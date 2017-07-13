​12



июля заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов провел рабочее



совещание по вопросам сельскохозяйственного страхования с участием представителей



страховых компаний.



На



совещании подняли тему необходимости страхования урожая сельскохозяйственных культур



и механизмов предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям.



Вопрос



возник не случайно, поскольку аномальная погода, установившаяся с апреля, продолжается



по сегодняшний день и ставит под угрозу объемы валового сбора урожая.



Сейчас



у страховых компаний практически отсутствует опыт страхования посевов и урожая в



Ярославской области. Но при активном содействии Правительства области они готовы



оперативно выстроить работу с сельхозтоваропроизводителями. Департамент агропромышленного



комплекса региона готов содействовать в установлении взаимодействия с сельхозпредприятиями



для заключения договоров страхования по единому типовому варианту. Этот документ



будет учитывать нюансы страхования в различных отраслях сельского хозяйства.



настоящее время в Правительстве области идет процесс формирования рабочей группы



для выработки совместных предложений по внесению изменений в законодательные и нормативно-правовые



акты, определяющие порядок и условия предоставления субсидий на сельскохозяйственное



страхование.



Заинтересованные



в сельскохозяйственном страховании компании могут присылать свои предложения в адрес



департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка области по электронной



почте teplovana@yarregion.ru до 20 июля.