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на стадионе «Шинник» проверили ход выполнения работ по подготовке стадиона к Чемпионату
мира по футболу 2018 года. Реконструкция стадиона идет в штатном режиме.
Планируется
полностью заменить покрытие на натуральное. Засеивать поле травой будут уже в августе.
Также заменят всю дренажную систему, систему подогрева и систему полива.
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Особое внимание будем уделять уникальной системе обеспечения безопасности допуска
на стадион. Даже если какой-нибудь хулиган и пройдет, то уж выйти, оставшись безнаказанным,
он точно не сможет, – рассказал первый заместитель председателя Правительства Ярославской
области Виктор Костин.
Всего
на реконструкцию «Шинника» выделено 103 миллиона 131 тысяча рублей. Все работы планируется
закончить в мае следующего года.
Помимо
основного поля стадиона «Шинник» в ближайшее время будут реконструировать и запасное.
На его ремонт выделено 20 миллионов рублей.
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На запасном поле «Шинника» будут установлены дополнительные трибуны на 3000 мест,
будет отдельная разминочная зона, новая система освещения. Также в близлежащем ФОКе
сделают новую зону раздевалок и зону пресс-центра. Сейчас стоит задача не просто
реконструировать само покрытие, но и сделать так, чтобы оно соответствовало стандартам
Российского футбольного союза, – отметил заместитель мэра Ярославля по социальной
политике Иван Лилеев.
Все
работы по ремонту запасного поля завершатся уже в октябре этого года.
Также
в следующем году в рамках городского бюджета планируется провести косметический
ремонт трибун стадиона и беговых дорожек вокруг поля. В итоге город получит натуральное
основное и искусственное запасное поля, соответствующие всем критериям, что позволит
команде «Шинник» тренироваться практически круглогодично.
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