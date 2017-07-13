|На территории гимназии имени
А.Л. Кекина в Ростове началось строительство пришкольной спортивной площадки в
рамках программы «Газпром – детям». Объект будет соответствовать самым
современным требованиям. Здесь оборудуют футбольное поле, беговую дорожку, площадки
для волейбола и баскетбола, установят трибуны для болельщиков. Покрытие будет
выполнено из современного материала, на котором комфортно и безопасно
заниматься.
Всего в регионе в рамках программы «Газпром – детям» будет
построено 20 пришкольных спортивных площадок. Об этом глава ПАО «Газпром»
Алексей Миллер заявил во время своего визита в Ярославскую область в апреле
этого года. На переговорах с врио губернатора Дмитрием Мироновым он также
сообщил, что компания построит пять многофункциональных физкультурно-спортивных
комплексов с универсальными залами и бассейнами – в Ярославле, Угличе,
Переславле и поселке Семибратово.
В гимназии имени А.Л. Кекина учатся около 1200 детей. Ребята
занимаются в две смены. Часто уроки по физической культуре проходят одновременно
для трех классов. Появление современной спортплощадки существенно улучшит
условия занятий.
За счет средств местного бюджета планируется установить забор и
благоустроить территорию гимназии. Все работы будут выполнены к началу учебного
года. Как рассказали в подрядной организации, в настоящее время устроено
основание площадки, закуплены все необходимые материалы.
– Нам очень повезло, что Ростов попал в программу «Газпром – детям»,
– отметил заместитель главы администрации Ростовского муниципального района
Ахмет Хадзиев. – Безусловно, жители города с нетерпением ожидают появления на
территории гимназии современной спортплощадки. К сожалению, сегодня погодные
условия не позволяют в полном объеме проводить работы. Но подрядчик делает все,
чтобы объект был введен в эксплуатацию вовремя.
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