|14 июля в Ростовском кремле открылся IV фестиваль «Ростовская финифть». В церемонии открытия приняли участие директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова, глава Ростовского муниципального района Алексей Константинов, руководство и сотрудники фабрики «Ростовская финифть».
- В линейке ярославских «крафтов» ростовская финифть занимает почетное место. Это очень сильный бренд территории, теплый и красивый, - отметила в своем приветственном слове Юлия Рыбакова. – Финифть может стать базовым промыслом для создания новых турпродуктов. Люди сегодня едут за впечатлениями, а изделия ростовских мастеров дарят массу эмоций.
Первый фестивальный день открылся ярмаркой современной массовой финифти и горячей эмали. Днем на празднике развернулась детская программа. Арт-студия музея «Зеленая полоса» предлагала всем желающим попробовать себя в росписи финифти. Подарком участникам был собственноручно изготовленный красочный кулон. Вечером на открытии фестиваля гостям представили выставки «К 100-летию фабрики "Ростовская финифть» и «Современные горячие эмали». Также в рамках церемонии состоялось чествование заслуженных сотрудников фабрики финифти и главных художников.
Несмотря на высокий интерес к фестивалю со стороны горожан и гостей Ростова Великого, руководство музея планирует уже в следующем году расширить масштаб праздника, предлагая его участникам новые впечатления.
- В следующем году мы масштабируем фестиваль, предложив представить наравне с финифтью другие народные промыслы страны, - рассказала директор музея «Ростовский кремль» Наталия Каровская.
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