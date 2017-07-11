​На

комиссии муниципалитета Ярославля принято решение о передаче «Ярославльводоканала»

в собственность Ярославской области.

Сегодня депутаты муниципалитета

на заседании постоянной комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной

собственностью проголосовали за безвозмездную передачу в собственность Ярославской

области ярославского водоканала. На заседании присутствовал заместитель председателя

Правительства региона Виталий Ткаченко, который ответил на вопросы депутатов.

– Главой региона поставлена задача обеспечить

население качественной питьевой водой, – сказал Виталий Ткаченко. – Сегодня

вода выходит с очистных сооружений города соответствующая требованиям, но, пока

она проходит по изношенным сетям, теряет потребительские свойства. Наша задача

– реконструировать сети от водозабора до крана, и от канализации квартиры до

выпуска в Волгу. Ни один муниципальный водоканал не сможет осуществить комплекс

модернизации собственными силами и найти денежные средства. Однако привлечь

такие средства может предприятие, находящееся в собственности субъекта

Российской Федерации. Сейчас, чтобы подготовить и защитить бюджеты, с учетом

того что мы претендуем на федеральные средства, нам необходимо иметь на балансе

имущество.

По оценке специалистов, износ

сетей водопровода и канализации в областном центре составляет около 80 процентов.

По итогам 2016 года предприятие признано убыточным: убыток составил около 124

миллионов рублей. Продолжается рост дебиторской и кредиторской задолженности, невыполнение

производственной программы. Кроме того, требуется масштабная реконструкция. За период

с 2018 по 2022 год на эти цели потребуется привлечь более 15 миллиардов рублей инвестиций.

29 декабря прошлого года был

принят областной закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.

Согласно ему с 1 января 2018 года эти полномочия относятся к полномочиям органов

власти Ярославской области.

Сегодня депутаты постоянной

комиссии поддержали вопрос о передаче Ярославского водоканала в областную

собственность.

-Поддерживаю

эту инициативу, - сказал председатель муниципалитета города Ярославля Павел

Дыбин. - Десятилетиями со стороны региональной власти вопрос обеспечения

населения качественной питьевой водой не решался. Федеральная программа «Чистая

Волга» поможет привлечь  инвестиционные

деньги. Активы предприятия необходимо консолидировать на уровне области, и в

конечном итоге сделать так, чтобы в городе Ярославле  была чистая хорошая

питьевая вода.

 По мнению депутата муниципалитета Евгения

Мясникова, с точки зрения

экономики вопрос передачи водоканала  –

положительный шаг,  который позволит объединить все водоканалы области в

единое подразделение и комплексно подойти к решению задач.

- Все

мы жители этого города и, зачастую, приходя домой, видим, что вода, которая

течет из- под крана не отвечает нормам, - сказал Евгений Мясников,-   нам

хочется всем безопасно и мыться, и готовить пищу.

- Я

поддержал эту инициативу,- прокомментировал сегодняшнее решение  председатель комиссии Александр Черепанин, -

Сегодня мы ставим вопрос о том, чтобы в состав совета директоров новой

структуры вошли  представители мэрии и

представители  муниципалитета. Это

поможет контролировать работу нового акционерного общества. И областные власти поддерживают

наше предложение.

Объединение водоканалов проводится

в рамках реализации проекта «Чистая Волга». Паспорт федеральной программы «Чистая

Волга» был утвержден на координационном совете при Президенте Российской Федерации.

С 2018 года в область будут привлечены федеральные средства по этой программе в

сумме порядка 30 миллиардов рублей. В рамках этих средств предполагается в том числе

и реконструкция очистных сооружений и систем канализации.

Передача водоканала на уровень

области не влечет за собой повышения тарифа для населения. В перспективе, после

реализации инвестиционного проекта, предприятие сможет увеличить налоговые платежи

в бюджет города Ярославля.

На протяжении восьми месяцев

Правительство области ведет плановую работу по приемке полномочий с 1 января 2018

года. Единая схема водоснабжения и водоотведения региона будет готова к 1 сентября.

29 июня муниципальный совет города

Рыбинска уже проголосовал единогласно за передачу рыбинского водоканала в областную

собственность.

Завтра вопрос

передачи ярославского водоканала будет рассмотрен на заседании муниципалитета города

Ярославля.

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