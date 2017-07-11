​58 выпускников в Ярославской области получили



100 баллов по итогам сдачи ЕГЭ в 2017 году. Из них 32 человека – по русскому языку,



2 – по математике профильного уровня, 13 – по информатике, 5 – по обществознанию,



3 – по литературе, 1 – по истории, 2 – по химии. Семь выпускников получили 100 баллов



сразу по двум предметам. Всего в государственной итоговой аттестации участвовали



4842 обучающихся, успешно прошли ее 99,5%.



Эти цифры были озвучены 11 июля на пресс-конференции,



проведенной представителями регионального департамента образования.



– Наши выпускники всегда показывают достаточно



высокие результаты. Не стал исключением и этот год, – отметила директор департамента



Ирина Лобода. – Рост числа высокобалльных работ – показатель качества образования



в регионе, правильной организации деятельности и конкурентоспособности ярославских



выпускников при поступлении в ведущие вузы страны.



По русскому языку каждый третий участник ЕГЭ получил 81 балл и более. Почти



90% выпускников справились с работой по математике базового уровня на «хорошо» и



«отлично».



Если говорить о предметах по выбору, то самым популярным у выпускников остается



обществознание. Доля высокобалльных работ по данной дисциплине возросла, а число



участников, не сумевших преодолеть минимальный порог, сократилось на 3%.



В этом году увеличился средний балл по всем предметам по выбору, за исключением



географии и немецкого языка.



С высоким результатом сдали:



– каждый третий участник по английскому языку;



– каждый четвертый участник по информатике;



– каждый восьмой участник по истории.



Не преодолели минимум по



двум обязательным предметам – математике и русскому языку – 20 человек. Они имеют



право сдать базовый уровень в сентябре в соответствии с расписанием, утвержденным



Минобрнауки.



Организаторы ЕГЭ-2017 отмечают, что с каждым годом выпускники все более ответственно



относятся к порядку сдачи экзаменов, а комплекс мер безопасности еще раз подтвердил



свою актуальность, поскольку желающих пронести запрещенные материалы на экзамен



становится меньше.



Вместе с тем зафиксированы



нарушения порядка проведения ЕГЭ. В основной период аннулированы результаты



троих обучающихся: двоих – за наличие справочных материалов и письменных заметок,



и один не закончил экзамен вовремя.



В соответствии с порядком



проведения государственной итоговой аттестации эти участники не допущены к повторной



сдаче ЕГЭ в текущем учебном году.



В целях обеспечения объективности



проведения ЕГЭ на территории Ярославской области, повышения доверия к процедурам



проведения, предоставления оперативной и объективной информации на базе центра оценки



и контроля качества образования работал ситуационно-информационный центр. Здесь



было организовано общественное наблюдение в режиме онлайн на портале smotriege.ru, которое осуществляли 26 студентов ЯГПУ.



Также в СИЦ была организована горячая линия видеонаблюдения, поступали звонки из



пунктов проведения экзаменов о возникающих проблемах.



Экзамены в регионе прошли без технологических сбоев, в полном соответствии



с требованиями порядка проведения ЕГЭ, на высоком организационном уровне. Хорошо



зарекомендовали себя новые технологии печати КИМ в ППЭ и сканирования экзаменационных



материалов в ППЭ.



Итоговая аттестация в 9-х



классах шла по четырем предметам: 2 обязательных и 2 по выбору. Экзамены проходили



аналогично ЕГЭ, в объединенных пунктах. По всем предметам, за исключением математики,



повысился средний балл.



В 2017 году государственную итоговую аттестацию



проходил 10821 выпускник 9-х классов. Не получили аттестат об основном общем образовании



462 человека. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию в основной период, будут



проходить ее повторно в сентябре текущего года.



Зафиксированы нарушения порядка проведения



ОГЭ. В основной период аннулированы результаты 15 человек: двоих – за наличие справочных материалов, 13 –



за наличие мобильного телефона.



В соответствии с порядком



проведения государственной итоговой аттестации данные участники были удалены с экзамена



и по решению государственной экзаменационной комиссии не допущены к повторной сдаче



ОГЭ в текущем учебном году.​