|В Правительстве региона продолжают обсуждать правоприменительную практику контролирующих
органов в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности». 13 июля состоялось ее публичное обсуждение с управлением Роспотребнадзора
по Ярославской области.
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Борис Кузькин,
председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, прокурор Ярославской
области Дмитрий Попов, надзорные органы, представители общественности и предприниматели.
– Мероприятие очень важное с точки зрения налаживания взаимоотношений между
бизнесом и контрольно-надзорными органами в регионе, – подчеркнул Дмитрий Степаненко.
– Главная цель – дать развитие бизнесу, избавить его от чрезмерных, мешающих работать
проверок. При этом нужно учитывать специфику предпринимательской деятельности. Контрольные
мероприятия не должны тормозить повседневную работу. К 2018 году число плановых
проверок необходимо сократить на 30 процентов. И не менее 90 процентов проверок
в будущем году должно проходить на объектах высоких категорий риска.
По данным управления Роспотребнадзора по Ярославской области, количество плановых
проверок организаций с 2015 по 2017 год уже сократилось более чем в полтора раза
– с 1432 до 886. В этом году наибольшее число проверок планируется провести в сфере
образования – 531 (59,93%).
Дмитрий Степаненко напомнил, что реформе контрольной и надзорной деятельности
был посвящен 5 июля видеоселектор под руководством председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева. Он обратил внимание на то, что деятельность контрольных
ведомств должна оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов
и красивым бумажным отчетам, а по реальным качественным изменениям к лучшему.
Борис Кузькин подчеркнул, что при проведении реформы необходимо сосредоточиться
на тех сферах, где угроза причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей,
является максимальной.
– Основное условие всей реформы: ни в коем случае не должны пострадать качество
нашей жизни и безопасность, – отметил Борис Кузькин. – Мы стараемся дать нашим предпринимателям
правовую базу, чтобы они сами могли осуществлять мероприятия по надзору на своих
предприятиях. Регулярно проводим информационно-разъяснительную работу по соблюдению
предпринимательским сообществом санитарно-эпидемиологического законодательства и
законодательства в сфере защиты прав потребителей, повышению правовой грамотности
бизнеса и населения, развитию механизма открытости деятельности органов Роспотребнадзора.
В рамках публичных обсуждений участникам встречи были даны разъяснения новых
требований нормативных правовых актов. Также были рассмотрены типовые и массовые
нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства
и законодательства в сфере защиты прав потребителей и даны рекомендации, как следует
действовать в целях устранения, профилактики данных нарушений.
Видеоролик "Новая система госконтроля" (Открытое правительство)
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вчера, 18:15
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