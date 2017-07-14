​15 июля в Переславском районе рядом с Плещеевым озером открылся палаточный лагерь молодежного форума «Александрова гора». Участие в нем принимают студенты юридических специальностей крупных вузов страны, а также семинаристы – по приглашениям региональных епархий.



Собравшихся приветствовал первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин.



– Для всех нас важно, что Россия – великая страна, – сказал он. – Величие страны определяется не просторами, не богатством недр, а прежде всего историей и трудами тех, кто живет сейчас на этой земле. Восемь столетий назад на этой земле вел страну Александр Невский. Теперь наше будущее в ваших руках.



Александрова гора – это место, где родился и вырос благоверный великий князь Александр Невский. Уже второй год подряд здесь на несколько летних дней молодежь со всей России разбивает палаточный лагерь, слушает лекции о русской государственности, учится народным песням и промыслам – работе по коже, со стеклом, бисероплетению.



21 июля в рамках форума «Александрова гора» пройдет одноименный фестиваль русской культуры и истории, который завершится 23-го. Финальную точку поставит реконструкция Невской битвы, участие в которой примут исторические клубы со всей европейской России, из Крыма и Белоруссии.