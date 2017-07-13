​В селе Хопылево Рыбинского

района будет установлен памятник Федору Ушакову, который родился и был крещен в

этих краях. Открытие нового мемориального объекта состоится 6 августа в рамках IV

Всероссийского патриотического фестиваля культуры и искусства имени святого праведного

воина.

Трехметровая скульптурная

композиция представляет собой две фигуры. На первом плане – мальчик, который держит

в руках кораблик как символ выбранного жизненного пути. За его спиной старец в монашеской

одежде – Федор Санаксарский, дядя будущего адмирала, его духовный наставник, также

причисленный к лику святых.

Памятник, созданный по инициативе

и при финансовой поддержке Фонда Андрея Первозванного, будет размещен на берегу

Волги, чтобы его было хорошо видно и с воды, и от храма.

В день открытия мемориала

в Хопылеве состоится Божественная литургия в храме Богоявления на Острову, пройдет

торжественное шествие в честь адмирала Российского флота Федора Ушакова. Продолжит

программу праздника концерт. Также запланированы тематические выставки, мастер-классы,

показательные выступления, ярмарка декоративно-прикладного искусства, интерактивные

программы.

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