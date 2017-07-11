|На
комиссии муниципалитета Ярославля принято решение о передаче «Ярославльводоканала»
в собственность Ярославской области.
Сегодня депутаты муниципалитета
на заседании постоянной комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной
собственностью проголосовали за безвозмездную передачу в собственность Ярославской
области ярославского водоканала. На заседании присутствовал заместитель председателя
Правительства региона Виталий Ткаченко, который ответил на вопросы депутатов.
– Главой региона поставлена задача обеспечить
население качественной питьевой водой, – сказал Виталий Ткаченко. – Сегодня
вода выходит с очистных сооружений города соответствующая требованиям, но, пока
она проходит по изношенным сетям, теряет потребительские свойства. Наша задача
– реконструировать сети от водозабора до крана, и от канализации квартиры до
выпуска в Волгу. Ни один муниципальный водоканал не сможет осуществить комплекс
модернизации собственными силами и найти денежные средства. Однако привлечь
такие средства может предприятие, находящееся в собственности субъекта
Российской Федерации. Сейчас, чтобы подготовить и защитить бюджеты, с учетом
того что мы претендуем на федеральные средства, нам необходимо иметь на балансе
имущество.
По оценке специалистов, износ
сетей водопровода и канализации в областном центре составляет около 80 процентов.
По итогам 2016 года предприятие признано убыточным: убыток составил около 124
миллионов рублей. Продолжается рост дебиторской и кредиторской задолженности, невыполнение
производственной программы. Кроме того, требуется масштабная реконструкция. За период
с 2018 по 2022 год на эти цели потребуется привлечь более 15 миллиардов рублей инвестиций.
29 декабря прошлого года был
принят областной закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.
Согласно ему с 1 января 2018 года эти полномочия относятся к полномочиям органов
власти Ярославской области.
Сегодня депутаты постоянной
комиссии поддержали вопрос о передаче Ярославского водоканала в областную
собственность.
-Поддерживаю
эту инициативу, - сказал председатель муниципалитета города Ярославля Павел
Дыбин. - Десятилетиями со стороны региональной власти вопрос обеспечения
населения качественной питьевой водой не решался. Федеральная программа «Чистая
Волга» поможет привлечь инвестиционные
деньги. Активы предприятия необходимо консолидировать на уровне области, и в
конечном итоге сделать так, чтобы в городе Ярославле была чистая хорошая
питьевая вода.
По мнению депутата муниципалитета Евгения
Мясникова, с точки зрения
экономики вопрос передачи водоканала –
положительный шаг, который позволит объединить все водоканалы области в
единое подразделение и комплексно подойти к решению задач.
- Все
мы жители этого города и, зачастую, приходя домой, видим, что вода, которая
течет из- под крана не отвечает нормам, - сказал Евгений Мясников,- нам
хочется всем безопасно и мыться, и готовить пищу.
- Я
поддержал эту инициативу,- прокомментировал сегодняшнее решение председатель комиссии Александр Черепанин, -
Сегодня мы ставим вопрос о том, чтобы в состав совета директоров новой
структуры вошли представители мэрии и
представители муниципалитета. Это
поможет контролировать работу нового акционерного общества. И областные власти поддерживают
наше предложение.
Объединение водоканалов проводится
в рамках реализации проекта «Чистая Волга». Паспорт федеральной программы «Чистая
Волга» был утвержден на координационном совете при Президенте Российской Федерации.
С 2018 года в область будут привлечены федеральные средства по этой программе в
сумме порядка 30 миллиардов рублей. В рамках этих средств предполагается в том числе
и реконструкция очистных сооружений и систем канализации.
Передача водоканала на уровень
области не влечет за собой повышения тарифа для населения. В перспективе, после
реализации инвестиционного проекта, предприятие сможет увеличить налоговые платежи
в бюджет города Ярославля.
На протяжении восьми месяцев
Правительство области ведет плановую работу по приемке полномочий с 1 января 2018
года. Единая схема водоснабжения и водоотведения региона будет готова к 1 сентября.
29 июня муниципальный совет города
Рыбинска уже проголосовал единогласно за передачу рыбинского водоканала в областную
собственность.
Завтра вопрос
передачи ярославского водоканала будет рассмотрен на заседании муниципалитета города
Ярославля.
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