​Секретарь ЦИК России Майя



Гришина, руководители избирательных комиссий 25 регионов России, представители Совета



по правам человека при Президенте РФ оценят опыт Ярославского региона по внедрению



современных технологий на выборах 16 июля. В этот день пройдут дополнительные выборы



депутата областной Думы по одномандатному избирательному округу №9. В голосовании



примут участие жители Ленинского района Ярославля.



– На территории Ленинского



района зарегистрировано более 40 тысяч избирателей. Здесь будут работать 32 участковые



избирательные комиссии, из которых семь являются временными (расположены в лечебных



учреждениях). На 23 участках в день голосования будут использоваться автоматические



комплексы обработки избирательных бюллетеней, – сообщил председатель Ярославской



областной избирательной комиссии Олег Захаров.



Кроме КОИБов, организации



видеонаблюдения на избирательных участках будут применены и другие современные технические



средства: технология QR-кодов и система АРТ-УИК.



– Технология QR-кодов новаторская,



она апробируется с прицелом на президентские выборы. Позволяет составить итоговый



протокол участковой избирательной комиссии со специальным кодом и в дальнейшем занести



эти данные в ГАС «Выборы» автоматически путем сканирования, а не набивать каждую



цифру вручную, – отметил Олег Захаров.



В день голосования в Правительстве



области будет работать ситуационный центр региональной избирательной комиссии. Здесь



пройдет рабочая встреча представителей ЦИК России, избирательных комиссий субъектов



РФ и руководства Ярославской области. Обсудят региональный опыт проведения избирательных



кампаний, непосредственно работу на избирательных участках 16 июля.



За выборами в Ярославле



кроме ярославских общественников будут наблюдать независимые эксперты, участники



ассоциации «Голос», общественного движения «Сонар», организации «Российский фонд



свободных выборов».