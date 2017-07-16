​Члены Центральной избирательной комиссии России, независимые эксперты из Москвы, представители общественных организаций продолжают следить за ходом голосования на  дополнительных  выборах  по одномандатному избирательному округу №9 в облдуму.

В первой половине дня участки № 173 и 174, расположенные в ДК Добрынина посетили член ЦИК России Евгений  Шевченко и директор Российского фонда свободных выборов Роман Смирнов. На месте они оценили готовность участков, пообщались с членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями и избирателями.

Оба участка оснащены системой видеонаблюдения, автоматическими комплексами обработки избирательных бюллетеней, а также системами с использованием технологий  QR-кода и «АРМ УИК».

- Важно, что Центральная избирательная комиссия предложила, а руководство  Ярославской области поддержало идею  провести на базе этих выборов эксперимент с теми техническими новинками, которые есть в нашей избирательной системе, – отметил член  ЦИК Евгений Шевченко. - Например, новшеством для избирательной системы сегодня является технология «АРМ УИК». Это автоматизированное  рабочее место для члена участковой избирательной комиссии. Так, изготавливая  протокол с QR-кодом,  мы  избегаем  ошибок в работе участковых избирательных комиссий,  даем  возможность наблюдателю оперативно получать протокол, скачивать его данные с помощью QR-ридера  для отправки  кандидату, партии и т.д.  Код этот уникальный, для каждого уровня выборов, для каждой участковой избирательной комиссии, и подделать его невозможно. Поэтому еще раз спасибо руководству Ярославской области, что поддержали эту инициативу ЦИК.

Своим  мнением  о ходе голосования, и о том, как подготовлены избирательные участки,  поделился во время общения с членами участковых избирательных комиссий и директор Российского фонда свободных выборов Роман Смирнов.

- Первое впечатление от  выборов – самое положительное. Очень надеюсь, что все технические  новшества  проявят себя хорошо. Каждое нововведение – что «АРМ УИК», что QR-код, - это большой шаг вперед. Они улучшают ту самую вещь, к которой было больше всего претензий. Это повышение прозрачности выборов, повышение оперативности и доставки информации в территориальные избирательные комиссии, непосредственно в государственную  автоматизированную систему Гас-выборы.

Также Роман Смирнов обратил внимание, что многие избирательные участки оснащены пандусами и специальной системой подъемников для избирателей с ограниченными возможностями. Это дает возможность проявить свою гражданскую позицию каждому избирателю.

- На некоторых участках присутствует замечательная система, чтобы инвалиды, люди с ограниченными возможностями могли подняться на второй этаж.  Люди, которые хотят проголосовать,  используют эту возможность, -  сказал Роман Смирнов. - Сейчас мы пообщались с одним из старейших наблюдателей в Ярославской области, которая несмотря на серьезный возраст и большой жизненный опыт, является не просто избирателем, но еще и наблюдателем. Такие люди с активной жизненной позицией и олицетворяют избирательный процесс. И сейчас  мы видим, что  с одной стороны приходят люди с большим жизненным опытом и осуществляют наблюдение, с другой стороны избирательная комиссия постоянно экспериментирует и вводит те технологии, которые повышают прозрачность.  Мне,  как директору  Российского фонда свободных выборов это особенно важно. Мы  на  выборах  общаемся с различными наблюдателями, например, с членами движения «Голос». Люди нередко жалуются,  что часто бывает  затруднен доступ к информации. Технические новинки, безусловно, повысят прозрачность процесса.  Безусловно, это огромный шаг вперед на пути к совершенствованию избирательного законодательства, повышению прозрачности, легитимности и конкурентности выборов.

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