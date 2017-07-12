Сегодня Госавтоинспекция

при поддержке Правительства области проводит акцию «Сбавь скорость – сохрани жизнь!».

В Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме и возле поселка Туношна

сотрудники ДПС, представители общественных организаций, юные инспекторы дорожного

движения предлагают всем желающим поставить подпись под декларацией о снижении скорости.

Также в Ярославле, Тутаеве и Туношне установлены большие инсталляции – эвакуаторы

с разбитым в результате ДТП автомобилем.

акции активное участие принимают медийные личности, представители общественности:

лидер общественной организации «ЯрГражданин» Сергей Фефилин, активист группы «Дороги

Ярославля» Темур Абдуллаев, лидер «Союза студентов» Анастасия Куликова с группой

поддержки, байкеры из ярославского клуба «Черные медведи» Никита Комаров и Андрей

Звездин, член Общественной палаты области, председатель городской общественной организации

женщин Рыбинска Ирина Ревякина, руководитель общественной приемной губернатора области

в Рыбинске Александр Мышкарев, первый заместитель главы администрации городского

поселения Гаврилов-Ям Михаил Киселев, директор филиала ГУП «Ярдормост» Владимир

Пигалов, активисты организации «Молодая гвардия», представители Российского союза

молодежи, региональных и районных общественных объединений, кадеты.

Цель акции – привлечь

внимание к проблеме превышения скорости, которое часто становится причиной аварий

на дорогах, влияет на тяжесть последствий ДТП. Об актуальности этой темы для Ярославского

региона свидетельствует статистика: в первом полугодии 2017 года с помощью средств

фотофиксации в автоматическом режиме выявлено более 280 тысяч фактов нарушений

правил дорожного движения, основная часть которых – это превышение скорости.

Принять участие в акции

можно разными способами: поставить свою подпись под декларацией «Сбавь скорость

– сохрани жизнь!», сфотографироваться на фоне инсталляции с разбитым в результате

ДТП автомобилем, разместить пост в социальных сетях с хештегами #сбавьскорость,

#сохранижизнь, #притормози.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 17:00
17 просмотров
2017.07.12 На стадионе "Шинник" начались работы по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года
2017.07.12 Завершаются работы по восстановлению ограды Губернаторского дома
2017.07.12 Правительство области принимает меры по спасению урожая-2017
2017.07.12 Депутаты муниципалитета Ярославля поддержали решение о передаче «Ярославльводоканала» в собственность Ярославской области
2017.07.12 В Некрасовском районе благоустраивают детские площадки в рамках губернаторской программы «Решаем вместе»