11 июля в Ярославле во дворе дома №9 по улице Лисицына состоялось торжественное открытие первой спортивной площадки для воркаута в рамках губернаторской инициативы «Мы выбираем спорт». Проект реализуется при поддержке государственной корпорации "Ростех". На площадке есть все необходимое для занятий на свежем воздухе: турники, брусья, рукоходы, шведская стенка, снаряд для укрепления пресса.– Проект «Мы выбираем спорт» инициирован главой региона Дмитрием Мироновым. Это реальное совместное дело власти, общества и государственной корпорации, которое направлено на популяризацию массового спорта и укрепление здоровья людей, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Александр Сорокин. – Сюда можно приходить семьями и вместе заниматься спортом – и молодым, и старшему поколению.В рамках проекта «Мы выбираем спорт» в регионе планируется установить 70 спортивных площадок для воркаута. Они будут оборудованы в соответствии с самыми современными требованиями. Например, в качестве покрытия используется специальный синтетический материал, заниматься на котором комфортно и безопасно.– Я считаю, что открытие таких современных спортивных площадок будет способствовать развитию спортивных и олимпийских движений в Ярославской области. Здесь ребята научатся отжиматься, подтягиваться на турнике, – отметил дважды чемпион мира по греко-римской борьбе Алексей Тарабарин.– Такие площадки нужны, потому что они уводят детей от пагубных пристрастий, – уверен легкоатлет, серебряный призер Олимпиады Максим Тарасов. – Дворовые площадки – это первые шаги к спорту высоких достижений, символ позитивных перемен, которые нас ждут.Места для установки спортивных площадок выбрали сами жители путем голосования на официальном сайте главы региона Дмитрия Миронова и в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте». В общей сложности проголосовали более 135 тысяч человек. Установка площадок запланирована в течение лета.– Рад, что такая площадка появилась в нашем районе. Я сам регулярно занимаюсь спортом, – сказал житель этого микрорайона Ярославля Кирилл Кагало. – Новая площадка в шаговой доступности от моего дома, поэтому за нее голосовал и очень рад, что ее установили. Буду тренироваться сам, надеюсь, что будет подтягиваться и молодежь. ​