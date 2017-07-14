​Специалисты транспортного

комплекса Москвы посетили Ярославль, чтобы вместе с коллегами из региона провести

комплексный анализ достижений и проблем. Работа в данном направлении организована

в рамках договоренностей главы региона Дмитрия Миронова и мэра столицы Сергея Собянина

на Петербургском международном экономическом форуме.

– В течение двух дней ярославские

и московские специалисты анализировали местный опыт, – рассказал исполняющий обязанности

директора департамента транспорта области Евгений Моисеев. – Цель – понять проблематику

по отраслям, чтобы наметить общий путь. Обмен опытом открывает большие перспективы

и поможет региону по-новому решить часть вопросов транспортной сферы.

14 июля делегация, в которую

вошли представители департамента транспорта и МосгортрансНИИпроекта, оценила автоматизированную

систему управления дорожным движением.

– Мы с коллегами посмотрели,

как в Ярославле и в области развивается транспортная инфраструктура, – рассказал

руководитель рабочей группы транспортного комплекса города Москвы, директор МосгортрансНИИпроекта

Александр Поляков. – Главная цель нашего визита – помочь сделать передвижение по

региону удобным, комфортным и экологичным. В Ярославле ежегодно возрастает количество

автолюбителей, поэтому в первую очередь обсуждали то, как избежать больших пробок

и как развивать общественный транспорт. Обменялись опытом, идеями. Надеюсь, что

совсем скоро горожане смогут почувствовать эффект от тех нововведений, которые были

нами предложены.

Все замечания и предложения

московских коллег будут учтены при разработке транспортной стратегии региона. Планируются

создание информативной городской навигации, оптимизация системы движения общественного

транспорта, корректировка размещения светофорных объектов, камер фото- и видеофиксации

и много другое.

Справка

ГУП «МосгортрансНИИпроект»

– крупнейший научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта

в России, 70 лет создающий транспортную инфраструктуру Москвы, других городов страны

и еще 16 стран мира.

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