославля.

Кроме того,

в рамках праздника были организованы соревнования по рыбной ловле. Участвовало 17

команд, 49 любителей и профессионалов.

Гости Дня рыбака

смогли посетить ярмарку местных производителей «Рыбный привоз», праздничное представление

«Чудо-рыбина», концертные программы. Ярким событием стал парад водных видов спорта:

байдарки, каноэ, каяки, парусные катамараны, сапборды, парусные яхты «Луч», а

также увлекательная игра в кануполо и выступление флайбордиста.

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