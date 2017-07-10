​Еще в шести садоводствах области будут

установлены умные приборы учета электроэнергии. Эта работа проводится в

рамках программы развития электроэнергетики Ярославской области на 2017 – 2021 годы.

Применение интеллектуальных приборов учета

с дистанционной автоматической передачей данных о потребленной электроэнергии и

одновременный съем показаний позволяют сделать процесс энергопотребления максимально

прозрачным, точным и управляемым, добиться реальной экономии энергоресурсов и снижения

затрат на их оплату, а также предотвратить воровство и несанкционированное подключение.

Исполнитель

проекта – АО «Ярославская электросетевая компания», предприятие,

созданное Правительством региона совместно с ПАО «МРСК Центра» для

обеспечения

электроснабжения населения и социально значимых объектов.

Всего в регионе насчитывается более 730

садоводческих некоммерческих товариществ, объединяющих около 450 тысяч человек,

а это третья часть населения Ярославской области. За время действия программы на баланс

компании переданы объекты электросетевого

хозяйства 85 СНТ, в том числе воздушные и кабельные линии электропередачи общей протяженностью

338 километров, а также 39 трансформаторных подстанций

суммарной мощностью 4580 кВА. На сегодняшний день программа обеспечивает надежное

электроснабжение 14,8 тысячи садовых участков.

В первой половине 2017 года умные

счетчики появились в ДНТ «Чайка» Рыбинского района, переславском СНТ «Лесная поляна»,

СНТ «Виктория» Ярославского района и «Автомобилист» Гаврилов-Ямского района. До

конца года энергетики оборудуют умными счетчиками еще 439 домовладений. Инновация

коснется СНТ «Энергетик-1» в Ярославском муниципальном районе и СНТ «Вакарево»,

расположенного в Некрасовском муниципальном районе.

Помимо

наведения порядка в расчетах за потребленную электроэнергию СНТ Правительство области также

держит на контроле установление тарифов для садоводов.

 – По поручению врио губернатора области Дмитрия

Миронова было принято решение сохранить применение максимального понижающего

коэффициента на электрическую энергию для ярославских садоводов, – рассказал заместитель директора департамента жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексей Метельков.

– Таким образом, садоводы нашего региона, даже в СНТ, находящихся в городской черте,

с 1 июля будут оплачивать электроэнергию по самому низкому тарифу в Центральном

федеральном округе – 2 рубля 40 копеек за киловатт-час.

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