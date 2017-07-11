​12 июля управление ГИБДД



по Ярославской области при поддержке Правительства области проводит акцию «Сбавь



скорость – сохрани жизнь!». Цель – привлечь внимание к проблеме превышения скорости,



которое часто становится причиной аварий на дорогах и может привести к гибели людей.



Об актуальности этого вопроса



для нашего региона говорит статистика: в 2016 году с помощью средств фотофиксации



в автоматическом режиме выявлено более 642 тысяч случаев нарушений правил дорожного



движения, основная часть которых – превышение скорости.



В Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском,



Гаврилов-Яме и возле поселка Туношна во время акции сотрудники ДПС и юные инспекторы



дорожного движения предложат желающим поставить подпись под декларацией о снижении



скорости. Кроме того, в Ярославле, Тутаеве и Туношне установят большие инсталляции



– эвакуатор с искореженной в результате аварии машиной.



Профилактические мероприятия



также пройдут на территории других муниципальных районов.



Места проведения акции «Сбавь



скорость – сохрани жизнь!»:



Ярославль



10.00 – 11.30 –



Богоявленская площадь при съезде с моста через Которосль, на площадке возле Ярославского



музея-заповедника справа.



Ярославский район



12.00 – 13-30 – СП «Туношна» (19-й км ФАД «Холмогоры»,



подъезд к Костроме, спецпост «Туношна»).



Рыбинск



10.00 – 12.00 – пр. Ленина,



171а.



Переславль-Залесский



10.00 – 12.00 – ул. Менделеева,



Гаврилов-Ям



10.00 – 12.00 – ул. Советская,



22.



Тутаев



10.00 – 12.00, ул. 50-летия



Победы, 13.