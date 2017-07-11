|12 июля управление ГИБДД
по Ярославской области при поддержке Правительства области проводит акцию «Сбавь
скорость – сохрани жизнь!». Цель – привлечь внимание к проблеме превышения скорости,
которое часто становится причиной аварий на дорогах и может привести к гибели людей.
Об актуальности этого вопроса
для нашего региона говорит статистика: в 2016 году с помощью средств фотофиксации
в автоматическом режиме выявлено более 642 тысяч случаев нарушений правил дорожного
движения, основная часть которых – превышение скорости.
В Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском,
Гаврилов-Яме и возле поселка Туношна во время акции сотрудники ДПС и юные инспекторы
дорожного движения предложат желающим поставить подпись под декларацией о снижении
скорости. Кроме того, в Ярославле, Тутаеве и Туношне установят большие инсталляции
– эвакуатор с искореженной в результате аварии машиной.
Профилактические мероприятия
также пройдут на территории других муниципальных районов.
Места проведения акции «Сбавь
скорость – сохрани жизнь!»:
Ярославль
10.00 – 11.30 –
Богоявленская площадь при съезде с моста через Которосль, на площадке возле Ярославского
музея-заповедника справа.
Ярославский район
12.00 – 13-30 – СП «Туношна» (19-й км ФАД «Холмогоры»,
подъезд к Костроме, спецпост «Туношна»).
Рыбинск
10.00 – 12.00 – пр. Ленина,
171а.
Переславль-Залесский
10.00 – 12.00 – ул. Менделеева,
Гаврилов-Ям
10.00 – 12.00 – ул. Советская,
22.
Тутаев
10.00 – 12.00, ул. 50-летия
Победы, 13.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
18:00
12 просмотров
2017.07.11 В Ярославле установлена первая площадка для воркаута в рамках губернаторского проекта «Мы выбираем спорт»2017.07.11 Строительство напорного канализационного коллектора в Ростовском районе будет завершено до конца текущего года2017.07.11 На комиссии муниципалитета Ярославля принято решение о передаче «Ярославльводоканала» в собственность Ярославской области2017.07.11 Ярославские предприниматели получили ключевые знания по экспортному маркетингу2017.07.11 В Мышкине завершается ремонт внутридворовых проездов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе»