​На стадионе «Спартаковец» в центре Ярославля  начались монтажные работы  по подготовке чаши стадиона к проведению  регионального  этапа  чемпионата России по пляжному волейболу.

С утра на территорию стадиона работает специальная техника. КАМАЗами  завозится  речной песок, который  засыпается  и утрамбовывается в  изготовленный  короб. Сверху песка будет укладываться дренажный слой. По словам организаторов соревнований во вторник  на стадионе  начнется монтаж волейбольной площадки, ограждений и рекламных щитов.

- Согласно техническим требованиям, слой  песка  должен составлять  около 40 сантиметров, - рассказал о технологии подготовки площадки генеральный менеджер волейбольного клуба «Ярославич» Олег Устинов. - Песок  наш местный, ярославский.  Федерация проводила его пробы, получено  положительное заключение.  Саму  площадку  после окончания соревнований демонтируют. Но  конструкция песочницы легко разбирается и собирается. Так что, впоследствии можно будет сделать турнир постоянным, проводить турниры по пляжному футболу, регби, пляжному теннису.

Напомним, что соревнования пройдут с ​20 по 23 июля. В них  примут участие 40 сильнейших команд страны из Ростов-на-Дону, Волгограда, Москвы, Калуги, Краснодарского края, Тулы и других городов. Регион выбран местом проведения соревнований по предложению врио губернатора Дмитрия Миронова.

- Будут все спортсмены, которые участвуют в чемпионате России. Буду игроки, которые участвовали в Олимпийских играх в Рио, например Дмитрий Барсук. Будут и участники, и победители первенств мира и Европы. И молодые, и более взрослые игроки. Будет очень интересно, – сообщил Олег Устинов.

Пляжный волейбол является одним из самых ярких видов олимпийской программы. На площадке в составе одной команды всего два человека – каждый в любой расстановке может стать связующим, нападающим, блокирующим и принимающим.

В Ярославле свое мастерство продемонстрируют более 100 спортсменов. На участие в соревнованиях заявлены как мужские, так и женские команды. Кроме того, приедут игроки юношеских Олимпийских игр.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
14:30
29 просмотров
2017.07.16 Избирательные участки в Ярославле оснащены камерами видеонаблюдения
2017.07.16 Майя Гришина, секретарь ЦИК России: «Выборы в Ярославле проходят под серьезным общественным контролем»
2017.07.16 Майя Гришина, секретарь ЦИК России: "Выборы в Ярославле проходят под серьезным общественным контролем"
2017.07.16 Директор российского фонда свободных выборов положительно оценил процедуру проведения довыборов в Ярославле
2017.07.16 Независимые эксперты из Москвы и ярославские наблюдатели работают на избирательных участках в Ярославле