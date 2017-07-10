​10 июля

начинается подготовительный этап работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы,

предусмотренных «Концепцией развития международного грузопассажирского аэропорта

федерального значения Ярославль (Туношна) на период 2017 – 2018 гг.». Об этом сообщил

и. о. директора регионального департамента транспорта Евгений Моисеев.

– Развитие

аэропорта Туношна – одно из стратегических направлений работы Правительства области,

– отметил Евгений Моисеев. – Реконструкция взлетно-посадочной полосы, ремонт и расширение

аэровокзального комплекса, развитие грузоперевозок, дальнейшее развитие сервиса

– все это позволит нашему аэропорту соответствовать международным стандартам. Он

уже сегодня выходит на новый уровень развития. Значительно увеличился

пассажиропоток, показатель за январь – июль на 62 процента больше, чем за аналогичный

период прошлого года: 6272 пассажира против 3881.

Увеличение

пассажиропотока произошло за счет возобновления регулярных рейсов в Санкт-Петербург

новой для нашего региона авиакомпании – S7 Airlines, которая изначально выполняла

рейсы на воздушном судне (ВС) А319 вместимостью 144 кресла. С июля на данное направление

авиакомпания ставит новый тип ВС – Embraer-170 вместимостью 78 кресел.

Рейсы

на направление Симферополь в текущем году выполняются двумя авиакомпаниями: «NordWind»

на ВС Б737-800 (189 кресел) и «Саратовские авиалинии» на ВС ЯК-42 (120 кресел).

Все направления

пользуются большим спросом не только у ярославцев, но и у жителей соседних областей

– Ивановской и Костромской. В планах, по словам и. о. директора департамента транспорта,

организация внутренних рейсов в Анапу, Геленджик, Краснодар, Сочи, а также за границу

– в Египет и Турцию.

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