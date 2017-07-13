​В национальном парке «Плещеево озеро» открылся XXI Всероссийский слет

юных краеведов. Участие в нем принимают более 200 ребят от 12 до 17 лет из 13 регионов

страны: историки, географы, этнографы, туристы и экологи.

Слет организован в рамках Года экологии и Года особо охраняемых при​родных

территорий, чтобы обобщить и распространить передовой педагогический опыт и выявить

лучшие детские объединения краеведов-туристов Российской Федерации.

– Желаю удачи всем участникам слета, ставшего уже традиционным, – приветствовал

школьников заместитель директора Федерального центра детско-юношеского туризма и

краеведения Владимир Омельченко. – Пусть эти дни станут интересными и насыщенными

событиями для всех, кто интересуется краеведением, историей нашей Родины – России.

В программе слета – творческое представление команд, полевая исследовательская

конференция по четырем направлениям: «Историческое краеведение», «Военно-историческое

краеведение», «Культура и фольклор родного края», «Экологический туризм». Для участников

команд гуманитарного профиля предлагаются задания по разработке историко-краеведческой

экскурсии и описанию краеведческого объекта, решение тестов. Юные экологи занимаются

разработкой экологической тропы, описанием биоценоза лесного массива, проведением

биологического мини-исследования.

Также всем участникам слета предстоит продемонстрировать туристские

умения и навыки при прохождении контрольного маршрута, проявить способности в конкурсах

под названием «Туристские навыки и быт», «Представление и описание народной игры»,

«Представление народной кухни», «Природа и фантазия», «Город мастеров», «Спортивное

ориентирование», в конкурсах краеведческих газет, экологических плакатов и фотографий.

Впервые в 2017 году в рамках слета пройдет специальный конкурс всероссийской

общественной организации «Русское географическое общество», по итогам которого команда,

одержавшая победу, будет награждена дипломами и памятными призами.

XXI Всероссийский слет юных краеведов продлится до 18 июля.

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