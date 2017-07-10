|10 июля комиссия во главе с
заместителем председателя Правительства области Виталием Ткаченко оценила ход
работ по завершению долгостроя на улице Сосновой в Ярославле.
Возведение 10-этажного жилого дома
началось в 2015 году. Более 250 квартир было продано по договорам долевого
участия. Планировалось, что уже в 2016 году объект сдадут. Однако строительство
было заморожено, а в отношении руководителя фирмы-застройщика возбуждено
уголовное дело, он находится в розыске.
– Правительство области проработало
вопрос поиска инвестора на достройку данного проблемного объекта. В июне 2017
года строительство было возобновлено, подрядной организацией представлен
календарный график производства работ, – сообщил Виталий Ткаченко. – Мы видим,
что работы ведутся в хорошем темпе, планируемый срок завершения строительства –
до конца августа 2017 года.
Виталий Ткаченко подчеркнул, что
вопрос обманутых дольщиков находится на личном контроле главы региона
Дмитрия Миронова и Правительства Ярославской области.
– В этом году мы должны вполовину
сократить количество обманутых дольщиков, а на следующий год вообще проблему
ликвидировать, – добавил Виталий Ткаченко.
В 2017 году к вводу в эксплуатацию
готовится порядка восьми проблемных объектов. Руководство регионального
департамента строительства ежедневно выезжает на площадки, проводятся
переговоры с потенциальными инвесторами. В области действует закон, который
позволяет выделять земельные участки компаниям, выступающим санаторами
проблемных объектов.
– Даже если объект не попал по
каким-то причинам в официальный реестр, он нами выявлен, оценен объем бедствия,
составлена дорожная карта и процесс находится на жестком контроле в
департаменте, – сказал директор департамента строительства Виктор Неженец. –
Если компании-застройщику можно помочь, мы с ней работаем, но чаще всего
необходима помощь извне. По каждому объекту ведется работа в индивидуальном
порядке.
В департаменте строительства
отмечают, что, помимо решения проблем уже существующих недостроев, проводится
большая работа по упреждению появления новых подобных домов.
– На сегодняшний день в регионе
порядка 350 объектов строится по договорам долевого участия. Наша задача – не
допустить обмана дольщиков ни по одному из этих домов, поэтому ведется
мониторинг хода работ на каждой такой площадке, – отметил Виталий Ткаченко.
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