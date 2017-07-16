​Члены Центральной избирательной комиссии России, независимые эксперты из Москвы, представители общественных организаций продолжают следить за ходом голосования на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №9 в облдуму.



В первой половине дня участки № 173 и 174, расположенные в ДК Добрынина посетили член ЦИК России Евгений Шевченко и директор Российского фонда свободных выборов Роман Смирнов. На месте они оценили готовность участков, пообщались с членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями и избирателями.



Оба участка оснащены системой видеонаблюдения, автоматическими комплексами обработки избирательных бюллетеней, а также системами с использованием технологий QR-кода и «АРМ УИК».



- Важно, что Центральная избирательная комиссия предложила, а руководство Ярославской области поддержало идею провести на базе этих выборов эксперимент с теми техническими новинками, которые есть в нашей избирательной системе, – отметил член ЦИК Евгений Шевченко. - Например, новшеством для избирательной системы сегодня является технология «АРМ УИК». Это автоматизированное рабочее место для члена участковой избирательной комиссии. Так, изготавливая протокол с QR-кодом, мы избегаем ошибок в работе участковых избирательных комиссий, даем возможность наблюдателю оперативно получать протокол, скачивать его данные с помощью QR-ридера для отправки кандидату, партии и т.д. Код этот уникальный, для каждого уровня выборов, для каждой участковой избирательной комиссии, и подделать его невозможно. Поэтому еще раз спасибо руководству Ярославской области, что поддержали эту инициативу ЦИК.



Своим мнением о ходе голосования, и о том, как подготовлены избирательные участки, поделился во время общения с членами участковых избирательных комиссий и директор Российского фонда свободных выборов Роман Смирнов.



- Первое впечатление от выборов – самое положительное. Очень надеюсь, что все технические новшества проявят себя хорошо. Каждое нововведение – что «АРМ УИК», что QR-код, - это большой шаг вперед. Они улучшают ту самую вещь, к которой было больше всего претензий. Это повышение прозрачности выборов, повышение оперативности и доставки информации в территориальные избирательные комиссии, непосредственно в государственную автоматизированную систему Гас-выборы.



Также Роман Смирнов обратил внимание, что многие избирательные участки оснащены пандусами и специальной системой подъемников для избирателей с ограниченными возможностями. Это дает возможность проявить свою гражданскую позицию каждому избирателю.



- На некоторых участках присутствует замечательная система, чтобы инвалиды, люди с ограниченными возможностями могли подняться на второй этаж. Люди, которые хотят проголосовать, используют эту возможность, - сказал Роман Смирнов. - Сейчас мы пообщались с одним из старейших наблюдателей в Ярославской области, которая несмотря на серьезный возраст и большой жизненный опыт, является не просто избирателем, но еще и наблюдателем. Такие люди с активной жизненной позицией и олицетворяют избирательный процесс. И сейчас мы видим, что с одной стороны приходят люди с большим жизненным опытом и осуществляют наблюдение, с другой стороны избирательная комиссия постоянно экспериментирует и вводит те технологии, которые повышают прозрачность. Мне, как директору Российского фонда свободных выборов это особенно важно. Мы на выборах общаемся с различными наблюдателями, например, с членами движения «Голос». Люди нередко жалуются, что часто бывает затруднен доступ к информации. Технические новинки, безусловно, повысят прозрачность процесса. Безусловно, это огромный шаг вперед на пути к совершенствованию избирательного законодательства, повышению прозрачности, легитимности и конкурентности выборов.