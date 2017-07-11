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Строительство напорного канализационного
коллектора в Ростовском районе вышло на финальную стадию. Об этом заместителю
директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области Алексею Метелькову и заместителю
главы администрации Ростовского муниципального района Ахмету Хадзиеву 11 июля
на выездном совещании на объекте сообщили представители подрядной организации.
– Действующий коллектор был построен еще в
60-е годы прошлого столетия и полностью исчерпал свой физический ресурс. Аварии
на нем случались с периодичностью раз в неделю. Стоки и вся грязь попадали в
озеро Неро, что грозило экологической катастрофой, – рассказал о непростой
ситуации с напорным канализационным коллектором в Ростовском районе Ахмет
Хадзиев. – Во время восстановительных работ мы были вынуждены останавливать
насосную станцию и сам коллектор, что в прямом смысле слова парализовало жизнь
населения. Завершение строительства коллектора, запланированное на конец лета,
позволит не только улучшить экологическую ситуацию в городе и муниципальном
районе, но и качество жизни населения, позволит развивать новые территории и на
50 ближайших лет полностью решит проблему водоотведения в Ростовском
муниципальном районе.
Строительство
нового напорного канализационного коллектора ведется с 2015 года. Важный
социальный проект осуществляется в рамках региональной программы «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» и
направлен на решение проблемы отведения сточных вод от города Ростова, поселков
Ишня и Шурскол. Однако из-за задолженности за уже выполненные работы
строительство коллектора в конце прошлого года было заморожено на
неопределенный срок.
–
Вопрос завершения строительства коллектора в Ростовском муниципальном районе
был поднят на встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью
района в феврале. Лично ознакомившись с ситуацией, Дмитрий Юрьевич принял
решение выделить Ростовскому району средства на завершение строительства
коллектора. Несмотря на то, что на дворе стояла зима, строительные работы были
возобновлены. Если в конце 2016 года готовность объекта составляла 40
процентов, то на сегодняшний день – 95 процентов, – сообщил Алексей Метельков.
– Подрядчик
пообещал сдать объект до конца лета. В эксплуатацию напорный канализационный
коллектор будет запущен до конца текущего года.
Строительство
нового коллектора протяженностью 7,1 км осуществляется на условиях
софинансирования. Всего в 2015 – 2017 годах на данный объект из областного
бюджета выделено 37,4 миллиона рублей, из местного – 20,1 миллиона. На
сегодняшний день освоено 65,6 миллиона рублей, что составляет 60% суммы
заключенного муниципального контракта.
Завершение
работ идет по графику. Подрядчиком уложено порядка 6,5 км сетей, что составляет
91,5% общей протяженности коллектора, осталось выполнить укладку 600 м труб,
смонтировать 4 колодца, а также выполнить переход коллектора под Ярославским
шоссе и оформить необходимую эксплуатационную документацию.
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