​Все компенсации при переходе на единую

квитанцию ЯроблЕИРЦ сохраняются. Этот момент 12 июля на брифинге особо подчеркнул

заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко.

В муниципальных районах уже действуют

восемь филиалов ЯроблЕИРЦ, четыре готовятся к открытию. Однако не все агенты добросовестно

передают свои базы.

– Из-за этого возникла задержка компенсационных

выплат за услуги фонда капитального ремонта, выпуском квитанций для которого ранее

в разных районах занимались разные компании, – сообщила руководитель Ярославского

областного ЕИРЦ Любовь Новоселова. – Речь идет о суммах порядка 100 – 200 рублей

– их недополучили примерно 8 тысяч человек. В квитанциях за август данная недоработка

будет устранена, а следующее начисление будет проведено вовремя.

Виталий Ткаченко добавил, что ситуация

находится под контролем регионального Правительства.

– Проблема должна быть окончательно решена

в ближайшее время. Все льготы к выплате население получит в следующем месяце, –

заявил Виталий Ткаченко.

Советник председателя Правительства региона

Павел Юхвидин признал, что сбои случаются и при выставлении квитанций в первый раз.

– В Рыбинске сотрудники филиала ЕИРЦ в

прошлом месяце более 35 тысяч лицевых счетов заносили вручную в базу данных, – привел

пример Павел Юхвидин. – Это огромный поток информации, и понятно, что ошибки могли

быть. Благодаря обратной связи с жителями все эти недоработки сотрудники расчетных

центров исправят.

Павел Юхвидин призвал жителей региона

обращаться со всеми вопросами и предложениями, касающимися деятельности областного

ЕИРЦ, непосредственно в офисы организации по месту жительства, а также по телефону

8-800-505-63-04.

– Это важно и нужно для совершенствования

процесса, – подчеркнул Павел Юхвидин.

Адреса офисов можно найти на

сайте ЯроблЕИРЦ.

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