​Сегодня на стадионе «Шинник» проверили ход выполнения работ по подготовке стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Реконструкция стадиона идет в штатном режиме.



Планируется полностью заменить покрытие на натуральное. Засеивать поле травой будут уже в августе. Также заменят всю дренажную систему, систему подогрева и систему полива.



- Особое внимание будем уделять уникальной системе обеспечения безопасности допуска на стадион. Даже если какой-нибудь хулиган и пройдет, то уж выйти, оставшись безнаказанным, он точно не сможет, - рассказал Первый заместитель Председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин.



Всего на реконструкцию «Шинника» выделено 103 миллиона 131 тысяча рублей. Все работы планируется закончить в мае следующего года.



Помимо основного поля стадиона «Шинник», в ближайшее время будут реконструировать и запасное. На его ремонт выделено 20 миллионов рублей.



- На запасном поле «Шинника» будут установлены дополнительные трибуны на 3000 мест, будет отдельная разминочная зона, новая система освещения. Также в близлежащем ФОКе сделают новую зону раздевалок и зону пресс-центра. Сейчас стоит задача не просто реконструировать само покрытие, но и сделать так, чтобы оно соответствовало стандартам «Российского футбольного союза», - отметил заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев.



Все работы по ремонту запасного поля завершаться уже в октябре этого года.



Также в следующем году в рамках городского бюджета планируется провести косметический ремонт трибун стадиона и беговых дорожек вокруг поля. В итоге город получит натуральное основное и искусственное запасное поля, соответствующие всем критериям, что позволит команде «Шинник» тренироваться практически круглогодично.