​Губернаторская



общественная приемная в Даниловском районе одной из первых в регионе активно



приступила к решению конкретных проблем населения. Она находится в здании



районной администрации. Руководитель приемной Дмитрий Камкин сообщил, что уже в



первые дни после открытия жители стали обращаться за помощью лично и по



телефону.



– Тематика обращений



разная: обеспечение жильем, земельный вопрос, трудности в сфере ЖКХ. Мы



помогаем составить заявления с приложением всех необходимых документов и в тот



же день направляем их в соответствующие ведомства, чтобы человек оперативно



получил ответ, – рассказал Дмитрий Камкин. – Также оказываем практическую



помощь. Недавно помогли гражданину. Ему пришло СМС, что будет арестован счет в



банке и машина за долги перед ЖКХ. Вместе мы обратились к судебным приставам,



выяснили, что человек в указанной квартире несколько лет не проживает, там другой



собственник. Подготовлены документы в мировой суд.



Общественная приемная



главы региона подключает к решению вопросов государственные и муниципальные



структуры. Совместными усилиями удается оперативно и качественно работать с



обращениями граждан.



– Юридический отдел



администрации и другие наши специалисты готовы принять участие в работе



общественной приемной, – отметила заместитель главы администрации Даниловского



района Юлия Пальцева. – Нередко бывает, что чиновники и ответственные



организации затягивают решение вопроса, как было в случае с обращением



жительницы деревни Слобода Ирины Кругловой.



Ирина в течение трех



недель сообщала по телефону диспетчеру энергоснабжающей организации и



сотрудникам сельского поселения об опасном нависании высоковольтных проводов



над ее домом:



– Я очень боялась, что в



любой момент произойдет короткое замыкание и случится пожар. Мне все время



обещали, что приедут. Один раз не выдержала, сама поехала и написала заявление,



снова пообещали прислать людей – и ничего.



Узнав об открытии



губернаторской общественной приемной, Ирина Круглова обратилась к ее



руководителю. Через три часа в деревню Слобода приехали энергетики и быстро



исправили ситуацию.