​Центр экспорта Ярославской области организовал



для предпринимателей обучающий курс «Эффективный маркетинг для экспортеров» в рамках



образовательной программы школы экспорта Российского экспортного центра.



Обучение прошли представители 15 компаний, в



числе которых – производители кондитерских изделий и продуктов питания, часов, водных



велосипедов, сувенирной продукции, упаковки, различного оборудования и металлорежущего



инструмента, а также представители сферы информационных технологий.



По итогам курса слушатели получили базовые знания



по основам международного маркетинга, узнали о маркетинговых инструментах и способах



повышения конкурентоспособности своих товаров. Тренером курса выступила директор



АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» Татьяна



Крицкая.



– Ярославская область присоединилась к реализации



образовательной программы РЭЦ в 2017 году, и на сегодняшний день очное обучение



в регионе прошли представители более чем 30 малых и средних предприятий, – отметила



генеральный директор школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина. – Аттестованные нашей школой



тренеры рассказывают ярославским предпринимателям обо всех этапах экспортного проекта,



включая поиск покупателя на внешнем рынке, заключение внешнеторгового контракта,



прохождение таможенных процедур. Стоит отметить, что Ярославская область – регион



с хорошим экспортным потенциалом, доля экспорта несырьевых товаров в первом квартале



2017 года составила 96,02 процента. Мы уверены, что дальнейшая реализация нашей



программы будет способствовать продолжению положительной динамики за счет предоставления



качественной информационной и образовательной поддержки потенциальным экспортерам.



Предприниматели отметили практическую значимость



образовательного курса, возможность проанализировать деятельность компании, ее потенциал



и наметить перспективы дальнейшей работы.



– Информация представлена доходчиво и структурированно,



а постоянный обмен опытом между участниками помогает закрепить пройденный материал,



– подчеркнула руководитель отдела внешней торговли ООО «Полимед» Ольга Базанова.



– Также тренер курса грамотно расставила акценты на необходимых в работе моментах.



Генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской



области» Наталия Багрова акцентировала значимость образовательных программ для экспортно



ориентированных предприятий региона. Для субъектов МСП выход на зарубежные рынки



– это перспективы расширения объемов сбыта, возможности для дальнейшего развития.



– Обучение экспортному делу – новый тренд среди



представителей малого и среднего предпринимательства. Мы рады, что с каждым новым



курсом к нам подключаются новые компании из разных сфер деятельности, – отметила



Наталия Багрова.



Справка



Образовательная программа Российского экспортного



центра разработана специально для обучения региональных представителей малого и



среднего предпринимательства основам экспортной деятельности. Оператором программы



является школа экспорта РЭЦ.