​В Правительстве региона продолжают обсуждать правоприменительную практику контролирующих

органов в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной

деятельности». 13 июля состоялось ее публичное обсуждение с управлением Роспотребнадзора

по Ярославской области.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Борис Кузькин,

председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, прокурор Ярославской

области Дмитрий Попов, надзорные органы, представители общественности и предприниматели.

– Мероприятие очень важное с точки зрения налаживания взаимоотношений между

бизнесом и контрольно-надзорными органами в регионе, – подчеркнул Дмитрий Степаненко.

– Главная цель – дать развитие бизнесу, избавить его от чрезмерных, мешающих работать

проверок. При этом нужно учитывать специфику предпринимательской деятельности. Контрольные

мероприятия не должны тормозить повседневную работу. К 2018 году число плановых

проверок необходимо сократить на 30 процентов. И не менее 90 процентов проверок

в будущем году должно проходить на объектах высоких категорий риска.

По данным управления Роспотребнадзора по Ярославской области, количество плановых

проверок организаций с 2015 по 2017 год уже сократилось более чем в полтора раза

– с 1432 до 886. В этом году наибольшее число проверок планируется провести в сфере

образования – 531 (59,93%).

Дмитрий Степаненко напомнил, что реформе контрольной и надзорной деятельности

был посвящен 5 июля видеоселектор под руководством председателя Правительства Российской

Федерации Дмитрия Медведева. Он обратил внимание на то, что деятельность контрольных

ведомств должна оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов

и красивым бумажным отчетам, а по реальным качественным изменениям к лучшему.

Борис Кузькин подчеркнул, что при проведении реформы необходимо сосредоточиться

на тех сферах, где угроза причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей,

является максимальной.

– Основное условие всей реформы: ни в коем случае не должны пострадать качество

нашей жизни и безопасность, – отметил Борис Кузькин. – Мы стараемся дать нашим предпринимателям

правовую базу, чтобы они сами могли осуществлять мероприятия по надзору на своих

предприятиях. Регулярно проводим информационно-разъяснительную работу по соблюдению

предпринимательским сообществом санитарно-эпидемиологического законодательства и

законодательства в сфере защиты прав потребителей, повышению правовой грамотности

бизнеса и населения, развитию механизма открытости деятельности органов Роспотребнадзора.

В рамках публичных обсуждений участникам встречи были даны разъяснения новых

требований нормативных правовых актов. Также были рассмотрены типовые и массовые

нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства

и законодательства в сфере защиты прав потребителей и даны рекомендации, как следует

действовать в целях устранения, профилактики данных нарушений.

Видеоролик "Новая система госконтроля" (Открытое правительство)​​

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