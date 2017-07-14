​В рамках губернаторского



социального проекта «На высокой волне» пенсионеры и студенты 14 июля могут бесплатно



посетить показ художественного фильма «Русский ковчег» режиссера Александра Сокурова



(Германия, 2002). Он начнется в Ярославском музее-заповеднике в 21.30.



– Со 2 июля каждую пятницу



мы проводим мероприятия проекта «Кинолето 2.0. 100 лет русской революции на экране»,



– рассказала заведующая отделом информации музея Мирослава Стецюк. – Благодаря губернаторской



инициативе «На высокой волне» для пенсионеров и студентов эти показы совершенно



бесплатны.



В летнюю кинопрограмму включено



двенадцать фильмов разных лет, созданных ведущими мастерами отечественного кинематографа,



такими как Сергей Эйзенштейн, Владимир Бортко, Геннадий Полока, Никита Михалков,



Александр Сокуров. Все картины – о революции 1917 года.



Программа проекта «Кинолето



2.0. 100 лет русской революции на экране»: http://www.yarmp.yar.ru/muzejny-j-proekt-kinoleto-2-0/.