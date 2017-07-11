​В Мышкинском районе



началась практическая стадия исполнения губернаторской программы «Решаем



вместе». Всего на территории муниципального образования в проект, который



реализуется региональным Правительством совместно с партией «Единая Россия»,



включен 21 объект. На 11 из них в настоящее время ведутся работы.



В районном центре завершается



ремонт трех внутридворовых проездов по улицам Газовиков и Успенской. Общая



сумма финансирования – около 2,1 миллиона рублей. До недавнего времени только



10 из 50 дворовых территорий Мышкина, имеющих внутридворовые проезды, были



благоустроены. Активность



администрации и местных жителей позволила включить в губернаторскую программу



еще несколько объектов.



– Проживающие здесь инициативные граждане



обозначили 10 процентов своего трудового участия в проекте. Так как это один из



самых важных показателей, именно эти территории в итоге прошли конкурсный



отбор, – отметил глава Мышкина Евгений Петров.



– Благодаря программе «Решаем вместе» и лично врио губернатора Дмитрию Миронову



жители данных домов теперь встретят день рождения города с благоустроенными



дворами.



По словам Евгения Петрова, администрация



свои обязательства выполнила полностью – внутридворовые проезды и подходы к



подъездам отремонтированы. Осталось жителям внести свой вклад в



благоустройство: очистить от мусора придомовые территории, провести их



озеленение, установить скамейки и обновить ограждения.



Всего на финансирование



мероприятий программы «Решаем вместе» выделено более 650 миллионов рублей из



областного и федерального бюджетов. Жители региона сами выбирали объекты, а



теперь активно участвуют в контроле за качеством выполнения работ и



расходованием бюджетных средств. В регионе определено 504 объекта, которые



будут отремонтированы или благоустроены.