​В селе Хопылево Рыбинского



района будет установлен памятник Федору Ушакову, который родился и был крещен в



этих краях. Открытие нового мемориального объекта состоится 6 августа в рамках IV



Всероссийского патриотического фестиваля культуры и искусства имени святого праведного



воина.



Трехметровая скульптурная



композиция представляет собой две фигуры. На первом плане – мальчик, который держит



в руках кораблик как символ выбранного жизненного пути. За его спиной старец в монашеской



одежде – Федор Санаксарский, дядя будущего адмирала, его духовный наставник, также



причисленный к лику святых.



Памятник, созданный по инициативе



и при финансовой поддержке Фонда Андрея Первозванного, будет размещен на берегу



Волги, чтобы его было хорошо видно и с воды, и от храма.



В день открытия мемориала



в Хопылеве состоится Божественная литургия в храме Богоявления на Острову, пройдет



торжественное шествие в честь адмирала Российского флота Федора Ушакова. Продолжит



программу праздника концерт. Также запланированы тематические выставки, мастер-классы,



показательные выступления, ярмарка декоративно-прикладного искусства, интерактивные



программы.