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коллектора в Ростовском районе вышло на финальную стадию. Об этом заместителю

директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и

регулирования тарифов Ярославской области Алексею Метелькову и заместителю

главы администрации Ростовского муниципального района Ахмету Хадзиеву 11 июля

на выездном совещании на объекте сообщили представители подрядной организации.

– Действующий коллектор был построен еще в

60-е годы прошлого столетия и полностью исчерпал свой физический ресурс. Аварии

на нем случались с периодичностью раз в неделю. Стоки и вся грязь попадали в

озеро Неро, что грозило экологической катастрофой, – рассказал о непростой

ситуации с напорным канализационным коллектором в Ростовском районе Ахмет

Хадзиев. – Во время восстановительных работ мы были вынуждены останавливать

насосную станцию и сам коллектор, что в прямом смысле слова парализовало жизнь

населения. Завершение строительства коллектора, запланированное на конец лета,

позволит не только улучшить экологическую ситуацию в городе и муниципальном

районе, но и качество жизни населения, позволит развивать новые территории и на

50 ближайших лет полностью решит проблему водоотведения в Ростовском

муниципальном районе.

Строительство

нового напорного канализационного коллектора ведется с 2015 года. Важный

социальный проект осуществляется в рамках региональной программы «Развитие

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» и

направлен на решение проблемы отведения сточных вод от города Ростова, поселков

Ишня и Шурскол. Однако из-за задолженности за уже выполненные работы

строительство коллектора в конце прошлого года было заморожено на

неопределенный срок.



Вопрос завершения строительства коллектора в Ростовском муниципальном районе

был поднят на встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью

района в феврале. Лично ознакомившись с ситуацией, Дмитрий Юрьевич принял

решение выделить Ростовскому району средства на завершение строительства

коллектора. Несмотря на то, что на дворе стояла зима, строительные работы были

возобновлены. Если в конце 2016 года готовность объекта составляла 40

процентов, то на сегодняшний день – 95 процентов, – сообщил Алексей Метельков.

– Подрядчик

пообещал сдать объект до конца лета. В эксплуатацию напорный канализационный

коллектор будет запущен до конца текущего года.

Строительство

нового коллектора протяженностью 7,1 км осуществляется на условиях

софинансирования. Всего в 2015 – 2017 годах на данный объект из областного

бюджета выделено 37,4 миллиона рублей, из местного – 20,1 миллиона. На

сегодняшний день освоено 65,6 миллиона рублей, что составляет 60% суммы

заключенного муниципального контракта.

Завершение

работ идет по графику. Подрядчиком уложено порядка 6,5 км сетей, что составляет

91,5% общей протяженности коллектора, осталось выполнить укладку 600 м труб,

смонтировать 4 колодца, а также выполнить переход коллектора под Ярославским

шоссе и оформить необходимую эксплуатационную документацию.

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