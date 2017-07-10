|10 июля
начинается подготовительный этап работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы,
предусмотренных «Концепцией развития международного грузопассажирского аэропорта
федерального значения Ярославль (Туношна) на период 2017 – 2018 гг.». Об этом сообщил
и. о. директора регионального департамента транспорта Евгений Моисеев.
– Развитие
аэропорта Туношна – одно из стратегических направлений работы Правительства области,
– отметил Евгений Моисеев. – Реконструкция взлетно-посадочной полосы, ремонт и расширение
аэровокзального комплекса, развитие грузоперевозок, дальнейшее развитие сервиса
– все это позволит нашему аэропорту соответствовать международным стандартам. Он
уже сегодня выходит на новый уровень развития. Значительно увеличился
пассажиропоток, показатель за январь – июль на 62 процента больше, чем за аналогичный
период прошлого года: 6272 пассажира против 3881.
Увеличение
пассажиропотока произошло за счет возобновления регулярных рейсов в Санкт-Петербург
новой для нашего региона авиакомпании – S7 Airlines, которая изначально выполняла
рейсы на воздушном судне (ВС) А319 вместимостью 144 кресла. С июля на данное направление
авиакомпания ставит новый тип ВС – Embraer-170 вместимостью 78 кресел.
Рейсы
на направление Симферополь в текущем году выполняются двумя авиакомпаниями: «NordWind»
на ВС Б737-800 (189 кресел) и «Саратовские авиалинии» на ВС ЯК-42 (120 кресел).
Все направления
пользуются большим спросом не только у ярославцев, но и у жителей соседних областей
– Ивановской и Костромской. В планах, по словам и. о. директора департамента транспорта,
организация внутренних рейсов в Анапу, Геленджик, Краснодар, Сочи, а также за границу
– в Египет и Турцию.
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