|В Мышкинском районе
началась практическая стадия исполнения губернаторской программы «Решаем
вместе». Всего на территории муниципального образования в проект, который
реализуется региональным Правительством совместно с партией «Единая Россия»,
включен 21 объект. На 11 из них в настоящее время ведутся работы.
В районном центре завершается
ремонт трех внутридворовых проездов по улицам Газовиков и Успенской. Общая
сумма финансирования – около 2,1 миллиона рублей. До недавнего времени только
10 из 50 дворовых территорий Мышкина, имеющих внутридворовые проезды, были
благоустроены. Активность
администрации и местных жителей позволила включить в губернаторскую программу
еще несколько объектов.
– Проживающие здесь инициативные граждане
обозначили 10 процентов своего трудового участия в проекте. Так как это один из
самых важных показателей, именно эти территории в итоге прошли конкурсный
отбор, – отметил глава Мышкина Евгений Петров.
– Благодаря программе «Решаем вместе» и лично врио губернатора Дмитрию Миронову
жители данных домов теперь встретят день рождения города с благоустроенными
дворами.
По словам Евгения Петрова, администрация
свои обязательства выполнила полностью – внутридворовые проезды и подходы к
подъездам отремонтированы. Осталось жителям внести свой вклад в
благоустройство: очистить от мусора придомовые территории, провести их
озеленение, установить скамейки и обновить ограждения.
Всего на финансирование
мероприятий программы «Решаем вместе» выделено более 650 миллионов рублей из
областного и федерального бюджетов. Жители региона сами выбирали объекты, а
теперь активно участвуют в контроле за качеством выполнения работ и
расходованием бюджетных средств. В регионе определено 504 объекта, которые
будут отремонтированы или благоустроены.
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