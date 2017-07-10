В выборах губернатора Ярославской области примут участие пять кандидатов. Решение об их регистрации 10 июля приняла региональная избирательная комиссия. Первым регистрацию в кандидаты получил врио губернатора области Дмитрий Миронов, выдвинутый ярославским региональным отделением партии «Единая Россия». Также официальную регистрацию прошли Сергей Балабаев (ПАРНАС), Андрей Ватлин (ЛДПР), Кирилл Панько («Коммунисты России») и Михаил Парамонов (КПРФ).



– Все пять кандидатов выполнили требования закона и прошли процедуру регистрации, – сообщил председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров. – Важно, что в этом списке мы видим и парламентские партии, и партии, не входящие в парламент. Это говорит о том, что новички тоже получили возможность участвовать в выборах. И в этом, считаем, огромная заслуга принадлежит поправке, которую внес врио губернатора, связанной со снижением муниципального фильтра с 8 до 5 процентов при сборе подписей. Это очень серьезно для кандидатов. Когда их спрашивал при проверке документов, как проходил сбор подписей, они отвечали, что собирать было непросто, но понятно. Список кандидатов также показывает, что на территории области есть запрос на широкую политическую палитру и на то, чтобы выборы были достаточно конкурентными.



Наблюдать за легитимизацией и прозрачностью избирательного процесса впервые будут члены специально созданной рабочей группы при ярославской Общественной палате.



Предполагается, что наряду с членами Общественной палаты к мониторингу выборов будут привлечены гражданские активисты.



– Задача рабочей группы заключается в том, чтобы обеспечить мониторинг и показать нашему населению, что выборы проходят честно и прозрачно, – сообщил член рабочей группы региональной Общественной палаты, председатель общественного совета при областной избирательной комиссии Юрий Головин. – Мы будем анализировать те жалобы и заявления, которые будут поступать в ходе избирательной кампании, а также обеспечивать контроль за выборами в день голосования. Мы будем стремиться максимально внимательно относиться к тому, что происходит.



Напомним, что выборы губернатора Ярославской области состоятся в единый день голосования, 10 сентября.