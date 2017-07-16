​В ситуационном центре избирательной комиссии Ярославской области, организованном в здании регионального Правительства, прошло совещание с участием членов ЦИК РФ, представителей Общественной палаты РФ и рабочей группы при региональной Общественной палате, наблюдающей за ходом выборов, а также членов общественных организаций и независимых экспертов из Москвы. Главной темой обсуждения стало применение новых технологий на выборах.



Перед совещанием общую оценку довыборам в Ярославле дала секретарь ЦИК России Майя Гришина:



– Несмотря на то, что сама избирательная кампания по дополнительным выборам не очень большая, в принципе наблюдателей на участках много. Я думаю, все они тоже заинтересованы в новациях, которые здесь будут опробованы. Таким образом, выборы проходят под столь серьезным общественным контролем, как никогда.