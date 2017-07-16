|В ситуационном центре избирательной комиссии Ярославской области, организованном в здании регионального Правительства, прошло совещание с участием членов ЦИК РФ, представителей Общественной палаты РФ и рабочей группы при региональной Общественной палате, наблюдающей за ходом выборов, а также членов общественных организаций и независимых экспертов из Москвы. Главной темой обсуждения стало применение новых технологий на выборах.
Перед совещанием общую оценку довыборам в Ярославле дала секретарь ЦИК России Майя Гришина:
– Несмотря на то, что сама избирательная кампания по дополнительным выборам не очень большая, в принципе наблюдателей на участках много. Я думаю, все они тоже заинтересованы в новациях, которые здесь будут опробованы. Таким образом, выборы проходят под столь серьезным общественным контролем, как никогда.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:45
26 просмотров
2017.07.16 Избирательные участки в Ярославле оснащены камерами видеонаблюдения2017.07.16 Майя Гришина, секретарь ЦИК России: "Выборы в Ярославле проходят под серьезным общественным контролем"2017.07.16 Директор российского фонда свободных выборов положительно оценил процедуру проведения довыборов в Ярославле2017.07.16 В Ярославле начались работы по подготовке площадки регионального этапа Чемпионата России по пляжному волейболу2017.07.16 Независимые эксперты из Москвы и ярославские наблюдатели работают на избирательных участках в Ярославле