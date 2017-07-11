​Губернаторская

общественная приемная в Даниловском районе одной из первых в регионе активно

приступила к решению конкретных проблем населения. Она находится в здании

районной администрации. Руководитель приемной Дмитрий Камкин сообщил, что уже в

первые дни после открытия жители стали обращаться за помощью лично и по

телефону.

– Тематика обращений

разная: обеспечение жильем, земельный вопрос, трудности в сфере ЖКХ. Мы

помогаем составить заявления с приложением всех необходимых документов и в тот

же день направляем их в соответствующие ведомства, чтобы человек оперативно

получил ответ, – рассказал Дмитрий Камкин. – Также оказываем практическую

помощь. Недавно помогли гражданину. Ему пришло СМС, что будет арестован счет в

банке и машина за долги перед ЖКХ. Вместе мы обратились к судебным приставам,

выяснили, что человек в указанной квартире несколько лет не проживает, там другой

собственник. Подготовлены документы в мировой суд.

Общественная приемная

главы региона подключает к решению вопросов государственные и муниципальные

структуры. Совместными усилиями удается оперативно и качественно работать с

обращениями граждан.

– Юридический отдел

администрации и другие наши специалисты готовы принять участие в работе

общественной приемной, – отметила заместитель главы администрации Даниловского

района Юлия Пальцева. – Нередко бывает, что чиновники и ответственные

организации затягивают решение вопроса, как было в случае с обращением

жительницы деревни Слобода Ирины Кругловой.

Ирина в течение трех

недель сообщала по телефону диспетчеру энергоснабжающей организации и

сотрудникам сельского поселения об опасном нависании высоковольтных проводов

над ее домом:

– Я очень боялась, что в

любой момент произойдет короткое замыкание и случится пожар. Мне все время

обещали, что приедут. Один раз не выдержала, сама поехала и написала заявление,

снова пообещали прислать людей – и ничего.

Узнав об открытии

губернаторской общественной приемной, Ирина Круглова обратилась к ее

руководителю. Через три часа в деревню Слобода приехали энергетики и быстро

исправили ситуацию.

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