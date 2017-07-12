​По поручению главы региона Дмитрия



Миронова заместитель Председателя Правительства области Валерий Холодов провел



совещание «О ситуации в сельхозпредприятиях Ярославской области в связи с



неблагоприятными погодными условиями 2017 года».



В совещании приняли участие



представители департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка



области, МЧС, Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей



среды, страховых компаний и заинтересованные федеральные структуры,



подведомственные Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.



Поводом для совещания стала аномальная



погода, установившаяся с апреля месяца и продолжающаяся по сегодняшний день.



Это влияет на показатели валового сбора урожая. О фактическом положении дел



доложили представители всех муниципальных образований области.



По словам заместителя Председателя



Правительства области Валерия Холодова, опасения по нарушениям



агротехнологических сроков в связи с погодой возникли с самого начала посевной



кампании.



Для решения



возникших проблем Департамент агропромышленного комплекса и потребительского



рынка направил обращение



в зернопроизводящие области России с просьбой оказать содействие в организации



проведения переговоров с сельскохозяйственными предприятиями регионов,



заинтересованными в поставках фуражного зерна.



Кроме того, в настоящее время



разрабатываются варианты использования средств Фонда развития



промышленности и АПК, ОАО «Ярославльагропромтехснаб» для приобретения



зернофуража сельхозпредприятиями области.



Сельхозпредприятиям региона поставлена



задача организовать сезонно-полевые работы в усиленном режиме в течение всего



светового дня.



В ближайшее



время будет организовано совещание с представителями страховых компаний для обсуждения



вопросов по страхованию сельскохозяйственных культур и заключения страховых



договоров на период озимого сева.​