​10 июля

в Ярославле прошел круглый стол «Домашнее насилие. Оценка существующей общественной

парадигмы». Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия». Он был организован

в рамках XII международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

В обсуждении приняли участие представители общественных организаций и образовательных

учреждений, юристы.

– Во время

кинофестивалей мы регулярно проводим круглые столы, – пояснил президент международного

кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» Александр Ковтунец. – Прежде

всего мы нацелены на практический результат. Например, того, что сейчас в российских

театрах и кино введен возрастной ценз, удалось добиться благодаря инициативе, которая

возникла во время обсуждения в рамках нашего кинофестиваля.

В ходе

круглого стола участники рассмотрели законопроект «О профилактике семейно-бытового

насилия», региональный опыт защиты прав женщин и детей, существующие меры государственного

регулирования.

Как отметил

руководитель совета общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге

Андрей Цыганов, по данным МВД, в России за 2016 год было совершено около 70 тысяч

преступлений по отношению к несовершеннолетним. Из них порядка 19 тысяч (28%) противоправных

действий совершено родителями.

– К сожалению, в настоящее время происходит попытка

расширить понятие «насилие», выходя за рамки традиционного понимания, – считает

Андрей Цыганов. – В действующем российском законодательстве существуют исчерпывающие

правовые механизмы защиты для всех членов семьи, в том числе детей и женщин. Мы

здесь собрались, чтобы попытаться защитить интересы семьи.

Справка

XII международный

кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» проходит в Ярославской

области с 8 по 14 июля при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства

региона, госкорпорации «Ростех» и мэрии Ярославля. Жители региона могут бесплатно

посмотреть лучшие детские и семейные фильмы из 14 стран мира в кинотеатре «Киномакс»

в ТЦ «Аура». В рамках деловой программы запланированы круглые столы по остросоциальным

темам. ​

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