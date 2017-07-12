​1 сентября завершается реализация четырехлетней



региональной адресной программы по переселению граждан из жилищного фонда, признанного



аварийным до 1 января 2012 года. В новые квартиры в ее рамках должны переехать 9563



человека. Площадь расселяемого жилья – более чем 143 тысячи квадратных метров.



Темпы достижения целевых показателей 12



июля обсудили на заседании Правительства Ярославской области.



– Глава региона Дмитрий Миронов поставил



перед Правительством Ярославской области задачу выполнить программу по переселению



граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки, – сказал первый заместитель



председателя Правительства региона Виктор Костин. – Это особенно важно еще и потому,



что по завершении мероприятий программы Ярославская область должна получить дополнительные



средства из федерального бюджета, которые в 2018 году будут направлены на расселение



аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.



По словам директора регионального департамента



строительства Виктора Неженца, в целом переселение граждан из аварийного жилищного



фонда на территории Ярославской области осуществляется опережающими темпами:



– В 2016 году программы выполнена по площади



расселяемого жилья – на 119,8 процента, по людям – на 118,3 процента. На эти цели



было направлено 1,45 миллиарда рублей. В 2017 году Ярославской области необходимо



расселить 2051 человека из 30,26 тысячи квадратных метров жилья. На это предусмотрено



560,66 миллиона рублей.



Виктор Неженец добавил, что два муниципальных



образования досрочно завершили переселение граждан из аварийного жилищного фонда



по четвертому этапу программы: это города Тутаев и Углич.



Самый большой в регионе объем аварийного



фонда находится на территории Ярославля. С начала действия программы здесь расселено



порядка 62 тысяч квадратных метров жилья. Первый заместитель мэра города Сергей



Тарасов доложил, что до 1 сентября осталось расселить порядка пяти тысяч квадратных



метров, и подчеркнул, что программа в Ярославле будет выполнена в полном объеме.