​В национальном парке «Плещеево озеро» открылся XXI Всероссийский слет



юных краеведов. Участие в нем принимают более 200 ребят от 12 до 17 лет из 13 регионов



страны: историки, географы, этнографы, туристы и экологи.



Слет организован в рамках Года экологии и Года особо охраняемых при​родных



территорий, чтобы обобщить и распространить передовой педагогический опыт и выявить



лучшие детские объединения краеведов-туристов Российской Федерации.



– Желаю удачи всем участникам слета, ставшего уже традиционным, – приветствовал



школьников заместитель директора Федерального центра детско-юношеского туризма и



краеведения Владимир Омельченко. – Пусть эти дни станут интересными и насыщенными



событиями для всех, кто интересуется краеведением, историей нашей Родины – России.



В программе слета – творческое представление команд, полевая исследовательская



конференция по четырем направлениям: «Историческое краеведение», «Военно-историческое



краеведение», «Культура и фольклор родного края», «Экологический туризм». Для участников



команд гуманитарного профиля предлагаются задания по разработке историко-краеведческой



экскурсии и описанию краеведческого объекта, решение тестов. Юные экологи занимаются



разработкой экологической тропы, описанием биоценоза лесного массива, проведением



биологического мини-исследования.



Также всем участникам слета предстоит продемонстрировать туристские



умения и навыки при прохождении контрольного маршрута, проявить способности в конкурсах



под названием «Туристские навыки и быт», «Представление и описание народной игры»,



«Представление народной кухни», «Природа и фантазия», «Город мастеров», «Спортивное



ориентирование», в конкурсах краеведческих газет, экологических плакатов и фотографий.



Впервые в 2017 году в рамках слета пройдет специальный конкурс всероссийской



общественной организации «Русское географическое общество», по итогам которого команда,



одержавшая победу, будет награждена дипломами и памятными призами.



XXI Всероссийский слет юных краеведов продлится до 18 июля.