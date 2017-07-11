|Губернаторская
общественная приемная в Даниловском районе одной из первых в регионе активно
приступила к решению конкретных проблем населения. Она находится в здании
районной администрации. Руководитель приемной Дмитрий Камкин сообщил, что уже в
первые дни после открытия жители стали обращаться за помощью лично и по
телефону.
– Тематика обращений
разная: обеспечение жильем, земельный вопрос, трудности в сфере ЖКХ. Мы
помогаем составить заявления с приложением всех необходимых документов и в тот
же день направляем их в соответствующие ведомства, чтобы человек оперативно
получил ответ, – рассказал Дмитрий Камкин. – Также оказываем практическую
помощь. Недавно помогли гражданину. Ему пришло СМС, что будет арестован счет в
банке и машина за долги перед ЖКХ. Вместе мы обратились к судебным приставам,
выяснили, что человек в указанной квартире несколько лет не проживает, там другой
собственник. Подготовлены документы в мировой суд.
Общественная приемная
главы региона подключает к решению вопросов государственные и муниципальные
структуры. Совместными усилиями удается оперативно и качественно работать с
обращениями граждан.
– Юридический отдел
администрации и другие наши специалисты готовы принять участие в работе
общественной приемной, – отметила заместитель главы администрации Даниловского
района Юлия Пальцева. – Нередко бывает, что чиновники и ответственные
организации затягивают решение вопроса, как было в случае с обращением
жительницы деревни Слобода Ирины Кругловой.
Ирина в течение трех
недель сообщала по телефону диспетчеру энергоснабжающей организации и
сотрудникам сельского поселения об опасном нависании высоковольтных проводов
над ее домом:
– Я очень боялась, что в
любой момент произойдет короткое замыкание и случится пожар. Мне все время
обещали, что приедут. Один раз не выдержала, сама поехала и написала заявление,
снова пообещали прислать людей – и ничего.
Узнав об открытии
губернаторской общественной приемной, Ирина Круглова обратилась к ее
руководителю. Через три часа в деревню Слобода приехали энергетики и быстро
исправили ситуацию.
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