​В Мышкинском районе

началась практическая стадия исполнения губернаторской программы «Решаем

вместе». Всего на территории муниципального образования в проект, который

реализуется региональным Правительством совместно с партией «Единая Россия»,

включен 21 объект. На 11 из них в настоящее время ведутся работы.

В районном центре завершается

ремонт трех внутридворовых проездов по улицам Газовиков и Успенской. Общая

сумма финансирования – около 2,1 миллиона рублей. До недавнего времени только

10 из 50 дворовых территорий Мышкина, имеющих внутридворовые проезды, были

благоустроены. Активность

администрации и местных жителей позволила включить в губернаторскую программу

еще несколько объектов.

– Проживающие здесь инициативные граждане

обозначили 10 процентов своего трудового участия в проекте. Так как это один из

самых важных показателей, именно эти территории в итоге прошли конкурсный

отбор, – отметил глава Мышкина Евгений Петров.

– Благодаря программе «Решаем вместе» и лично врио губернатора Дмитрию Миронову

жители данных домов теперь встретят день рождения города с благоустроенными

дворами.

По словам Евгения Петрова, администрация

свои обязательства выполнила полностью – внутридворовые проезды и подходы к

подъездам отремонтированы. Осталось жителям внести свой вклад в

благоустройство: очистить от мусора придомовые территории, провести их

озеленение, установить скамейки и обновить ограждения.

Всего на финансирование

мероприятий программы «Решаем вместе» выделено более 650 миллионов рублей из

областного и федерального бюджетов. Жители региона сами выбирали объекты, а

теперь активно участвуют в контроле за качеством выполнения работ и

расходованием бюджетных средств. В регионе определено 504 объекта, которые

будут отремонтированы или благоустроены.

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