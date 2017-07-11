|Центр экспорта Ярославской области организовал
для предпринимателей обучающий курс «Эффективный маркетинг для экспортеров» в рамках
образовательной программы школы экспорта Российского экспортного центра.
Обучение прошли представители 15 компаний, в
числе которых – производители кондитерских изделий и продуктов питания, часов, водных
велосипедов, сувенирной продукции, упаковки, различного оборудования и металлорежущего
инструмента, а также представители сферы информационных технологий.
По итогам курса слушатели получили базовые знания
по основам международного маркетинга, узнали о маркетинговых инструментах и способах
повышения конкурентоспособности своих товаров. Тренером курса выступила директор
АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» Татьяна
Крицкая.
– Ярославская область присоединилась к реализации
образовательной программы РЭЦ в 2017 году, и на сегодняшний день очное обучение
в регионе прошли представители более чем 30 малых и средних предприятий, – отметила
генеральный директор школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина. – Аттестованные нашей школой
тренеры рассказывают ярославским предпринимателям обо всех этапах экспортного проекта,
включая поиск покупателя на внешнем рынке, заключение внешнеторгового контракта,
прохождение таможенных процедур. Стоит отметить, что Ярославская область – регион
с хорошим экспортным потенциалом, доля экспорта несырьевых товаров в первом квартале
2017 года составила 96,02 процента. Мы уверены, что дальнейшая реализация нашей
программы будет способствовать продолжению положительной динамики за счет предоставления
качественной информационной и образовательной поддержки потенциальным экспортерам.
Предприниматели отметили практическую значимость
образовательного курса, возможность проанализировать деятельность компании, ее потенциал
и наметить перспективы дальнейшей работы.
– Информация представлена доходчиво и структурированно,
а постоянный обмен опытом между участниками помогает закрепить пройденный материал,
– подчеркнула руководитель отдела внешней торговли ООО «Полимед» Ольга Базанова.
– Также тренер курса грамотно расставила акценты на необходимых в работе моментах.
Генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской
области» Наталия Багрова акцентировала значимость образовательных программ для экспортно
ориентированных предприятий региона. Для субъектов МСП выход на зарубежные рынки
– это перспективы расширения объемов сбыта, возможности для дальнейшего развития.
– Обучение экспортному делу – новый тренд среди
представителей малого и среднего предпринимательства. Мы рады, что с каждым новым
курсом к нам подключаются новые компании из разных сфер деятельности, – отметила
Наталия Багрова.
Справка
Образовательная программа Российского экспортного
центра разработана специально для обучения региональных представителей малого и
среднего предпринимательства основам экспортной деятельности. Оператором программы
является школа экспорта РЭЦ.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:15
15 просмотров
2017.07.11 В Ярославле установлена первая площадка для воркаута в рамках губернаторского проекта «Мы выбираем спорт»2017.07.11 Строительство напорного канализационного коллектора в Ростовском районе будет завершено до конца текущего года2017.07.11 На комиссии муниципалитета Ярославля принято решение о передаче «Ярославльводоканала» в собственность Ярославской области2017.07.11 12 июля в Ярославской области пройдет единый день снижения скорости2017.07.11 В Мышкине завершается ремонт внутридворовых проездов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе»