|Еще в шести садоводствах области будут
установлены умные приборы учета электроэнергии. Эта работа проводится в
рамках программы развития электроэнергетики Ярославской области на 2017 – 2021 годы.
Применение интеллектуальных приборов учета
с дистанционной автоматической передачей данных о потребленной электроэнергии и
одновременный съем показаний позволяют сделать процесс энергопотребления максимально
прозрачным, точным и управляемым, добиться реальной экономии энергоресурсов и снижения
затрат на их оплату, а также предотвратить воровство и несанкционированное подключение.
Исполнитель
проекта – АО «Ярославская электросетевая компания», предприятие,
созданное Правительством региона совместно с ПАО «МРСК Центра» для
обеспечения
электроснабжения населения и социально значимых объектов.
Всего в регионе насчитывается более 730
садоводческих некоммерческих товариществ, объединяющих около 450 тысяч человек,
а это третья часть населения Ярославской области. За время действия программы на баланс
компании переданы объекты электросетевого
хозяйства 85 СНТ, в том числе воздушные и кабельные линии электропередачи общей протяженностью
338 километров, а также 39 трансформаторных подстанций
суммарной мощностью 4580 кВА. На сегодняшний день программа обеспечивает надежное
электроснабжение 14,8 тысячи садовых участков.
В первой половине 2017 года умные
счетчики появились в ДНТ «Чайка» Рыбинского района, переславском СНТ «Лесная поляна»,
СНТ «Виктория» Ярославского района и «Автомобилист» Гаврилов-Ямского района. До
конца года энергетики оборудуют умными счетчиками еще 439 домовладений. Инновация
коснется СНТ «Энергетик-1» в Ярославском муниципальном районе и СНТ «Вакарево»,
расположенного в Некрасовском муниципальном районе.
Помимо
наведения порядка в расчетах за потребленную электроэнергию СНТ Правительство области также
держит на контроле установление тарифов для садоводов.
– По поручению врио губернатора области Дмитрия
Миронова было принято решение сохранить применение максимального понижающего
коэффициента на электрическую энергию для ярославских садоводов, – рассказал заместитель директора департамента жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексей Метельков.
– Таким образом, садоводы нашего региона, даже в СНТ, находящихся в городской черте,
с 1 июля будут оплачивать электроэнергию по самому низкому тарифу в Центральном
федеральном округе – 2 рубля 40 копеек за киловатт-час.
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