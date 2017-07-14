​14 июля специалисты регионального фонда содействия капремонту многоквартирных домов Ярославской области провели для подрядчиков мастер-класс по ремонту кровли в непогоду. Учебной площадкой стала крыша пятиэтажки на улице Панина в Ярославле.



Первая задача рабочих, вышедших на объект, – сооружение защитного купола, который не позволит допустить протечки в квартирах, если во время ремонта кровли выпадут осадки. Собравшимся была продемонстрирована технология его сооружения.



На занятии присутствовали представители всех подрядных организаций, с которыми сотрудничает региональный фонд.



– Всего в этом году ремонтируется 660 домов, и 70 процентов работ – именно на крышах, – рассказал и. о. директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Эдуард Потапов. – Общая сумма финансирования – почти миллиард рублей. Для сравнения: за три предыдущих года фондом было выполнено работ всех видов на сумму порядка 1,2 миллиарда рублей. Мы видим, как темпы растут, и обязаны обеспечить высокое качество ремонта.



Также на занятии выступил независимый эксперт одного из проектных институтов города. Он дал строителям свои рекомендации по монтажу защитных конструкций.