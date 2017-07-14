|В рамках губернаторского
социального проекта «На высокой волне» пенсионеры и студенты 14 июля могут бесплатно
посетить показ художественного фильма «Русский ковчег» режиссера Александра Сокурова
(Германия, 2002). Он начнется в Ярославском музее-заповеднике в 21.30.
– Со 2 июля каждую пятницу
мы проводим мероприятия проекта «Кинолето 2.0. 100 лет русской революции на экране»,
– рассказала заведующая отделом информации музея Мирослава Стецюк. – Благодаря губернаторской
инициативе «На высокой волне» для пенсионеров и студентов эти показы совершенно
бесплатны.
В летнюю кинопрограмму включено
двенадцать фильмов разных лет, созданных ведущими мастерами отечественного кинематографа,
такими как Сергей Эйзенштейн, Владимир Бортко, Геннадий Полока, Никита Михалков,
Александр Сокуров. Все картины – о революции 1917 года.
Программа проекта «Кинолето
2.0. 100 лет русской революции на экране»: http://www.yarmp.yar.ru/muzejny-j-proekt-kinoleto-2-0/.
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