​В Правительстве региона продолжают обсуждать правоприменительную практику контролирующих



органов в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной



деятельности». 13 июля состоялось ее публичное обсуждение с управлением Роспотребнадзора



по Ярославской области.



В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы по



надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Борис Кузькин,



председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, прокурор Ярославской



области Дмитрий Попов, надзорные органы, представители общественности и предприниматели.



– Мероприятие очень важное с точки зрения налаживания взаимоотношений между



бизнесом и контрольно-надзорными органами в регионе, – подчеркнул Дмитрий Степаненко.



– Главная цель – дать развитие бизнесу, избавить его от чрезмерных, мешающих работать



проверок. При этом нужно учитывать специфику предпринимательской деятельности. Контрольные



мероприятия не должны тормозить повседневную работу. К 2018 году число плановых



проверок необходимо сократить на 30 процентов. И не менее 90 процентов проверок



в будущем году должно проходить на объектах высоких категорий риска.



По данным управления Роспотребнадзора по Ярославской области, количество плановых



проверок организаций с 2015 по 2017 год уже сократилось более чем в полтора раза



– с 1432 до 886. В этом году наибольшее число проверок планируется провести в сфере



образования – 531 (59,93%).



Дмитрий Степаненко напомнил, что реформе контрольной и надзорной деятельности



был посвящен 5 июля видеоселектор под руководством председателя Правительства Российской



Федерации Дмитрия Медведева. Он обратил внимание на то, что деятельность контрольных



ведомств должна оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов



и красивым бумажным отчетам, а по реальным качественным изменениям к лучшему.



Борис Кузькин подчеркнул, что при проведении реформы необходимо сосредоточиться



на тех сферах, где угроза причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей,



является максимальной.



– Основное условие всей реформы: ни в коем случае не должны пострадать качество



нашей жизни и безопасность, – отметил Борис Кузькин. – Мы стараемся дать нашим предпринимателям



правовую базу, чтобы они сами могли осуществлять мероприятия по надзору на своих



предприятиях. Регулярно проводим информационно-разъяснительную работу по соблюдению



предпринимательским сообществом санитарно-эпидемиологического законодательства и



законодательства в сфере защиты прав потребителей, повышению правовой грамотности



бизнеса и населения, развитию механизма открытости деятельности органов Роспотребнадзора.



В рамках публичных обсуждений участникам встречи были даны разъяснения новых



требований нормативных правовых актов. Также были рассмотрены типовые и массовые



нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства



и законодательства в сфере защиты прав потребителей и даны рекомендации, как следует



действовать в целях устранения, профилактики данных нарушений.



Видеоролик "Новая система госконтроля" (Открытое правительство)​​