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июля заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов провел рабочее

совещание по вопросам сельскохозяйственного страхования с участием представителей

страховых компаний.

На

совещании подняли тему необходимости страхования урожая сельскохозяйственных культур

и механизмов предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям.

Вопрос

возник не случайно, поскольку аномальная погода, установившаяся с апреля, продолжается

по сегодняшний день и ставит под угрозу объемы валового сбора урожая.

Сейчас

у страховых компаний практически отсутствует опыт страхования посевов и урожая в

Ярославской области. Но при активном содействии Правительства области они готовы

оперативно выстроить работу с сельхозтоваропроизводителями. Департамент агропромышленного

комплекса региона готов содействовать в установлении взаимодействия с сельхозпредприятиями

для заключения договоров страхования по единому типовому варианту. Этот документ

будет учитывать нюансы страхования в различных отраслях сельского хозяйства.

настоящее время в Правительстве области идет процесс формирования рабочей группы

для выработки совместных предложений по внесению изменений в законодательные и нормативно-правовые

акты, определяющие порядок и условия предоставления субсидий на сельскохозяйственное

страхование.

Заинтересованные

в сельскохозяйственном страховании компании могут присылать свои предложения в адрес

департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка области по электронной

почте teplovana@yarregion.ru до 20 июля.

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