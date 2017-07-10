|10 июля
в Ярославле прошел круглый стол «Домашнее насилие. Оценка существующей общественной
парадигмы». Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия». Он был организован
в рамках XII международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи».
В обсуждении приняли участие представители общественных организаций и образовательных
учреждений, юристы.
– Во время
кинофестивалей мы регулярно проводим круглые столы, – пояснил президент международного
кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» Александр Ковтунец. – Прежде
всего мы нацелены на практический результат. Например, того, что сейчас в российских
театрах и кино введен возрастной ценз, удалось добиться благодаря инициативе, которая
возникла во время обсуждения в рамках нашего кинофестиваля.
В ходе
круглого стола участники рассмотрели законопроект «О профилактике семейно-бытового
насилия», региональный опыт защиты прав женщин и детей, существующие меры государственного
регулирования.
Как отметил
руководитель совета общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге
Андрей Цыганов, по данным МВД, в России за 2016 год было совершено около 70 тысяч
преступлений по отношению к несовершеннолетним. Из них порядка 19 тысяч (28%) противоправных
действий совершено родителями.
– К сожалению, в настоящее время происходит попытка
расширить понятие «насилие», выходя за рамки традиционного понимания, – считает
Андрей Цыганов. – В действующем российском законодательстве существуют исчерпывающие
правовые механизмы защиты для всех членов семьи, в том числе детей и женщин. Мы
здесь собрались, чтобы попытаться защитить интересы семьи.
Справка
XII международный
кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» проходит в Ярославской
области с 8 по 14 июля при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства
региона, госкорпорации «Ростех» и мэрии Ярославля. Жители региона могут бесплатно
посмотреть лучшие детские и семейные фильмы из 14 стран мира в кинотеатре «Киномакс»
в ТЦ «Аура». В рамках деловой программы запланированы круглые столы по остросоциальным
темам.
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