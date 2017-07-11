​На



комиссии муниципалитета Ярославля принято решение о передаче «Ярославльводоканала»



в собственность Ярославской области.



Сегодня депутаты муниципалитета



на заседании постоянной комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной



собственностью проголосовали за безвозмездную передачу в собственность Ярославской



области ярославского водоканала. На заседании присутствовал заместитель председателя



Правительства региона Виталий Ткаченко, который ответил на вопросы депутатов.



– Главой региона поставлена задача обеспечить



население качественной питьевой водой, – сказал Виталий Ткаченко. – Сегодня



вода выходит с очистных сооружений города соответствующая требованиям, но, пока



она проходит по изношенным сетям, теряет потребительские свойства. Наша задача



– реконструировать сети от водозабора до крана, и от канализации квартиры до



выпуска в Волгу. Ни один муниципальный водоканал не сможет осуществить комплекс



модернизации собственными силами и найти денежные средства. Однако привлечь



такие средства может предприятие, находящееся в собственности субъекта



Российской Федерации. Сейчас, чтобы подготовить и защитить бюджеты, с учетом



того что мы претендуем на федеральные средства, нам необходимо иметь на балансе



имущество.



По оценке специалистов, износ



сетей водопровода и канализации в областном центре составляет около 80 процентов.



По итогам 2016 года предприятие признано убыточным: убыток составил около 124



миллионов рублей. Продолжается рост дебиторской и кредиторской задолженности, невыполнение



производственной программы. Кроме того, требуется масштабная реконструкция. За период



с 2018 по 2022 год на эти цели потребуется привлечь более 15 миллиардов рублей инвестиций.



29 декабря прошлого года был



принят областной закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.



Согласно ему с 1 января 2018 года эти полномочия относятся к полномочиям органов



власти Ярославской области.



Сегодня депутаты постоянной



комиссии поддержали вопрос о передаче Ярославского водоканала в областную



собственность.



-Поддерживаю



эту инициативу, - сказал председатель муниципалитета города Ярославля Павел



Дыбин. - Десятилетиями со стороны региональной власти вопрос обеспечения



населения качественной питьевой водой не решался. Федеральная программа «Чистая



Волга» поможет привлечь инвестиционные



деньги. Активы предприятия необходимо консолидировать на уровне области, и в



конечном итоге сделать так, чтобы в городе Ярославле была чистая хорошая



питьевая вода.



По мнению депутата муниципалитета Евгения



Мясникова, с точки зрения



экономики вопрос передачи водоканала –



положительный шаг, который позволит объединить все водоканалы области в



единое подразделение и комплексно подойти к решению задач.



- Все



мы жители этого города и, зачастую, приходя домой, видим, что вода, которая



течет из- под крана не отвечает нормам, - сказал Евгений Мясников,- нам



хочется всем безопасно и мыться, и готовить пищу.



- Я



поддержал эту инициативу,- прокомментировал сегодняшнее решение председатель комиссии Александр Черепанин, -



Сегодня мы ставим вопрос о том, чтобы в состав совета директоров новой



структуры вошли представители мэрии и



представители муниципалитета. Это



поможет контролировать работу нового акционерного общества. И областные власти поддерживают



наше предложение.



Объединение водоканалов проводится



в рамках реализации проекта «Чистая Волга». Паспорт федеральной программы «Чистая



Волга» был утвержден на координационном совете при Президенте Российской Федерации.



С 2018 года в область будут привлечены федеральные средства по этой программе в



сумме порядка 30 миллиардов рублей. В рамках этих средств предполагается в том числе



и реконструкция очистных сооружений и систем канализации.



Передача водоканала на уровень



области не влечет за собой повышения тарифа для населения. В перспективе, после



реализации инвестиционного проекта, предприятие сможет увеличить налоговые платежи



в бюджет города Ярославля.



На протяжении восьми месяцев



Правительство области ведет плановую работу по приемке полномочий с 1 января 2018



года. Единая схема водоснабжения и водоотведения региона будет готова к 1 сентября.



29 июня муниципальный совет города



Рыбинска уже проголосовал единогласно за передачу рыбинского водоканала в областную



собственность.



Завтра вопрос



передачи ярославского водоканала будет рассмотрен на заседании муниципалитета города



Ярославля.