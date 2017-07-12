​По

поручению главы региона Дмитрия Миронова заместитель председателя Правительства

области Валерий Холодов провел совещание «О ситуации в сельхозпредприятиях Ярославской

области в связи с неблагоприятными погодными условиями 2017 года».

совещании приняли участие представители департамента агропромышленного комплекса

и потребительского рынка области, МЧС, Ярославского центра по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды, страховых компаний, а также заинтересованные федеральные

структуры, подведомственные Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.

Поводом

для совещания стала аномальная погода, установившаяся с апреля и продолжающаяся

по сегодняшний день. Это влияет на показатели валового сбора урожая. О фактическом

положении дел доложили представители всех муниципальных образований области.

По

словам заместителя председателя Правительства области Валерия Холодова, опасения

по нарушениям агротехнологических сроков в связи с погодой возникли с самого начала

посевной кампании.

Для

решения возникших проблем департамент агропромышленного комплекса и потребительского

рынка направил обращение в зернопроизводящие области России с просьбой оказать содействие

в организации переговоров с сельскохозяйственными предприятиями регионов, заинтересованными

в поставках фуражного зерна.

Кроме

того, в настоящее время разрабатываются варианты использования средств Фонда развития

промышленности и АПК, ОАО «Ярославльагропромтехснаб» для приобретения зернофуража

сельхозпредприятиями области.

Сельхозпредприятиям

региона поставлена задача организовать сезонно-полевые работы в усиленном режиме

в течение всего светового дня.

ближайшее время будет организовано совещание с представителями страховых компаний

для обсуждения вопросов по страхованию сельскохозяйственных культур и заключения

страховых договоров на период озимого сева.​

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