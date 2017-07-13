|В
регионе продолжается проведение выездных форумов «Ярославский
управдом», основная цель
которых – привлечь собственников к решению проблем жилищно-коммунального хозяйства.
13 июля мероприятие, организованное по инициативе врио губернатора Ярославской области
Дмитрия Миронова, состоялось в Некрасовском районе.
работе приняли участие директор департамента государственного жилищного надзора
Ярославской области Елена Скоробогатова, ее заместитель Олег Бойченко, заместители
директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области Александр Мартьянов и Марина Уткина, и. о. директора
регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Эдуард
Потапов.
Александр
Мартьянов рассказал собравшимся о ходе выполнения приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды»:
–
В Некрасовском районе первые шаги на пути к улучшению городской среды уже сделаны:
в программу попали восемь проектов, которые выбрали сами жители. Впереди масштабные
работы по благоустройству дворов. Все планы скорректированы с учетом пожеланий собственников.
Работы должны быть закончены до конца текущего года.
Обсудили
на форуме «Ярославский управдом» и проведение капремонта МКД. В 2017 году в Некрасовском
районе запланированы строительно-монтажные работы в пяти многоквартирных домах на
общую сумму 8,7 миллиона рублей.
–
Все работы ведутся в рамках утвержденного графика, – сообщил Эдуард Потапов. – Уже
есть и первые результаты. В рабочем поселке Бурмакино в доме №2 по улице Огородной
выполнен ремонт системы холодного водоснабжения. В следующем году планируется провести
работы в 11 многоквартирных домах на общую сумму 25,4 миллиона рублей.
Уже
по сложившейся традиции завершился форум интерактивной сессией вопросов и ответов.
Эксперты разъясняли жителям основы жилищного законодательства и алгоритмы действий
в конкретных ситуациях.
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