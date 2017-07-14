|Специалисты транспортного
комплекса Москвы посетили Ярославль, чтобы вместе с коллегами из региона провести
комплексный анализ достижений и проблем. Работа в данном направлении организована
в рамках договоренностей главы региона Дмитрия Миронова и мэра столицы Сергея Собянина
на Петербургском международном экономическом форуме.
– В течение двух дней ярославские
и московские специалисты анализировали местный опыт, – рассказал исполняющий обязанности
директора департамента транспорта области Евгений Моисеев. – Цель – понять проблематику
по отраслям, чтобы наметить общий путь. Обмен опытом открывает большие перспективы
и поможет региону по-новому решить часть вопросов транспортной сферы.
14 июля делегация, в которую
вошли представители департамента транспорта и МосгортрансНИИпроекта, оценила автоматизированную
систему управления дорожным движением.
– Мы с коллегами посмотрели,
как в Ярославле и в области развивается транспортная инфраструктура, – рассказал
руководитель рабочей группы транспортного комплекса города Москвы, директор МосгортрансНИИпроекта
Александр Поляков. – Главная цель нашего визита – помочь сделать передвижение по
региону удобным, комфортным и экологичным. В Ярославле ежегодно возрастает количество
автолюбителей, поэтому в первую очередь обсуждали то, как избежать больших пробок
и как развивать общественный транспорт. Обменялись опытом, идеями. Надеюсь, что
совсем скоро горожане смогут почувствовать эффект от тех нововведений, которые были
нами предложены.
Все замечания и предложения
московских коллег будут учтены при разработке транспортной стратегии региона. Планируются
создание информативной городской навигации, оптимизация системы движения общественного
транспорта, корректировка размещения светофорных объектов, камер фото- и видеофиксации
и много другое.
Справка
ГУП «МосгортрансНИИпроект»
– крупнейший научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта
в России, 70 лет создающий транспортную инфраструктуру Москвы, других городов страны
и еще 16 стран мира.
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