|Сегодня Госавтоинспекция
при поддержке Правительства области проводит акцию «Сбавь скорость – сохрани жизнь!».
В Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме и возле поселка Туношна
сотрудники ДПС, представители общественных организаций, юные инспекторы дорожного
движения предлагают всем желающим поставить подпись под декларацией о снижении скорости.
Также в Ярославле, Тутаеве и Туношне установлены большие инсталляции – эвакуаторы
с разбитым в результате ДТП автомобилем.
акции активное участие принимают медийные личности, представители общественности:
лидер общественной организации «ЯрГражданин» Сергей Фефилин, активист группы «Дороги
Ярославля» Темур Абдуллаев, лидер «Союза студентов» Анастасия Куликова с группой
поддержки, байкеры из ярославского клуба «Черные медведи» Никита Комаров и Андрей
Звездин, член Общественной палаты области, председатель городской общественной организации
женщин Рыбинска Ирина Ревякина, руководитель общественной приемной губернатора области
в Рыбинске Александр Мышкарев, первый заместитель главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Михаил Киселев, директор филиала ГУП «Ярдормост» Владимир
Пигалов, активисты организации «Молодая гвардия», представители Российского союза
молодежи, региональных и районных общественных объединений, кадеты.
Цель акции – привлечь
внимание к проблеме превышения скорости, которое часто становится причиной аварий
на дорогах, влияет на тяжесть последствий ДТП. Об актуальности этой темы для Ярославского
региона свидетельствует статистика: в первом полугодии 2017 года с помощью средств
фотофиксации в автоматическом режиме выявлено более 280 тысяч фактов нарушений
правил дорожного движения, основная часть которых – это превышение скорости.
Принять участие в акции
можно разными способами: поставить свою подпись под декларацией «Сбавь скорость
– сохрани жизнь!», сфотографироваться на фоне инсталляции с разбитым в результате
ДТП автомобилем, разместить пост в социальных сетях с хештегами #сбавьскорость,
#сохранижизнь, #притормози.
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