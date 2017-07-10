​10 июля



начинается подготовительный этап работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы,



предусмотренных «Концепцией развития международного грузопассажирского аэропорта



федерального значения Ярославль (Туношна) на период 2017 – 2018 гг.». Об этом сообщил



и. о. директора регионального департамента транспорта Евгений Моисеев.



– Развитие



аэропорта Туношна – одно из стратегических направлений работы Правительства области,



– отметил Евгений Моисеев. – Реконструкция взлетно-посадочной полосы, ремонт и расширение



аэровокзального комплекса, развитие грузоперевозок, дальнейшее развитие сервиса



– все это позволит нашему аэропорту соответствовать международным стандартам. Он



уже сегодня выходит на новый уровень развития. Значительно увеличился



пассажиропоток, показатель за январь – июль на 62 процента больше, чем за аналогичный



период прошлого года: 6272 пассажира против 3881.



Увеличение



пассажиропотока произошло за счет возобновления регулярных рейсов в Санкт-Петербург



новой для нашего региона авиакомпании – S7 Airlines, которая изначально выполняла



рейсы на воздушном судне (ВС) А319 вместимостью 144 кресла. С июля на данное направление



авиакомпания ставит новый тип ВС – Embraer-170 вместимостью 78 кресел.



Рейсы



на направление Симферополь в текущем году выполняются двумя авиакомпаниями: «NordWind»



на ВС Б737-800 (189 кресел) и «Саратовские авиалинии» на ВС ЯК-42 (120 кресел).



Все направления



пользуются большим спросом не только у ярославцев, но и у жителей соседних областей



– Ивановской и Костромской. В планах, по словам и. о. директора департамента транспорта,



организация внутренних рейсов в Анапу, Геленджик, Краснодар, Сочи, а также за границу



– в Египет и Турцию.