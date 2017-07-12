Сегодня



на стадионе «Шинник» проверили ход выполнения работ по подготовке стадиона к Чемпионату



мира по футболу 2018 года. Реконструкция стадиона идет в штатном режиме.



Планируется



полностью заменить покрытие на натуральное. Засеивать поле травой будут уже в августе.



Также заменят всю дренажную систему, систему подогрева и систему полива.



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Особое внимание будем уделять уникальной системе обеспечения безопасности допуска



на стадион. Даже если какой-нибудь хулиган и пройдет, то уж выйти, оставшись безнаказанным,



он точно не сможет, – рассказал первый заместитель председателя Правительства Ярославской



области Виктор Костин.



Всего



на реконструкцию «Шинника» выделено 103 миллиона 131 тысяча рублей. Все работы планируется



закончить в мае следующего года.



Помимо



основного поля стадиона «Шинник» в ближайшее время будут реконструировать и запасное.



На его ремонт выделено 20 миллионов рублей.



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На запасном поле «Шинника» будут установлены дополнительные трибуны на 3000 мест,



будет отдельная разминочная зона, новая система освещения. Также в близлежащем ФОКе



сделают новую зону раздевалок и зону пресс-центра. Сейчас стоит задача не просто



реконструировать само покрытие, но и сделать так, чтобы оно соответствовало стандартам



Российского футбольного союза, – отметил заместитель мэра Ярославля по социальной



политике Иван Лилеев.



Все



работы по ремонту запасного поля завершатся уже в октябре этого года.



​Также



в следующем году в рамках городского бюджета планируется провести косметический



ремонт трибун стадиона и беговых дорожек вокруг поля. В итоге город получит натуральное



основное и искусственное запасное поля, соответствующие всем критериям, что позволит



команде «Шинник» тренироваться практически круглогодично.