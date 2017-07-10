​10 июля комиссия во главе с



заместителем председателя Правительства области Виталием Ткаченко оценила ход



работ по завершению долгостроя на улице Сосновой в Ярославле.



Возведение 10-этажного жилого дома



началось в 2015 году. Более 250 квартир было продано по договорам долевого



участия. Планировалось, что уже в 2016 году объект сдадут. Однако строительство



было заморожено, а в отношении руководителя фирмы-застройщика возбуждено



уголовное дело, он находится в розыске.



– Правительство области проработало



вопрос поиска инвестора на достройку данного проблемного объекта. В июне 2017



года строительство было возобновлено, подрядной организацией представлен



календарный график производства работ, – сообщил Виталий Ткаченко. – Мы видим,



что работы ведутся в хорошем темпе, планируемый срок завершения строительства –



до конца августа 2017 года.



Виталий Ткаченко подчеркнул, что



вопрос обманутых дольщиков находится на личном контроле главы региона



Дмитрия Миронова и Правительства Ярославской области.



– В этом году мы должны вполовину



сократить количество обманутых дольщиков, а на следующий год вообще проблему



ликвидировать, – добавил Виталий Ткаченко.



В 2017 году к вводу в эксплуатацию



готовится порядка восьми проблемных объектов. Руководство регионального



департамента строительства ежедневно выезжает на площадки, проводятся



переговоры с потенциальными инвесторами. В области действует закон, который



позволяет выделять земельные участки компаниям, выступающим санаторами



проблемных объектов.



– Даже если объект не попал по



каким-то причинам в официальный реестр, он нами выявлен, оценен объем бедствия,



составлена дорожная карта и процесс находится на жестком контроле в



департаменте, – сказал директор департамента строительства Виктор Неженец. –



Если компании-застройщику можно помочь, мы с ней работаем, но чаще всего



необходима помощь извне. По каждому объекту ведется работа в индивидуальном



порядке.



В департаменте строительства



отмечают, что, помимо решения проблем уже существующих недостроев, проводится



большая работа по упреждению появления новых подобных домов.



– На сегодняшний день в регионе



порядка 350 объектов строится по договорам долевого участия. Наша задача – не



допустить обмана дольщиков ни по одному из этих домов, поэтому ведется



мониторинг хода работ на каждой такой площадке, – отметил Виталий Ткаченко.​