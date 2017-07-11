|58 выпускников в Ярославской области получили
100 баллов по итогам сдачи ЕГЭ в 2017 году. Из них 32 человека – по русскому языку,
2 – по математике профильного уровня, 13 – по информатике, 5 – по обществознанию,
3 – по литературе, 1 – по истории, 2 – по химии. Семь выпускников получили 100 баллов
сразу по двум предметам. Всего в государственной итоговой аттестации участвовали
4842 обучающихся, успешно прошли ее 99,5%.
Эти цифры были озвучены 11 июля на пресс-конференции,
проведенной представителями регионального департамента образования.
– Наши выпускники всегда показывают достаточно
высокие результаты. Не стал исключением и этот год, – отметила директор департамента
Ирина Лобода. – Рост числа высокобалльных работ – показатель качества образования
в регионе, правильной организации деятельности и конкурентоспособности ярославских
выпускников при поступлении в ведущие вузы страны.
По русскому языку каждый третий участник ЕГЭ получил 81 балл и более. Почти
90% выпускников справились с работой по математике базового уровня на «хорошо» и
«отлично».
Если говорить о предметах по выбору, то самым популярным у выпускников остается
обществознание. Доля высокобалльных работ по данной дисциплине возросла, а число
участников, не сумевших преодолеть минимальный порог, сократилось на 3%.
В этом году увеличился средний балл по всем предметам по выбору, за исключением
географии и немецкого языка.
С высоким результатом сдали:
– каждый третий участник по английскому языку;
– каждый четвертый участник по информатике;
– каждый восьмой участник по истории.
Не преодолели минимум по
двум обязательным предметам – математике и русскому языку – 20 человек. Они имеют
право сдать базовый уровень в сентябре в соответствии с расписанием, утвержденным
Минобрнауки.
Организаторы ЕГЭ-2017 отмечают, что с каждым годом выпускники все более ответственно
относятся к порядку сдачи экзаменов, а комплекс мер безопасности еще раз подтвердил
свою актуальность, поскольку желающих пронести запрещенные материалы на экзамен
становится меньше.
Вместе с тем зафиксированы
нарушения порядка проведения ЕГЭ. В основной период аннулированы результаты
троих обучающихся: двоих – за наличие справочных материалов и письменных заметок,
и один не закончил экзамен вовремя.
В соответствии с порядком
проведения государственной итоговой аттестации эти участники не допущены к повторной
сдаче ЕГЭ в текущем учебном году.
В целях обеспечения объективности
проведения ЕГЭ на территории Ярославской области, повышения доверия к процедурам
проведения, предоставления оперативной и объективной информации на базе центра оценки
и контроля качества образования работал ситуационно-информационный центр. Здесь
было организовано общественное наблюдение в режиме онлайн на портале smotriege.ru, которое осуществляли 26 студентов ЯГПУ.
Также в СИЦ была организована горячая линия видеонаблюдения, поступали звонки из
пунктов проведения экзаменов о возникающих проблемах.
Экзамены в регионе прошли без технологических сбоев, в полном соответствии
с требованиями порядка проведения ЕГЭ, на высоком организационном уровне. Хорошо
зарекомендовали себя новые технологии печати КИМ в ППЭ и сканирования экзаменационных
материалов в ППЭ.
Итоговая аттестация в 9-х
классах шла по четырем предметам: 2 обязательных и 2 по выбору. Экзамены проходили
аналогично ЕГЭ, в объединенных пунктах. По всем предметам, за исключением математики,
повысился средний балл.
В 2017 году государственную итоговую аттестацию
проходил 10821 выпускник 9-х классов. Не получили аттестат об основном общем образовании
462 человека. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию в основной период, будут
проходить ее повторно в сентябре текущего года.
Зафиксированы нарушения порядка проведения
ОГЭ. В основной период аннулированы результаты 15 человек: двоих – за наличие справочных материалов, 13 –
за наличие мобильного телефона.
В соответствии с порядком
проведения государственной итоговой аттестации данные участники были удалены с экзамена
и по решению государственной экзаменационной комиссии не допущены к повторной сдаче
ОГЭ в текущем учебном году.
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