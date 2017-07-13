|В селе Хопылево Рыбинского
района будет установлен памятник Федору Ушакову, который родился и был крещен в
этих краях. Открытие нового мемориального объекта состоится 6 августа в рамках IV
Всероссийского патриотического фестиваля культуры и искусства имени святого праведного
воина.
Трехметровая скульптурная
композиция представляет собой две фигуры. На первом плане – мальчик, который держит
в руках кораблик как символ выбранного жизненного пути. За его спиной старец в монашеской
одежде – Федор Санаксарский, дядя будущего адмирала, его духовный наставник, также
причисленный к лику святых.
Памятник, созданный по инициативе
и при финансовой поддержке Фонда Андрея Первозванного, будет размещен на берегу
Волги, чтобы его было хорошо видно и с воды, и от храма.
В день открытия мемориала
в Хопылеве состоится Божественная литургия в храме Богоявления на Острову, пройдет
торжественное шествие в честь адмирала Российского флота Федора Ушакова. Продолжит
программу праздника концерт. Также запланированы тематические выставки, мастер-классы,
показательные выступления, ярмарка декоративно-прикладного искусства, интерактивные
программы.
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вчера, 18:00
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