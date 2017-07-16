​В ситуационном центре  Избирательной  комиссии Ярославской области, организованном в здании регионального Правительства,   прошло совещание с участием членов ЦИК РФ, представителей Общественной палаты РФ и рабочей группы при региональной Общественной палате, наблюдающей за ходом выборов, а также членов общественных организаций и независимых экспертов из Москвы. Главной темой обсуждения стало применение новых технологий на выборах.

Перед совещанием общую оценку довыборам в Ярославле дала секретарь ЦИКа России Майя Гришина:

- Несмотря на то, что сама избирательная кампания по дополнительным выборам не очень большая, в принципе, наблюдателей на участках много. Я думаю, все они тоже заинтересованы в новациях, которые здесь будут опробованы. Таким образом, выборы проходят под столь серьезным общественным контролем, как никогда.

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