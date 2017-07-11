​Центр экспорта Ярославской области организовал

для предпринимателей обучающий курс «Эффективный маркетинг для экспортеров» в рамках

образовательной программы школы экспорта Российского экспортного центра.

Обучение прошли представители 15 компаний, в

числе которых – производители кондитерских изделий и продуктов питания, часов, водных

велосипедов, сувенирной продукции, упаковки, различного оборудования и металлорежущего

инструмента, а также представители сферы информационных технологий.

По итогам курса слушатели получили базовые знания

по основам международного маркетинга, узнали о маркетинговых инструментах и способах

повышения конкурентоспособности своих товаров. Тренером курса выступила директор

АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» Татьяна

Крицкая.

– Ярославская область присоединилась к реализации

образовательной программы РЭЦ в 2017 году, и на сегодняшний день очное обучение

в регионе прошли представители более чем 30 малых и средних предприятий, – отметила

генеральный директор школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина. – Аттестованные нашей школой

тренеры рассказывают ярославским предпринимателям обо всех этапах экспортного проекта,

включая поиск покупателя на внешнем рынке, заключение внешнеторгового контракта,

прохождение таможенных процедур. Стоит отметить, что Ярославская область – регион

с хорошим экспортным потенциалом, доля экспорта несырьевых товаров в первом квартале

2017 года составила 96,02 процента. Мы уверены, что дальнейшая реализация нашей

программы будет способствовать продолжению положительной динамики за счет предоставления

качественной информационной и образовательной поддержки потенциальным экспортерам.

Предприниматели отметили практическую значимость

образовательного курса, возможность проанализировать деятельность компании, ее потенциал

и наметить перспективы дальнейшей работы.

– Информация представлена доходчиво и структурированно,

а постоянный обмен опытом между участниками помогает закрепить пройденный материал,

– подчеркнула руководитель отдела внешней торговли ООО «Полимед» Ольга Базанова.

– Также тренер курса грамотно расставила акценты на необходимых в работе моментах.

Генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской

области» Наталия Багрова акцентировала значимость образовательных программ для экспортно

ориентированных предприятий региона. Для субъектов МСП выход на зарубежные рынки

– это перспективы расширения объемов сбыта, возможности для дальнейшего развития.

– Обучение экспортному делу – новый тренд среди

представителей малого и среднего предпринимательства. Мы рады, что с каждым новым

курсом к нам подключаются новые компании из разных сфер деятельности, – отметила

Наталия Багрова.

Справка

Образовательная программа Российского экспортного

центра разработана специально для обучения региональных представителей малого и

среднего предпринимательства основам экспортной деятельности. Оператором программы

является школа экспорта РЭЦ.

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