​В Переславском районе состоялось официальное открытие 16-го фестиваля воздухоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России». В этом году фестиваль посвящен 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо», и объединяет два красивых древних русских города: Переславль-Залесский и Ростов Великий.



- Фестиваль воздухоплавателей Ярославской области является одним из самых ожидаемых мероприятий, как для жителей области, так и для туристов, - сказала на открытии фестиваля Юлия Рыбакова, - С каждым годом растет количество желающих подняться в небо и увидеть с высоты птичьего полета красоту Ярославского края. Важно, чтобы этот фестиваль развивался. Увеличение количества аэростатов позволит расширить пропускную возможность фестиваля, привлечет туристов.



Всего в фестивале принимают участие более 15 пилотов тепловых аэростатов из России, Польши, Германии. В конкурсной программе запланированы восемь полетов, на одном из которых состоится розыгрыш кубка «Золотого кольца». Среди участников - пилоты из Переславля, Ростова, Москвы, Долгопрудного, Уфы, Белгорода и Сыктывкара.



- Знаковый, красивый праздник, который с нетерпением ждут все переславцы и гости нашего города, - так приветствовал на открытии всех участников фестиваля врио мэра г.Переславль- Залесский Владимир Волков, - В целях продвижения фестиваля, совместно с департаментом туризма Ярославской области нам важно привлечь к участию и другие Федерации воздухоплавания, чем мы и занимаемся.



В субботу, 15 числа, в г.Переславле- Залесском в рамках фестиваля пройдет туристический праздник, объединяющий всех поклонников воздухоплавания, – «Воздушная фиеста». А вечером жители и гости города смогут полюбоваться полетом тепловых аэростатов и шоу «Ночное свечение аэростатов».