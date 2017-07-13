​На территории гимназии имени



А.Л. Кекина в Ростове началось строительство пришкольной спортивной площадки в



рамках программы «Газпром – детям». Объект будет соответствовать самым



современным требованиям. Здесь оборудуют футбольное поле, беговую дорожку, площадки



для волейбола и баскетбола, установят трибуны для болельщиков. Покрытие будет



выполнено из современного материала, на котором комфортно и безопасно



заниматься.



Всего в регионе в рамках программы «Газпром – детям» будет



построено 20 пришкольных спортивных площадок. Об этом глава ПАО «Газпром»



Алексей Миллер заявил во время своего визита в Ярославскую область в апреле



этого года. На переговорах с врио губернатора Дмитрием Мироновым он также



сообщил, что компания построит пять многофункциональных физкультурно-спортивных



комплексов с универсальными залами и бассейнами – в Ярославле, Угличе,



Переславле и поселке Семибратово.



В гимназии имени А.Л. Кекина учатся около 1200 детей. Ребята



занимаются в две смены. Часто уроки по физической культуре проходят одновременно



для трех классов. Появление современной спортплощадки существенно улучшит



условия занятий.



За счет сре​дств местного бюджета планируется установить забор и



благоустроить территорию гимназии. Все работы будут выполнены к началу учебного



года. Как рассказали в подрядной организации, в настоящее время устроено



основание площадки, закуплены все необходимые материалы.



– Нам очень повезло, что Ростов попал в программу «Газпром – детям»,



– отметил заместитель главы администрации Ростовского муниципального района



Ахмет Хадзиев. – Безусловно, жители города с нетерпением ожидают появления на



территории гимназии современной спортплощадки. К сожалению, сегодня погодные



условия не позволяют в полном объеме проводить работы. Но подрядчик делает все,



чтобы объект был введен в эксплуатацию вовремя.​