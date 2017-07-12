|По поручению главы региона Дмитрия
Миронова заместитель Председателя Правительства области Валерий Холодов провел
совещание «О ситуации в сельхозпредприятиях Ярославской области в связи с
неблагоприятными погодными условиями 2017 года».
В совещании приняли участие
представители департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка
области, МЧС, Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, страховых компаний и заинтересованные федеральные структуры,
подведомственные Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.
Поводом для совещания стала аномальная
погода, установившаяся с апреля месяца и продолжающаяся по сегодняшний день.
Это влияет на показатели валового сбора урожая. О фактическом положении дел
доложили представители всех муниципальных образований области.
По словам заместителя Председателя
Правительства области Валерия Холодова, опасения по нарушениям
агротехнологических сроков в связи с погодой возникли с самого начала посевной
кампании.
Для решения
возникших проблем Департамент агропромышленного комплекса и потребительского
рынка направил обращение
в зернопроизводящие области России с просьбой оказать содействие в организации
проведения переговоров с сельскохозяйственными предприятиями регионов,
заинтересованными в поставках фуражного зерна.
Кроме того, в настоящее время
разрабатываются варианты использования средств Фонда развития
промышленности и АПК, ОАО «Ярославльагропромтехснаб» для приобретения
зернофуража сельхозпредприятиями области.
Сельхозпредприятиям региона поставлена
задача организовать сезонно-полевые работы в усиленном режиме в течение всего
светового дня.
В ближайшее
время будет организовано совещание с представителями страховых компаний для обсуждения
вопросов по страхованию сельскохозяйственных культур и заключения страховых
договоров на период озимого сева.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 15:00
17 просмотров
2017.07.12 На стадионе "Шинник" начались работы по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года2017.07.12 Завершаются работы по восстановлению ограды Губернаторского дома2017.07.12 В Ярославской области проходит единый день снижения скорости2017.07.12 Правительство области принимает меры по спасению урожая-20172017.07.12 Депутаты муниципалитета Ярославля поддержали решение о передаче «Ярославльводоканала» в собственность Ярославской области