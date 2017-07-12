​В рамках губернаторской программы «Решаем



вместе» в Некрасовском муниципальном районе устанавливают новые и



благоустраивают уже функционирующие детские игровые и спортивные площадки.



Проект реализуется Правительством региона совместно с партией «Единая Россия».



В поселке Некрасовское площадки установлены



в парке Юбилейном и на улице 2-й Набережной. Общая сумма финансирования работ



составила более 450 тысяч рублей. Объекты многофункциональные, предназначены



для детей всех возрастов. Для подростков оборудованы спортивные снаряды:



баскетбольные кольца, гимнастический комплекс – перекладина для подтягивания,



канат, лесенки. Для малышей – горки, качели, карусели, машинки. Местные жители



высказались за трудовое участие в проектах и в ближайшее время должны внести



свой вклад в благоустройство – очистить территорию от мусора, спилить



лишние деревья, выкорчевать пни, обновить ограждения.



– До 27 июля мы планируем завершить все



конкурсные процедуры в рамках проекта «Решаем вместе»,



заключить муниципальные контракты с подрядчиками, чтобы сразу



же, без проволочек, приступить к работам – подчеркнула



первый заместитель главы Некрасовского района Ольга Манафова.



– На сегодняшний день завершено уже семь объектов. Программа «Решаем



вместе» воспитывает в людях высокую социальную ответственность. Всегда бережешь



то, во что вкладываешься лично. Жители нашего района были активны при отборе



объектов в программу и сейчас, увидев достойный результат, бережно относятся к



своему имуществу.



Детские игровые и спортивные площадки



оборудованы также в поселке Золотой Колос Некрасовского сельского поселения, в



сельском поселении Красный Профинтерн, деревне Пески Диево-Городищенского



сельского округа, селе Рождественном Искробольского сельского округа. Всего на



территории муниципального образования будет благоустроено восемь таких



площадок.



Выполнение мероприятий в рамках проекта



«Решаем вместе» идет активно и по другим направлениям. Так, например, в поселке



Некрасовское уже произведена очистка прудов на улице Кооперативной, начался



ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.



Всего в Некрасовском районе по итогам



конкурсного отбора в губернаторскую программу был включен 31 объект. В основном



это дворы и общественные места отдыха, где будет проведено благоустройство.



Общая сумма финансирования из федерального, областного и местного бюджетов



составила более 14 миллионов рублей.​