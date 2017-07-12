Сегодня

на стадионе «Шинник» проверили ход выполнения работ по подготовке стадиона к Чемпионату

мира по футболу 2018 года. Реконструкция стадиона идет в штатном режиме.

Планируется

полностью заменить покрытие на натуральное. Засеивать поле травой будут уже в августе.

Также заменят всю дренажную систему, систему подогрева и систему полива.



Особое внимание будем уделять уникальной системе обеспечения безопасности допуска

на стадион. Даже если какой-нибудь хулиган и пройдет, то уж выйти, оставшись безнаказанным,

он точно не сможет, – рассказал первый заместитель председателя Правительства Ярославской

области Виктор Костин.

Всего

на реконструкцию «Шинника» выделено 103 миллиона 131 тысяча рублей. Все работы планируется

закончить в мае следующего года.

Помимо

основного поля стадиона «Шинник» в ближайшее время будут реконструировать и запасное.

На его ремонт выделено 20 миллионов рублей.



На запасном поле «Шинника» будут установлены дополнительные трибуны на 3000 мест,

будет отдельная разминочная зона, новая система освещения. Также в близлежащем ФОКе

сделают новую зону раздевалок и зону пресс-центра. Сейчас стоит задача не просто

реконструировать само покрытие, но и сделать так, чтобы оно соответствовало стандартам

Российского футбольного союза, – отметил заместитель мэра Ярославля по социальной

политике Иван Лилеев.

Все

работы по ремонту запасного поля завершатся уже в октябре этого года.

​Также

в следующем году в рамках городского бюджета планируется провести косметический

ремонт трибун стадиона и беговых дорожек вокруг поля. В итоге город получит натуральное

основное и искусственное запасное поля, соответствующие всем критериям, что позволит

команде «Шинник» тренироваться практически круглогодично.

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