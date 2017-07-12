Сегодня Госавтоинспекция



при поддержке Правительства области проводит акцию «Сбавь скорость – сохрани жизнь!».



В Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме и возле поселка Туношна



сотрудники ДПС, представители общественных организаций, юные инспекторы дорожного



движения предлагают всем желающим поставить подпись под декларацией о снижении скорости.



Также в Ярославле, Тутаеве и Туношне установлены большие инсталляции – эвакуаторы



с разбитым в результате ДТП автомобилем.



акции активное участие принимают медийные личности, представители общественности:



лидер общественной организации «ЯрГражданин» Сергей Фефилин, активист группы «Дороги



Ярославля» Темур Абдуллаев, лидер «Союза студентов» Анастасия Куликова с группой



поддержки, байкеры из ярославского клуба «Черные медведи» Никита Комаров и Андрей



Звездин, член Общественной палаты области, председатель городской общественной организации



женщин Рыбинска Ирина Ревякина, руководитель общественной приемной губернатора области



в Рыбинске Александр Мышкарев, первый заместитель главы администрации городского



поселения Гаврилов-Ям Михаил Киселев, директор филиала ГУП «Ярдормост» Владимир



Пигалов, активисты организации «Молодая гвардия», представители Российского союза



молодежи, региональных и районных общественных объединений, кадеты.



Цель акции – привлечь



внимание к проблеме превышения скорости, которое часто становится причиной аварий



на дорогах, влияет на тяжесть последствий ДТП. Об актуальности этой темы для Ярославского



региона свидетельствует статистика: в первом полугодии 2017 года с помощью средств



фотофиксации в автоматическом режиме выявлено более 280 тысяч фактов нарушений



правил дорожного движения, основная часть которых – это превышение скорости.



Принять участие в акции



можно разными способами: поставить свою подпись под декларацией «Сбавь скорость



– сохрани жизнь!», сфотографироваться на фоне инсталляции с разбитым в результате



ДТП автомобилем, разместить пост в социальных сетях с хештегами #сбавьскорость,



#сохранижизнь, #притормози.