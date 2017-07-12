|В рамках губернаторской программы «Решаем
вместе» в Некрасовском муниципальном районе устанавливают новые и
благоустраивают уже функционирующие детские игровые и спортивные площадки.
Проект реализуется Правительством региона совместно с партией «Единая Россия».
В поселке Некрасовское площадки установлены
в парке Юбилейном и на улице 2-й Набережной. Общая сумма финансирования работ
составила более 450 тысяч рублей. Объекты многофункциональные, предназначены
для детей всех возрастов. Для подростков оборудованы спортивные снаряды:
баскетбольные кольца, гимнастический комплекс – перекладина для подтягивания,
канат, лесенки. Для малышей – горки, качели, карусели, машинки. Местные жители
высказались за трудовое участие в проектах и в ближайшее время должны внести
свой вклад в благоустройство – очистить территорию от мусора, спилить
лишние деревья, выкорчевать пни, обновить ограждения.
– До 27 июля мы планируем завершить все
конкурсные процедуры в рамках проекта «Решаем вместе»,
заключить муниципальные контракты с подрядчиками, чтобы сразу
же, без проволочек, приступить к работам – подчеркнула
первый заместитель главы Некрасовского района Ольга Манафова.
– На сегодняшний день завершено уже семь объектов. Программа «Решаем
вместе» воспитывает в людях высокую социальную ответственность. Всегда бережешь
то, во что вкладываешься лично. Жители нашего района были активны при отборе
объектов в программу и сейчас, увидев достойный результат, бережно относятся к
своему имуществу.
Детские игровые и спортивные площадки
оборудованы также в поселке Золотой Колос Некрасовского сельского поселения, в
сельском поселении Красный Профинтерн, деревне Пески Диево-Городищенского
сельского округа, селе Рождественном Искробольского сельского округа. Всего на
территории муниципального образования будет благоустроено восемь таких
площадок.
Выполнение мероприятий в рамках проекта
«Решаем вместе» идет активно и по другим направлениям. Так, например, в поселке
Некрасовское уже произведена очистка прудов на улице Кооперативной, начался
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.
Всего в Некрасовском районе по итогам
конкурсного отбора в губернаторскую программу был включен 31 объект. В основном
это дворы и общественные места отдыха, где будет проведено благоустройство.
Общая сумма финансирования из федерального, областного и местного бюджетов
составила более 14 миллионов рублей.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 15:45
34 просмотров
2017.07.12 На стадионе "Шинник" начались работы по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года2017.07.12 Завершаются работы по восстановлению ограды Губернаторского дома2017.07.12 В Ярославской области проходит единый день снижения скорости2017.07.12 Правительство области принимает меры по спасению урожая-20172017.07.12 Депутаты муниципалитета Ярославля поддержали решение о передаче «Ярославльводоканала» в собственность Ярославской области