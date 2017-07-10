​10 июля



в Ярославле прошел круглый стол «Домашнее насилие. Оценка существующей общественной



парадигмы». Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия». Он был организован



в рамках XII международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи».



В обсуждении приняли участие представители общественных организаций и образовательных



учреждений, юристы.



– Во время



кинофестивалей мы регулярно проводим круглые столы, – пояснил президент международного



кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» Александр Ковтунец. – Прежде



всего мы нацелены на практический результат. Например, того, что сейчас в российских



театрах и кино введен возрастной ценз, удалось добиться благодаря инициативе, которая



возникла во время обсуждения в рамках нашего кинофестиваля.



В ходе



круглого стола участники рассмотрели законопроект «О профилактике семейно-бытового



насилия», региональный опыт защиты прав женщин и детей, существующие меры государственного



регулирования.



Как отметил



руководитель совета общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге



Андрей Цыганов, по данным МВД, в России за 2016 год было совершено около 70 тысяч



преступлений по отношению к несовершеннолетним. Из них порядка 19 тысяч (28%) противоправных



действий совершено родителями.



– К сожалению, в настоящее время происходит попытка



расширить понятие «насилие», выходя за рамки традиционного понимания, – считает



Андрей Цыганов. – В действующем российском законодательстве существуют исчерпывающие



правовые механизмы защиты для всех членов семьи, в том числе детей и женщин. Мы



здесь собрались, чтобы попытаться защитить интересы семьи.



Справка



XII международный



кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» проходит в Ярославской



области с 8 по 14 июля при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства



региона, госкорпорации «Ростех» и мэрии Ярославля. Жители региона могут бесплатно



посмотреть лучшие детские и семейные фильмы из 14 стран мира в кинотеатре «Киномакс»



в ТЦ «Аура». В рамках деловой программы запланированы круглые столы по остросоциальным



темам. ​