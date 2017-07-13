​В

регионе продолжается проведение выездных форумов «Ярославский

управдом», основная цель

которых – привлечь собственников к решению проблем жилищно-коммунального хозяйства.

13 июля мероприятие, организованное по инициативе врио губернатора Ярославской области

Дмитрия Миронова, состоялось в Некрасовском районе.

работе приняли участие директор департамента государственного жилищного надзора

Ярославской области Елена Скоробогатова, ее заместитель Олег Бойченко, заместители

директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования

тарифов Ярославской области Александр Мартьянов и Марина Уткина, и. о. директора

регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Эдуард

Потапов.

Александр

Мартьянов рассказал собравшимся о ходе выполнения приоритетного проекта «Формирование

современной городской среды»:



В Некрасовском районе первые шаги на пути к улучшению городской среды уже сделаны:

в программу попали восемь проектов, которые выбрали сами жители. Впереди масштабные

работы по благоустройству дворов. Все планы скорректированы с учетом пожеланий собственников.

Работы должны быть закончены до конца текущего года.

Обсудили

на форуме «Ярославский управдом» и проведение капремонта МКД. В 2017 году в Некрасовском

районе запланированы строительно-монтажные работы в пяти многоквартирных домах на

общую сумму 8,7 миллиона рублей.



Все работы ведутся в рамках утвержденного графика, – сообщил Эдуард Потапов. – Уже

есть и первые результаты. В рабочем поселке Бурмакино в доме №2 по улице Огородной

выполнен ремонт системы холодного водоснабжения. В следующем году планируется провести

работы в 11 многоквартирных домах на общую сумму 25,4 миллиона рублей.

Уже

по сложившейся традиции завершился форум интерактивной сессией вопросов и ответов.

Эксперты разъясняли жителям основы жилищного законодательства и алгоритмы действий

в конкретных ситуациях. 

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