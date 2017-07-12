​По поручению главы региона Дмитрия

Миронова заместитель Председателя Правительства области Валерий Холодов провел

совещание «О ситуации в сельхозпредприятиях Ярославской области в связи с

неблагоприятными погодными условиями 2017 года».

В совещании приняли участие

представители департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка

области, МЧС, Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды, страховых компаний и заинтересованные федеральные структуры,

подведомственные Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.

Поводом для совещания стала аномальная

погода, установившаяся с апреля месяца и продолжающаяся по сегодняшний день.

Это влияет на показатели валового сбора урожая. О фактическом положении дел

доложили представители всех муниципальных образований области.

По словам заместителя Председателя

Правительства области Валерия Холодова, опасения по нарушениям

агротехнологических сроков в связи с погодой возникли с самого начала посевной

кампании.

Для решения

возникших проблем Департамент агропромышленного комплекса и потребительского

рынка направил обращение

в зернопроизводящие области России с просьбой оказать содействие в организации

проведения переговоров с сельскохозяйственными предприятиями регионов,

заинтересованными в поставках фуражного зерна. 

Кроме того, в настоящее время

разрабатываются  варианты использования средств Фонда развития

промышленности и АПК, ОАО «Ярославльагропромтехснаб» для приобретения

зернофуража сельхозпредприятиями области.

Сельхозпредприятиям региона поставлена

задача организовать сезонно-полевые работы в усиленном режиме в течение всего

светового дня. 

В ближайшее

время будет организовано совещание с представителями страховых компаний для обсуждения

вопросов по страхованию сельскохозяйственных культур и заключения страховых

договоров на период озимого сева.​

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