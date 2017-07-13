​Два месяца жители Троицкой Слободы Переславского района не могли решить проблему



подтопления своих домов и огородов, возникшую из-за прорыва трубы. Но сразу после



обращения в общественную приемную губернатора области ситуация разрешилась. Из Ярославля



была вызвана аварийная бригада, которая устранила неполадки.



– Куда мы только ни звонили – везде одни обещания. А вода все текла и текла,



– рассказывают местные жители. – Но стоило только обратиться в приемную Дмитрия



Миронова, и вопрос был решен. Мы очень благодарны главе региона.



Напомним, в июне Дмитрий Миронов сообщил о расширении спектра задач общественных



приемных Правительства области. На новом этапе они получили статус общественных



приемных губернатора и перешли от консультативной деятельности по оказанию



юридической помощи к практической работе с реальными проблемами и обращениями граждан.



– По инструкции, получив от гражданина заявление на имя губернатора, я должен



в тот же день отправить сканированную копию обращения на почту Правительства региона,



– отметил руководитель общественной приемной губернатора Ярославской области в Переславле-Залесском



и Переславском муниципальном районе Петр Устюков. – Это я и сделал 26 июня, а 27-го на месте уже



работали специалисты из Ярославля. Они установили заглушку, и подтопление территории



прекратилось.



Однако состояние труб в Троицкой Слободе далеко от идеального. 13 июля после



проливных дождей возникли новые протечки. По просьбе жителей Петр Устюков выехал



на место. Он взял вопрос на контроль. Органы местного самоуправления проведут комплексный



анализ и выработают пути решения проблемы.