​На территории гимназии имени

А.Л. Кекина в Ростове началось строительство пришкольной спортивной площадки в

рамках программы «Газпром – детям». Объект будет соответствовать самым

современным требованиям. Здесь оборудуют футбольное поле, беговую дорожку, площадки

для волейбола и баскетбола, установят трибуны для болельщиков. Покрытие будет

выполнено из современного материала, на котором комфортно и безопасно

заниматься.

Всего в регионе в рамках программы «Газпром – детям» будет

построено 20 пришкольных спортивных площадок. Об этом глава ПАО «Газпром»

Алексей Миллер заявил во время своего визита в Ярославскую область в апреле

этого года. На переговорах с врио губернатора Дмитрием Мироновым он также

сообщил, что компания построит пять многофункциональных физкультурно-спортивных

комплексов с универсальными залами и бассейнами – в Ярославле, Угличе,

Переславле и поселке Семибратово.

В гимназии имени А.Л. Кекина учатся около 1200 детей. Ребята

занимаются в две смены. Часто уроки по физической культуре проходят одновременно

для трех классов. Появление современной спортплощадки существенно улучшит

условия занятий.

За счет сре​дств местного бюджета планируется установить забор и

благоустроить территорию гимназии. Все работы будут выполнены к началу учебного

года. Как рассказали в подрядной организации, в настоящее время устроено

основание площадки, закуплены все необходимые материалы.

– Нам очень повезло, что Ростов попал в программу «Газпром – детям»,

– отметил заместитель главы администрации Ростовского муниципального района

Ахмет Хадзиев. – Безусловно, жители города с нетерпением ожидают появления на

территории гимназии современной спортплощадки. К сожалению, сегодня погодные

условия не позволяют в полном объеме проводить работы. Но подрядчик делает все,

чтобы объект был введен в эксплуатацию вовремя.​

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