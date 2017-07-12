|Все компенсации при переходе на единую
квитанцию ЯроблЕИРЦ сохраняются. Этот момент 12 июля на брифинге особо подчеркнул
заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко.
В муниципальных районах уже действуют
восемь филиалов ЯроблЕИРЦ, четыре готовятся к открытию. Однако не все агенты добросовестно
передают свои базы.
– Из-за этого возникла задержка компенсационных
выплат за услуги фонда капитального ремонта, выпуском квитанций для которого ранее
в разных районах занимались разные компании, – сообщила руководитель Ярославского
областного ЕИРЦ Любовь Новоселова. – Речь идет о суммах порядка 100 – 200 рублей
– их недополучили примерно 8 тысяч человек. В квитанциях за август данная недоработка
будет устранена, а следующее начисление будет проведено вовремя.
Виталий Ткаченко добавил, что ситуация
находится под контролем регионального Правительства.
– Проблема должна быть окончательно решена
в ближайшее время. Все льготы к выплате население получит в следующем месяце, –
заявил Виталий Ткаченко.
Советник председателя Правительства региона
Павел Юхвидин признал, что сбои случаются и при выставлении квитанций в первый раз.
– В Рыбинске сотрудники филиала ЕИРЦ в
прошлом месяце более 35 тысяч лицевых счетов заносили вручную в базу данных, – привел
пример Павел Юхвидин. – Это огромный поток информации, и понятно, что ошибки могли
быть. Благодаря обратной связи с жителями все эти недоработки сотрудники расчетных
центров исправят.
Павел Юхвидин призвал жителей региона
обращаться со всеми вопросами и предложениями, касающимися деятельности областного
ЕИРЦ, непосредственно в офисы организации по месту жительства, а также по телефону
8-800-505-63-04.
– Это важно и нужно для совершенствования
процесса, – подчеркнул Павел Юхвидин.
Адреса офисов можно найти на
сайте ЯроблЕИРЦ.
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