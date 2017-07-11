​12 июля управление ГИБДД

по Ярославской области при поддержке Правительства области проводит акцию «Сбавь

скорость – сохрани жизнь!». Цель – привлечь внимание к проблеме превышения скорости,

которое часто становится причиной аварий на дорогах и может привести к гибели людей.

Об актуальности этого вопроса

для нашего региона говорит статистика: в 2016 году с помощью средств фотофиксации

в автоматическом режиме выявлено более 642 тысяч случаев нарушений правил дорожного

движения, основная часть которых – превышение скорости.

В Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском,

Гаврилов-Яме и возле поселка Туношна во время акции сотрудники ДПС и юные инспекторы

дорожного движения предложат желающим поставить подпись под декларацией о снижении

скорости. Кроме того, в Ярославле, Тутаеве и Туношне установят большие инсталляции

– эвакуатор с искореженной в результате аварии машиной.

Профилактические мероприятия

также пройдут на территории других муниципальных районов.

Места проведения акции «Сбавь

скорость – сохрани жизнь!»:

Ярославль

10.00 – 11.30 –

Богоявленская площадь при съезде с моста через Которосль, на площадке возле Ярославского

музея-заповедника справа.

Ярославский район

 12.00 – 13-30 – СП «Туношна» (19-й км ФАД «Холмогоры»,

подъезд к Костроме, спецпост «Туношна»).

Рыбинск

10.00 – 12.00 – пр. Ленина,

171а.

Переславль-Залесский

10.00 – 12.00 – ул. Менделеева,

Гаврилов-Ям

10.00 – 12.00 – ул. Советская,

22.

Тутаев

10.00 – 12.00, ул. 50-летия

Победы, 13.

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