​Ярославские предприниматели имеют возможность воспользоваться широкой линейкой



мер господдержки для наиболее эффективного развития своего бизнеса.



– Согласно стратегии «10 точек роста» мы существенно расширили свои задачи в



части развития и сопровождения предпринимательской деятельности, – отметила заместитель



директора – председатель комитета поддержки предпринимательства регионального департамента



инвестиций и промышленности Галина Крохмаль. – Созданные в регионе институты поддержки



не только предоставляют информацию о мерах поддержки, но и вместе с предпринимателем



формируют комплексную программу сопровождения предприятия. При этом задействуются



все доступные варианты поддержки, начиная от помощи в получении финансирования,



подборе помещения, повышении технологического уровня и заканчивая содействием в



сбыте и экспорте продукции.



Галина Крохмаль добавила, что качественно новые возможности для поддержки значимых



проектов МСП открыло внедрение принципа единого окна. Ведущие организации инфраструктуры



поддержки предпринимательства объединены на одной площадке, Корпорация развития



малого и среднего предпринимательства Ярославской области определена центром компетенций



по работе с предпринимательским сообществом.



В состав регионального инвестблока сегодня входит семь организаций: Корпорация



развития ЯО, Корпорация развития МСП (и ее структурное подразделение Региональный



центр инжиниринга), Фонд поддержки МСП, Центр экспорта, Межмуниципальный фонд поддержки



МСП и Фонд поддержки промышленности и АПК.



Ярославское бизнес-сообщество уже оценило возможности региональных институтов



развития. В частности, инструментами поддержки активно пользуется ООО «Профуслуга».



Организация занимается изготовлением запчастей для автомобилей, металлоконструкций



и винтовых свай.



– С 2015 года мы регулярно пользуемся инструментами государственной поддержки.



Получали субсидию, возмещение процентов по кредиту, льготный заем. С начала года



Региональный центр инжиниринга помогает нам внедрять систему бережливого производства,



что позволяет существенно оптимизировать производственный процесс. Будем двигаться



дальше по этому пути, – рассказала директор ООО «Профуслуга» Татьяна Наумова. –



Кроме того, нам рассчитали индекс технологической готовности, оказали маркетинговые



услуги, и все это бесплатно. Мы продолжим сотрудничество с Корпорацией развития



МСП, поскольку все, что нам предлагают, оказывается полезным и позволяет двигаться



вперед.



Информацию обо всех нюансах получения господдержки предприниматели могут получить



в Корпорации развития МСП по тел. (4852) 370-444



или по адресу: Ярославль,



ул. Чехова, 2, оф. 148.