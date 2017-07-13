|12
июля заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов провел рабочее
совещание по вопросам сельскохозяйственного страхования с участием представителей
страховых компаний.
На
совещании подняли тему необходимости страхования урожая сельскохозяйственных культур
и механизмов предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям.
Вопрос
возник не случайно, поскольку аномальная погода, установившаяся с апреля, продолжается
по сегодняшний день и ставит под угрозу объемы валового сбора урожая.
Сейчас
у страховых компаний практически отсутствует опыт страхования посевов и урожая в
Ярославской области. Но при активном содействии Правительства области они готовы
оперативно выстроить работу с сельхозтоваропроизводителями. Департамент агропромышленного
комплекса региона готов содействовать в установлении взаимодействия с сельхозпредприятиями
для заключения договоров страхования по единому типовому варианту. Этот документ
будет учитывать нюансы страхования в различных отраслях сельского хозяйства.
настоящее время в Правительстве области идет процесс формирования рабочей группы
для выработки совместных предложений по внесению изменений в законодательные и нормативно-правовые
акты, определяющие порядок и условия предоставления субсидий на сельскохозяйственное
страхование.
Заинтересованные
в сельскохозяйственном страховании компании могут присылать свои предложения в адрес
департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка области по электронной
почте teplovana@yarregion.ru до 20 июля.
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вчера, 18:00
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