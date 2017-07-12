​По



поручению главы региона Дмитрия Миронова заместитель председателя Правительства



области Валерий Холодов провел совещание «О ситуации в сельхозпредприятиях Ярославской



области в связи с неблагоприятными погодными условиями 2017 года».



совещании приняли участие представители департамента агропромышленного комплекса



и потребительского рынка области, МЧС, Ярославского центра по гидрометеорологии



и мониторингу окружающей среды, страховых компаний, а также заинтересованные федеральные



структуры, подведомственные Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.



Поводом



для совещания стала аномальная погода, установившаяся с апреля и продолжающаяся



по сегодняшний день. Это влияет на показатели валового сбора урожая. О фактическом



положении дел доложили представители всех муниципальных образований области.



По



словам заместителя председателя Правительства области Валерия Холодова, опасения



по нарушениям агротехнологических сроков в связи с погодой возникли с самого начала



посевной кампании.



Для



решения возникших проблем департамент агропромышленного комплекса и потребительского



рынка направил обращение в зернопроизводящие области России с просьбой оказать содействие



в организации переговоров с сельскохозяйственными предприятиями регионов, заинтересованными



в поставках фуражного зерна.



Кроме



того, в настоящее время разрабатываются варианты использования средств Фонда развития



промышленности и АПК, ОАО «Ярославльагропромтехснаб» для приобретения зернофуража



сельхозпредприятиями области.



Сельхозпредприятиям



региона поставлена задача организовать сезонно-полевые работы в усиленном режиме



в течение всего светового дня.



ближайшее время будет организовано совещание с представителями страховых компаний



для обсуждения вопросов по страхованию сельскохозяйственных культур и заключения



страховых договоров на период озимого сева.​