​Специалисты транспортного



комплекса Москвы посетили Ярославль, чтобы вместе с коллегами из региона провести



комплексный анализ достижений и проблем. Работа в данном направлении организована



в рамках договоренностей главы региона Дмитрия Миронова и мэра столицы Сергея Собянина



на Петербургском международном экономическом форуме.



– В течение двух дней ярославские



и московские специалисты анализировали местный опыт, – рассказал исполняющий обязанности



директора департамента транспорта области Евгений Моисеев. – Цель – понять проблематику



по отраслям, чтобы наметить общий путь. Обмен опытом открывает большие перспективы



и поможет региону по-новому решить часть вопросов транспортной сферы.



14 июля делегация, в которую



вошли представители департамента транспорта и МосгортрансНИИпроекта, оценила автоматизированную



систему управления дорожным движением.



– Мы с коллегами посмотрели,



как в Ярославле и в области развивается транспортная инфраструктура, – рассказал



руководитель рабочей группы транспортного комплекса города Москвы, директор МосгортрансНИИпроекта



Александр Поляков. – Главная цель нашего визита – помочь сделать передвижение по



региону удобным, комфортным и экологичным. В Ярославле ежегодно возрастает количество



автолюбителей, поэтому в первую очередь обсуждали то, как избежать больших пробок



и как развивать общественный транспорт. Обменялись опытом, идеями. Надеюсь, что



совсем скоро горожане смогут почувствовать эффект от тех нововведений, которые были



нами предложены.



Все замечания и предложения



московских коллег будут учтены при разработке транспортной стратегии региона. Планируются



создание информативной городской навигации, оптимизация системы движения общественного



транспорта, корректировка размещения светофорных объектов, камер фото- и видеофиксации



и много другое.



Справка



ГУП «МосгортрансНИИпроект»



– крупнейший научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта



в России, 70 лет создающий транспортную инфраструктуру Москвы, других городов страны



и еще 16 стран мира.