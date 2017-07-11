



​Строительство напорного канализационного



коллектора в Ростовском районе вышло на финальную стадию. Об этом заместителю



директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и



регулирования тарифов Ярославской области Алексею Метелькову и заместителю



главы администрации Ростовского муниципального района Ахмету Хадзиеву 11 июля



на выездном совещании на объекте сообщили представители подрядной организации.



– Действующий коллектор был построен еще в



60-е годы прошлого столетия и полностью исчерпал свой физический ресурс. Аварии



на нем случались с периодичностью раз в неделю. Стоки и вся грязь попадали в



озеро Неро, что грозило экологической катастрофой, – рассказал о непростой



ситуации с напорным канализационным коллектором в Ростовском районе Ахмет



Хадзиев. – Во время восстановительных работ мы были вынуждены останавливать



насосную станцию и сам коллектор, что в прямом смысле слова парализовало жизнь



населения. Завершение строительства коллектора, запланированное на конец лета,



позволит не только улучшить экологическую ситуацию в городе и муниципальном



районе, но и качество жизни населения, позволит развивать новые территории и на



50 ближайших лет полностью решит проблему водоотведения в Ростовском



муниципальном районе.



Строительство



нового напорного канализационного коллектора ведется с 2015 года. Важный



социальный проект осуществляется в рамках региональной программы «Развитие



водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» и



направлен на решение проблемы отведения сточных вод от города Ростова, поселков



Ишня и Шурскол. Однако из-за задолженности за уже выполненные работы



строительство коллектора в конце прошлого года было заморожено на



неопределенный срок.



–



Вопрос завершения строительства коллектора в Ростовском муниципальном районе



был поднят на встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью



района в феврале. Лично ознакомившись с ситуацией, Дмитрий Юрьевич принял



решение выделить Ростовскому району средства на завершение строительства



коллектора. Несмотря на то, что на дворе стояла зима, строительные работы были



возобновлены. Если в конце 2016 года готовность объекта составляла 40



процентов, то на сегодняшний день – 95 процентов, – сообщил Алексей Метельков.



– Подрядчик



пообещал сдать объект до конца лета. В эксплуатацию напорный канализационный



коллектор будет запущен до конца текущего года.



Строительство



нового коллектора протяженностью 7,1 км осуществляется на условиях



софинансирования. Всего в 2015 – 2017 годах на данный объект из областного



бюджета выделено 37,4 миллиона рублей, из местного – 20,1 миллиона. На



сегодняшний день освоено 65,6 миллиона рублей, что составляет 60% суммы



заключенного муниципального контракта.



Завершение



работ идет по графику. Подрядчиком уложено порядка 6,5 км сетей, что составляет



91,5% общей протяженности коллектора, осталось выполнить укладку 600 м труб,



смонтировать 4 колодца, а также выполнить переход коллектора под Ярославским



шоссе и оформить необходимую эксплуатационную документацию.