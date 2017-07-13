​В



регионе продолжается проведение выездных форумов «Ярославский



управдом», основная цель



которых – привлечь собственников к решению проблем жилищно-коммунального хозяйства.



13 июля мероприятие, организованное по инициативе врио губернатора Ярославской области



Дмитрия Миронова, состоялось в Некрасовском районе.



работе приняли участие директор департамента государственного жилищного надзора



Ярославской области Елена Скоробогатова, ее заместитель Олег Бойченко, заместители



директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования



тарифов Ярославской области Александр Мартьянов и Марина Уткина, и. о. директора



регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Эдуард



Потапов.



Александр



Мартьянов рассказал собравшимся о ходе выполнения приоритетного проекта «Формирование



современной городской среды»:



–



В Некрасовском районе первые шаги на пути к улучшению городской среды уже сделаны:



в программу попали восемь проектов, которые выбрали сами жители. Впереди масштабные



работы по благоустройству дворов. Все планы скорректированы с учетом пожеланий собственников.



Работы должны быть закончены до конца текущего года.



Обсудили



на форуме «Ярославский управдом» и проведение капремонта МКД. В 2017 году в Некрасовском



районе запланированы строительно-монтажные работы в пяти многоквартирных домах на



общую сумму 8,7 миллиона рублей.



–



Все работы ведутся в рамках утвержденного графика, – сообщил Эдуард Потапов. – Уже



есть и первые результаты. В рабочем поселке Бурмакино в доме №2 по улице Огородной



выполнен ремонт системы холодного водоснабжения. В следующем году планируется провести



работы в 11 многоквартирных домах на общую сумму 25,4 миллиона рублей.



Уже



по сложившейся традиции завершился форум интерактивной сессией вопросов и ответов.



Эксперты разъясняли жителям основы жилищного законодательства и алгоритмы действий



в конкретных ситуациях.