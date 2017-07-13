|В национальном парке «Плещеево озеро» открылся XXI Всероссийский слет
юных краеведов. Участие в нем принимают более 200 ребят от 12 до 17 лет из 13 регионов
страны: историки, географы, этнографы, туристы и экологи.
Слет организован в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий, чтобы обобщить и распространить передовой педагогический опыт и выявить
лучшие детские объединения краеведов-туристов Российской Федерации.
– Желаю удачи всем участникам слета, ставшего уже традиционным, – приветствовал
школьников заместитель директора Федерального центра детско-юношеского туризма и
краеведения Владимир Омельченко. – Пусть эти дни станут интересными и насыщенными
событиями для всех, кто интересуется краеведением, историей нашей Родины – России.
В программе слета – творческое представление команд, полевая исследовательская
конференция по четырем направлениям: «Историческое краеведение», «Военно-историческое
краеведение», «Культура и фольклор родного края», «Экологический туризм». Для участников
команд гуманитарного профиля предлагаются задания по разработке историко-краеведческой
экскурсии и описанию краеведческого объекта, решение тестов. Юные экологи занимаются
разработкой экологической тропы, описанием биоценоза лесного массива, проведением
биологического мини-исследования.
Также всем участникам слета предстоит продемонстрировать туристские
умения и навыки при прохождении контрольного маршрута, проявить способности в конкурсах
под названием «Туристские навыки и быт», «Представление и описание народной игры»,
«Представление народной кухни», «Природа и фантазия», «Город мастеров», «Спортивное
ориентирование», в конкурсах краеведческих газет, экологических плакатов и фотографий.
Впервые в 2017 году в рамках слета пройдет специальный конкурс всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество», по итогам которого команда,
одержавшая победу, будет награждена дипломами и памятными призами.
XXI Всероссийский слет юных краеведов продлится до 18 июля.
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