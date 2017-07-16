​На стадионе «Спартаковец» в центре Ярославля начались монтажные работы по подготовке чаши стадиона к проведению регионального этапа чемпионата России по пляжному волейболу.



С утра на территорию стадиона работает специальная техника. КАМАЗами завозится речной песок, который засыпается и утрамбовывается в изготовленный короб. Сверху песка будет укладываться дренажный слой. По словам организаторов соревнований во вторник на стадионе начнется монтаж волейбольной площадки, ограждений и рекламных щитов.



- Согласно техническим требованиям, слой песка должен составлять около 40 сантиметров, - рассказал о технологии подготовки площадки генеральный менеджер волейбольного клуба «Ярославич» Олег Устинов. - Песок наш местный, ярославский. Федерация проводила его пробы, получено положительное заключение. Саму площадку после окончания соревнований демонтируют. Но конструкция песочницы легко разбирается и собирается. Так что, впоследствии можно будет сделать турнир постоянным, проводить турниры по пляжному футболу, регби, пляжному теннису.



Напомним, что соревнования пройдут с ​20 по 23 июля. В них примут участие 40 сильнейших команд страны из Ростов-на-Дону, Волгограда, Москвы, Калуги, Краснодарского края, Тулы и других городов. Регион выбран местом проведения соревнований по предложению врио губернатора Дмитрия Миронова.



- Будут все спортсмены, которые участвуют в чемпионате России. Буду игроки, которые участвовали в Олимпийских играх в Рио, например Дмитрий Барсук. Будут и участники, и победители первенств мира и Европы. И молодые, и более взрослые игроки. Будет очень интересно, – сообщил Олег Устинов.



Пляжный волейбол является одним из самых ярких видов олимпийской программы. На площадке в составе одной команды всего два человека – каждый в любой расстановке может стать связующим, нападающим, блокирующим и принимающим.



В Ярославле свое мастерство продемонстрируют более 100 спортсменов. На участие в соревнованиях заявлены как мужские, так и женские команды. Кроме того, приедут игроки юношеских Олимпийских игр.