​В Ярославле продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в зоне ЮНЕСКО. 12 июля ход реконструкции и ремонта объектов проинспектировали заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко и главный архитектор региона Михаил Кудряшов.



– Мы регулярно проверяем качество работ, смотрим, как ведутся ремонт и реконструкция объектов, по каким технологическим картам, – рассказал Михаил Кудряшов по итогам контрольного мероприятия. – Процесс идет строго по графику. Ход реализации проекта на контроле у главы региона Дмитрия Миронова.



Первым объектом проверки стала церковь Ильи Пророка на Советской площади. Здесь уже закончена подготовка к реставрации фасада, началась консервация монументальной живописи. Также в планах ремонт ограды и установка новой подсветки.



– Проект по освещению проходит историко-культурную экспертизу, – отметил Михаил Кудряшов. – Безусловно, работы будут проведены в кратчайшие сроки: мы должны закончить ремонт к середине сентября.



Также инспекторы побывали на территории Ярославского художественного музея. Как пояснил Михаил Кудряшов, восстановление ограды Губернаторского дома и ремонт фасада здания практически завершены. Осталось лишь убрать леса и провести благоустройство.



Всего на приведение в порядок зоны ЮНЕСКО в Ярославле в рамках соглашения между Правительством Ярославской области и Правительством Москвы, подписанного главой региона Дмитрием Мироновым и мэром столицы Сергеем Собяниным, выделено 600 миллионов рублей. Средства будут направлены на сохранение объектов культурного наследия, ремонт дорог и тротуаров, реконструкцию скверов, обновление фасадов зданий.