​В Ярославль с рабочим визитом приехал член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко. 14 июля он встретился с представителями региональных отделений политических партий и общественного совета при областной избирательной комиссии. Обсуждали подготовку к дополнительным выборам 16 июля, а также к единому дню голосования 10 сентября.



– Ярославская область – это единственный российский регион, где уже закончилась регистрация кандидатов на выборы губернатора 10 сентября, а таких субъектов Федерации 16, – сказал Евгений Шевченко. – Отмечу, что в ЦИК не поступало ни одной жалобы о каких-либо неправомочных действиях, и мы можем констатировать, что процедуры выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы региона прошли прозрачно.



10 сентября в Ярославской области также пройдут выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований: в Ярославле, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Ростовском, Тутаевском, Угличском, Ярославском и Любимском районах. В единый день голосования на избирательных участках применят современные технологии, которые впервые будут использованы на дополнительных выборах в Ярославле 16 июля. В этот день жители Ленинского района (одномандатный округ №9) выберут депутата областной Думы шестого созыва.



– Мы достаточно серьезно обсуждали вопрос использования новых технических средств на допвыборах с врио губернатора Дмитрием Мироновым в конце мая, – отметил Евгений Шевченко. – Была получена поддержка, чтобы сделать максимально прозрачными и легитимными выборы 10 сентября. В итоге знакомиться с передовым опытом ярославских коллег в воскресенье приедут из 26 регионов. Это практически все федеральные округа, за исключением Дальневосточного.



Как сообщил руководитель областной избирательной комиссии Олег Захаров, на избирательных участках практически все готово к проведению выборов. Протестированы КОИБы, идут наладка систем видеонаблюдения и установка программного обеспечения. Сегодня московские специалисты провели семинар для членов ТИКов Ленинского района Ярославля. На практическом занятии обучали технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».