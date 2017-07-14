​В Ярославской области



завершил свою работу ХII международный кинофестиваль «В кругу семьи». За



время его работы с 8 июля на разных киноплощадках региона было



показано 18 фильмов из 14 стран.



В номинации «Лучший



фильм» детского конкурса победила картина «Клан Боскампи» (Нидерланды),



режиссер Арне Тонен. Лучшей режиссерской работой детское жюри признало «Частное



пионерское-3», российскую ленту Александра Карпиловского. В номинации «Лучшая



детская роль» победила Мира Форсел, сыгравшая в шведском фильме «Вверх к



небу!». А приз зрительских симпатий был единогласно отдан немецкой картине



«Спасти Раффи!».



В основной программе



сразу в двух номинациях победила испанская картина «Лето-1993», получившая



награды за лучшую режиссуру и операторскую работу. Лучшая женская роль – Габия



Яраминайте в литовско-румынском фильме «Навеки вместе». За лучшую мужскую роль



награжден итальянец Луиджи Федель, фильм «Пиума». Специальный приз жюри – Лайя



Артигас за роль в фильме «Лето-1993».



Зрительские симпатии



отданы в этом году фильму «Добро пожаловать в Германию». Гран-при фестиваля «В



кругу семьи» получила итальянская картина «Пиума» режиссера Райана Джонсона.



Деловая программа



фестиваля объединила 6 круглых столов. В течение 4 дней психологи, учителя,



руководители департаментов города и области, социальных служб, представители



НКО обсуждали важные, остро стоящие перед обществом вопросы.



Также в рамках



фестиваля прошла презентация нового московского совместного кинотеатрального



проекта Александра Ковтунца и Германа Сидакова «Кино – Театр».



Большая культурная



программа была организована не только в Ярославле. Творческие вечера в Угличе,



Рыбинске, Мышкине, Переславле-Залесском, Данилове, Ростове, Некрасовском



провели Владимир Стеклов, Ольга Кабо, Нина Шацкая, Олег Акулич.



За время кинофестиваля



Ярославль также посетили Федор Добронравов, Станислав Любшин, Владимир



Вдовиченков, Елена Лядова, Ирина Старшенбаум, Георгий Дронов, Агния



Дитковските, Ольга Будина, Михаил Башкатов, Роман Мадянов, Филипп Рейнхардт и



многие другие российский звезды театра и кино.



Напомним, что



кинофестиваль «В кругу семьи» проходил по инициативе главы региона Дмитрия



Миронов, поддержке государственной корпорации «Ростех», Министерства



культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и мэрии



Ярославля.