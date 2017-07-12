|По
поручению главы региона Дмитрия Миронова заместитель председателя Правительства
области Валерий Холодов провел совещание «О ситуации в сельхозпредприятиях Ярославской
области в связи с неблагоприятными погодными условиями 2017 года».
совещании приняли участие представители департамента агропромышленного комплекса
и потребительского рынка области, МЧС, Ярославского центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, страховых компаний, а также заинтересованные федеральные
структуры, подведомственные Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.
Поводом
для совещания стала аномальная погода, установившаяся с апреля и продолжающаяся
по сегодняшний день. Это влияет на показатели валового сбора урожая. О фактическом
положении дел доложили представители всех муниципальных образований области.
По
словам заместителя председателя Правительства области Валерия Холодова, опасения
по нарушениям агротехнологических сроков в связи с погодой возникли с самого начала
посевной кампании.
Для
решения возникших проблем департамент агропромышленного комплекса и потребительского
рынка направил обращение в зернопроизводящие области России с просьбой оказать содействие
в организации переговоров с сельскохозяйственными предприятиями регионов, заинтересованными
в поставках фуражного зерна.
Кроме
того, в настоящее время разрабатываются варианты использования средств Фонда развития
промышленности и АПК, ОАО «Ярославльагропромтехснаб» для приобретения зернофуража
сельхозпредприятиями области.
Сельхозпредприятиям
региона поставлена задача организовать сезонно-полевые работы в усиленном режиме
в течение всего светового дня.
ближайшее время будет организовано совещание с представителями страховых компаний
для обсуждения вопросов по страхованию сельскохозяйственных культур и заключения
страховых договоров на период озимого сева.
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