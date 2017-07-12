​В рамках губернаторской программы «Решаем

вместе» в Некрасовском муниципальном районе устанавливают новые и

благоустраивают уже функционирующие детские игровые и спортивные площадки.

Проект реализуется Правительством региона совместно с партией «Единая Россия».

В поселке Некрасовское площадки установлены

в парке Юбилейном и на улице 2-й Набережной. Общая сумма финансирования работ

составила более 450 тысяч рублей. Объекты многофункциональные, предназначены

для детей всех возрастов. Для подростков оборудованы спортивные снаряды:

баскетбольные кольца, гимнастический комплекс – перекладина для подтягивания,

канат, лесенки. Для малышей – горки, качели, карусели, машинки. Местные жители

высказались за трудовое участие в проектах и в ближайшее время должны внести

свой вклад в благоустройство – очистить территорию от мусора, спилить

лишние деревья, выкорчевать пни, обновить ограждения.

– До 27 июля мы планируем завершить все

конкурсные процедуры в рамках проекта «Решаем вместе»,

заключить муниципальные контракты с подрядчиками, чтобы сразу

же, без проволочек, приступить к работам – подчеркнула

первый заместитель главы Некрасовского района Ольга Манафова.

– На сегодняшний день завершено уже семь объектов. Программа «Решаем

вместе» воспитывает в людях высокую социальную ответственность. Всегда бережешь

то, во что вкладываешься лично. Жители нашего района были активны при отборе

объектов в программу и сейчас, увидев достойный результат, бережно относятся к

своему имуществу.

Детские игровые и спортивные площадки

оборудованы также в поселке Золотой Колос Некрасовского сельского поселения, в

сельском поселении Красный Профинтерн, деревне Пески Диево-Городищенского

сельского округа, селе Рождественном Искробольского сельского округа. Всего на

территории муниципального образования будет благоустроено восемь таких

площадок.

Выполнение мероприятий в рамках проекта

«Решаем вместе» идет активно и по другим направлениям. Так, например, в поселке

Некрасовское уже произведена очистка прудов на улице Кооперативной, начался

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.

Всего в Некрасовском районе по итогам

конкурсного отбора в губернаторскую программу был включен 31 объект. В основном

это дворы и общественные места отдыха, где будет проведено благоустройство.

Общая сумма финансирования из федерального, областного и местного бюджетов

составила более 14 миллионов рублей.​

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