​10 июля комиссия во главе с

заместителем председателя Правительства области Виталием Ткаченко оценила ход

работ по завершению долгостроя на улице Сосновой в Ярославле.

Возведение 10-этажного жилого дома

началось в 2015 году. Более 250 квартир было продано по договорам долевого

участия. Планировалось, что уже в 2016 году объект сдадут. Однако строительство

было заморожено, а в отношении руководителя фирмы-застройщика возбуждено

уголовное дело, он находится в розыске.

– Правительство области проработало

вопрос поиска инвестора на достройку данного проблемного объекта. В июне 2017

года строительство было возобновлено, подрядной организацией представлен

календарный график производства работ, – сообщил Виталий Ткаченко. – Мы видим,

что работы ведутся в хорошем темпе, планируемый срок завершения строительства –

до конца августа 2017 года.

Виталий Ткаченко подчеркнул, что

вопрос обманутых дольщиков находится на личном контроле  главы региона

Дмитрия Миронова и  Правительства Ярославской области.

– В этом году мы должны вполовину

сократить количество обманутых дольщиков, а на следующий год вообще проблему

ликвидировать, – добавил Виталий Ткаченко.

В 2017 году к вводу в эксплуатацию

готовится порядка восьми проблемных объектов. Руководство регионального

департамента строительства ежедневно выезжает на площадки, проводятся

переговоры с потенциальными инвесторами. В области действует закон, который

позволяет выделять земельные участки компаниям, выступающим санаторами

проблемных объектов.

– Даже если объект не попал по

каким-то причинам в официальный реестр, он нами выявлен, оценен объем бедствия,

составлена дорожная карта и процесс находится на жестком контроле в

департаменте, – сказал директор департамента строительства Виктор Неженец. –

Если компании-застройщику можно помочь, мы с ней работаем, но чаще всего

необходима помощь извне. По каждому объекту ведется работа в индивидуальном

порядке.

В департаменте строительства

отмечают, что, помимо решения проблем уже существующих недостроев, проводится

большая работа по упреждению появления новых подобных домов.

– На сегодняшний день в регионе

порядка 350 объектов строится по договорам долевого участия. Наша задача – не

допустить обмана дольщиков ни по одному из этих домов, поэтому ведется

мониторинг хода работ на каждой такой площадке, – отметил Виталий Ткаченко.​

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