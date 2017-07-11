​58 выпускников в Ярославской области получили

100 баллов по итогам сдачи ЕГЭ в 2017 году. Из них 32 человека – по русскому языку,

2 – по математике профильного уровня, 13 – по информатике, 5 – по обществознанию,

3 – по литературе, 1 – по истории, 2 – по химии. Семь выпускников получили 100 баллов

сразу по двум предметам. Всего в государственной итоговой аттестации участвовали

4842 обучающихся, успешно прошли ее 99,5%.

Эти цифры были озвучены 11 июля на пресс-конференции,

проведенной представителями регионального департамента образования.

– Наши выпускники всегда показывают достаточно

высокие результаты. Не стал исключением и этот год, – отметила директор департамента

Ирина Лобода. – Рост числа высокобалльных работ – показатель качества образования

в регионе, правильной организации деятельности и конкурентоспособности ярославских

выпускников при поступлении в ведущие вузы страны.

По русскому языку каждый третий участник ЕГЭ получил 81 балл и более. Почти

90% выпускников справились с работой по математике базового уровня на «хорошо» и

«отлично».

Если говорить о предметах по выбору, то самым популярным у выпускников остается

обществознание. Доля высокобалльных работ по данной дисциплине возросла, а число

участников, не сумевших преодолеть минимальный порог, сократилось на 3%.

В этом году увеличился средний балл по всем предметам по выбору, за исключением

географии и немецкого языка.

С высоким результатом сдали:

– каждый третий участник по английскому языку;

– каждый четвертый участник по информатике;

– каждый восьмой участник по истории.

Не преодолели минимум по

двум обязательным предметам – математике и русскому языку – 20 человек. Они имеют

право сдать базовый уровень в сентябре в соответствии с расписанием, утвержденным

Минобрнауки.

Организаторы ЕГЭ-2017 отмечают, что с каждым годом выпускники все более ответственно

относятся к порядку сдачи экзаменов, а комплекс мер безопасности еще раз подтвердил

свою актуальность, поскольку желающих пронести запрещенные материалы на экзамен

становится меньше.

Вместе с тем зафиксированы

нарушения порядка проведения ЕГЭ. В основной период аннулированы результаты

троих обучающихся: двоих – за наличие справочных материалов и письменных заметок,

и один не закончил экзамен вовремя.

В соответствии с порядком

проведения государственной итоговой аттестации эти участники не допущены к повторной

сдаче ЕГЭ в текущем учебном году.

В целях обеспечения объективности

проведения ЕГЭ на территории Ярославской области, повышения доверия к процедурам

проведения, предоставления оперативной и объективной информации на базе центра оценки

и контроля качества образования работал ситуационно-информационный центр. Здесь

было организовано общественное наблюдение в режиме онлайн на портале smotriege.ru, которое осуществляли 26 студентов ЯГПУ.

Также в СИЦ была организована горячая линия видеонаблюдения, поступали звонки из

пунктов проведения экзаменов о возникающих проблемах.

Экзамены в регионе прошли без технологических сбоев, в полном соответствии

с требованиями порядка проведения ЕГЭ, на высоком организационном уровне. Хорошо

зарекомендовали себя новые технологии печати КИМ в ППЭ и сканирования экзаменационных

материалов в ППЭ.

Итоговая аттестация в 9-х

классах шла по четырем предметам: 2 обязательных и 2 по выбору. Экзамены проходили

аналогично ЕГЭ, в объединенных пунктах. По всем предметам, за исключением математики,

повысился средний балл.

В 2017 году государственную итоговую аттестацию

проходил 10821 выпускник 9-х классов. Не получили аттестат об основном общем образовании

462 человека. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию в основной период, будут

проходить ее повторно в сентябре текущего года.

Зафиксированы нарушения порядка проведения

ОГЭ. В основной период аннулированы результаты 15 человек:  двоих – за наличие справочных материалов, 13 –

за наличие мобильного телефона.

В соответствии с порядком

проведения государственной итоговой аттестации данные участники были удалены с экзамена

и по решению государственной экзаменационной комиссии не допущены к повторной сдаче

ОГЭ в текущем учебном году.​

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