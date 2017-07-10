​Еще в шести садоводствах области будут



установлены умные приборы учета электроэнергии. Эта работа проводится в



рамках программы развития электроэнергетики Ярославской области на 2017 – 2021 годы.



Применение интеллектуальных приборов учета



с дистанционной автоматической передачей данных о потребленной электроэнергии и



одновременный съем показаний позволяют сделать процесс энергопотребления максимально



прозрачным, точным и управляемым, добиться реальной экономии энергоресурсов и снижения



затрат на их оплату, а также предотвратить воровство и несанкционированное подключение.



Исполнитель



проекта – АО «Ярославская электросетевая компания», предприятие,



созданное Правительством региона совместно с ПАО «МРСК Центра» для



обеспечения



электроснабжения населения и социально значимых объектов.



Всего в регионе насчитывается более 730



садоводческих некоммерческих товариществ, объединяющих около 450 тысяч человек,



а это третья часть населения Ярославской области. За время действия программы на баланс



компании переданы объекты электросетевого



хозяйства 85 СНТ, в том числе воздушные и кабельные линии электропередачи общей протяженностью



338 километров, а также 39 трансформаторных подстанций



суммарной мощностью 4580 кВА. На сегодняшний день программа обеспечивает надежное



электроснабжение 14,8 тысячи садовых участков.



В первой половине 2017 года умные



счетчики появились в ДНТ «Чайка» Рыбинского района, переславском СНТ «Лесная поляна»,



СНТ «Виктория» Ярославского района и «Автомобилист» Гаврилов-Ямского района. До



конца года энергетики оборудуют умными счетчиками еще 439 домовладений. Инновация



коснется СНТ «Энергетик-1» в Ярославском муниципальном районе и СНТ «Вакарево»,



расположенного в Некрасовском муниципальном районе.



Помимо



наведения порядка в расчетах за потребленную электроэнергию СНТ Правительство области также



держит на контроле установление тарифов для садоводов.



– По поручению врио губернатора области Дмитрия



Миронова было принято решение сохранить применение максимального понижающего



коэффициента на электрическую энергию для ярославских садоводов, – рассказал заместитель директора департамента жилищно-коммунального



хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексей Метельков.



– Таким образом, садоводы нашего региона, даже в СНТ, находящихся в городской черте,



с 1 июля будут оплачивать электроэнергию по самому низкому тарифу в Центральном



федеральном округе – 2 рубля 40 копеек за киловатт-час.