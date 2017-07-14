​16 июля в Ярославле проходят дополнительные выборы депутата Ярославской областной Думы. В 8.00 в Ленинском районе города (одномандатный округ №9) начали работу 32 участковые избирательные комиссии.



В день голосования с рабочим визитом в регионе находятся секретарь ЦИК России Майя Гришина, другие представители Центризбиркома и сотрудники избирательных комиссий 25 субъектов России. Вместе они посетят участковые избирательные комиссии Ленинского района.



– По данным на 1 января 2017 года, на территории одномандатного округа №9 зарегистрировано чуть более 40 тысяч избирателей, – отметил председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров. – В этих выборах участвует 4 кандидата, они представляют основные парламентские партии. Никаких жалоб не зарегистрировано. И мы полагаем, что это отражает спокойный ход избирательной кампании.



23 участка из числа задействованных в день голосования оснащены системой видеонаблюдения и автоматическими комплексами обработки избирательных бюллетеней. Присоставлении итогового протокола на каждом участке будет использована технология QR-кода, также применено программное обеспечение «АРМ УИК».



– Технология «АРМ УИК» (автоматическое рабочее место)применяется в экспериментальном порядке. Впервые будет опробована на территории целого избирательного округа навыборах в законодательный орган субъекта Федерации, – отметил Олег Захаров.



Дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу №9 проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий одного из депутатов.