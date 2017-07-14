​16 июля ход голосования на дополнительных выборах в Ярославскую областную Думу по 9-му округу контролируют разные категории наблюдателей.



– В выборах принимают участие четыре кандидата от разных политических партий. Соответственно, на каждом участке возможны два наблюдателя от кандидата и два от партии, – сообщил председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров. – Кроме того, у нас аккредитованы СМИ – печатные, электронные. Их сотрудники тоже вправе прийти на участок в процессе голосования и присутствовать при подсчете голосов.



Еще одна категория наблюдателей – представители общественности. При региональной Общественной палате создана рабочая группа по мониторингу. Ее члены в день выборов тоже посетят участковые избирательные комиссии. В случае возникновения спорных ситуаций или каких-либо нарушений они дадут свою независимую оценку.



За выборами в Ярославле кроме ярославских общественников будут наблюдать представители ассоциации «Голос» и организации «Российский фонд свободных выборов», а также представители Cовета по правам человека при Президенте Российской Федерации и Общественной Палаты РФ.​