​На



заседании муниципалитета Ярославля депутаты большинством голосов приняли



решение о передаче ярославского водоканала на баланс Правительства области.



Днём ранее аналогично проголосовали депутаты профильной комиссии.



- Мы работаем с Правительством области единой



командой, - подвел итог голосованию председатель муниципалитета Павел Дыбин, -



И я уверен в том, что только объединив усилия мы добьемся улучшения



качества жизни ярославцев. Федеральная



программа «Чистая Волга» поможет привлечь инвестиционные деньги. Городскому бюджету в одиночку не осилить



масштабные задачи. Для людей неважно, в чьей собственности находится



водоканал, имеет значение только качество питьевой воды.



Свою позицию по данному вопросу



озвучил мэр города Ярославля Владимир Слепцов. По его словам нынешняя



неблагоприятная финансовая ситуация на предприятии, наличие претензий к



водоканалу со стороны прокуратуры, неисполнение судебных решений, и, конечно,



неудовлетворительное качество воды – все это даёт право принимать



кардинальные решения.



- Сегодня 350 тысяч кубов неочищенных стоков



сбрасывается в бассейн реки Волги, 69 тысяч кубов вообще не проходит никакой



очистки, - отметил мэр Ярославля. - Мы занимаем первые места по



заболеваниям крови и онкологии. Поэтому если мы сейчас ничего не сделаем, у нас



не будет будущего. Мы не можем этого допустить. А сегодня благодаря главе



региона Дмитрию Миронову и Правительству области мы восстанавливаем



дороги, благоустраиваем дворы, ремонтируем зону ЮНЕСКО. На эти работы в



городском бюджете денег нет.



О планах модернизации водохозяйственного комплекса



области, в том числе и Ярославля депутатам рассказал заместитель Председателя



Правительства региона Виталий Ткаченко.



- За 3-5 лет будет проведена



комплексная модернизация очистных сооружений области за счёт собственных и



привлечённых средств. Главой региона поставлена задача обеспечить



население качественной питьевой водой. Не случайно в Год экологии, одним из приоритетных



направлений Президент страны Владимир Путин обозначил, в частности,



экологическое состояние реки Волга. Инициатором проекта «Чистая Волга»,



как вы знаете, выступил глава региона Дмитрий Миронов. И в рамках этого



проекта Ярославская область получит 30 миллиардов рублей. Часть из этих



средств будет направлена на реконструкцию очистных сооружений. Но привлечь денежные средства



может только предприятие, находящееся в собственности субъекта Российской



Федерации. Поэтому так важно передать на баланс области имущество и акции



ярославского водоканала.



По оценке специалистов, за период с 2018 по 2022 год



на работы по модернизации очистных сооружений области потребуется более



15 миллиардов рублей инвестиций.



Правительство области взяло на себя ответственность за наведение порядка в этой



сфере, - отметил в ходе заседания муниципалитета заместитель



председателя Ярославской областной Думы Виктор Волончунас.- Ничего подобного



раньше не было. Сейчас нам важно войти в федеральную программу. Город должен



развиваться. А вот качество развития зависит, в частности, от сегодняшнего



решения депутатов. И это налагает на всех большую ответственность.



Правительство области на протяжении восьми месяцев



ведет плановую работу по приемке полномочий с 1 января 2018 года. Единая схема



водоснабжения и водоотведения региона будет готова к 1 сентября. - Я предлагаю



поддержать инициативу по передаче водоканала в областную собственность, -



сказал депутат Роман Галагаев.- Поскольку только такие консолидированные



действия помогут в ближайшей перспективе решить острую проблему качества



питьевой воды.



В ходе заседания муниципалитета не раз подчеркивалось,



что передача водоканала на уровень области не влечет за собой повышения тарифа



для населения. В перспективе, после реализации инвестиционного проекта,



предприятие сможет увеличить налоговые платежи в бюджет города Ярославля.



Напомним, что 29 декабря прошлого года был принят



областной закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и



водоотведения. Согласно ему с 1 января 2018 года эти полномочия относятся к



полномочиям органов власти Ярославской области. 29 июня муниципальный совет



города Рыбинска проголосовал единогласно за передачу рыбинского



водоканала в областную собственность. Сегодня муниципалитет города Ярославля



принял соответствующее решение в отношении Ярославского водоканала. В



состав совета директоров новой структуры войдут представители мэрии



и муниципалитета города.