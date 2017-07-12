​В июле существующая сеть областного



единого информационно-расчетного центра увеличится еще на 4 филиала – они



откроются в Некоузском, Борисоглебском, Пошехонском и Мышкинском районах. Таким



образом, общее их число достигнет двенадцати. Информация об этом была озвучена



12 июля на брифинге, где были подведены итоги работы АО «ЯроблЕИРЦ» за первые полгода.



Отмечено, что в целом мероприятия в



рамках дорожной карты по созданию в регионе сети ЕИРЦ идут в соответствии с



графиком.



– Есть небольшое отставание по



организации работы в Рыбинске и Ярославле. В Рыбинске вопрос по начислениям населению



и оплате услуг ресурсоснабжающих организаций уже решен, в областном центре на



это уйдет еще какое-то время. Там, где достигнуты договоренности, единые



платежные документы придут уже в августе, – заявил советник заместителя



председателя Правительства Павел Юхвидин.



Планируется, что до конца года эта



работа завершится во всех муниципальных образованиях. Но главная задача,



поставленная врио губернатора Дмитрием Мироновым, уже выполнена.



Ресурсоснабжающие организации стали вовремя получать деньги за оказанные услуги



населению.



– Поставщик получает деньги если не в



тот же день, то на следующий точно, – подчеркнул заместитель председателя



Правительства Виталий Ткаченко. – А раньше на территории региона действовала такая



практика: управляющие компании собирали деньги и платили организациям в



последний день, когда задолженность переходит в просроченную, чтобы не уйти в



суды. Оплачивали услуги через пять-шесть месяцев и даже через год.



Новая схема позволит поставщикам



коммунальных услуг уйти от излишних банковских кредитов и вовремя реализовывать



свои инвестиционные программы по модернизации инфраструктуры.



Областной ЕИРЦ заключил уже 55



договоров с контрагентами. Это управляющие компании, ресурсоснабжающие



организации, организации по предоставлению услуг кабельного телевидения и по



обслуживанию домофонов, «ТНС-Энерго» и фонд капитального ремонта, а также



администрации (начисления по социальному найму).​