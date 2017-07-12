​Все компенсации при переходе на единую



квитанцию ЯроблЕИРЦ сохраняются. Этот момент 12 июля на брифинге особо подчеркнул



заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко.



В муниципальных районах уже действуют



восемь филиалов ЯроблЕИРЦ, четыре готовятся к открытию. Однако не все агенты добросовестно



передают свои базы.



– Из-за этого возникла задержка компенсационных



выплат за услуги фонда капитального ремонта, выпуском квитанций для которого ранее



в разных районах занимались разные компании, – сообщила руководитель Ярославского



областного ЕИРЦ Любовь Новоселова. – Речь идет о суммах порядка 100 – 200 рублей



– их недополучили примерно 8 тысяч человек. В квитанциях за август данная недоработка



будет устранена, а следующее начисление будет проведено вовремя.



Виталий Ткаченко добавил, что ситуация



находится под контролем регионального Правительства.



– Проблема должна быть окончательно решена



в ближайшее время. Все льготы к выплате население получит в следующем месяце, –



заявил Виталий Ткаченко.



Советник председателя Правительства региона



Павел Юхвидин признал, что сбои случаются и при выставлении квитанций в первый раз.



– В Рыбинске сотрудники филиала ЕИРЦ в



прошлом месяце более 35 тысяч лицевых счетов заносили вручную в базу данных, – привел



пример Павел Юхвидин. – Это огромный поток информации, и понятно, что ошибки могли



быть. Благодаря обратной связи с жителями все эти недоработки сотрудники расчетных



центров исправят.



Павел Юхвидин призвал жителей региона



обращаться со всеми вопросами и предложениями, касающимися деятельности областного



ЕИРЦ, непосредственно в офисы организации по месту жительства, а также по телефону



8-800-505-63-04.



– Это важно и нужно для совершенствования



процесса, – подчеркнул Павел Юхвидин.



Адреса офисов можно найти на



сайте ЯроблЕИРЦ.